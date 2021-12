SOFT POWER 12 émissions spéciales sur la politique culturelle des villes françaises et des candidats

Quelle est aujourd’hui la place de la culture sur le territoire français et comment les principales familles politiques comptent faire, ou non, de la culture un enjeu pour la présidentielle ?

À quatre mois de l’élection présidentielle 2022, Frédéric Martel propose dans Soft Power une série de douze émissions spéciales consacrées aux politiques culturelles de nos villes et de nos candidats.

Une série d’émissions en deux temps :

> Du 12 décembre au 13 février, Soft Power sera en reportage dans cinq villes françaises de taille et de majorité différentes. Sur place, Frédéric Martel s’entretiendra avec les élus, les acteurs et journalistes culturels, des intellectuels locaux pour comprendre, expliquer et analyser la politique culturelle de chacune de ces villes.

Après Grenoble en février dernier (à écouter ici), Soft Power emmène les auditeurs à :

Dimanche 12 décembre : Marseille

Dimanche 23 janvier : Bordeaux

Dimanche 30 janvier : Le Havre

Dimanche 6 février : Saint-Étienne

Dimanche 13 février : Perpignan

> En février, mars et avril, Soft Power proposera en direct six émissions de débats autour des politiques culturelles des principaux candidats à la présidentielle. Pour l’occasion, Frédéric Martel sera entouré de quatre chroniqueurs : Michel Guerrin (Le Monde), Sophie Des Déserts (Paris Match), Claire Bommelaer (Le Figaro) et Emmanuel Paquette (L’Express).

Le programme :

Dimanche 27 février : Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Fabien Roussel (PCF)

Dimanche 6 mars : Yannick Jadot (EELV)

Dimanche 13 mars : Marine Le Pen (RN), Nicolas Dupont-Aignan (DLF), Éric Zemmour (Reconquête !)

Dimanche 20 mars : Anne Hidalgo (PS)

Dimanche 27 mars : Valérie Pécresse (LR)

Dimanche 3 avril : Emmanuel Macron (Président sortant)

(Cette liste sera réévaluée en fonction des candidatures officielles).

Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique de France Culture

Le dimanche de 18h10 à 20h

Produit par Frédéric Martel