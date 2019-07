Soixante ans après Malraux, vers la privatisation de la culture

Il y a dix ans, l'ancien ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon avait posé la question de l'existence de son ministère. Question posée avec encore plus de force aujourd'hui par les syndicats du secteurs, des artistes, des militants et des chercheurs qui fustigent un ministère privé de moyens publics, des institutions culturelles vendue aux entreprises et aux fortunes privées et des "expériences culturelles" devenues "produits culturels".

On est aux antipodes de ce que prônait André Malraux notamment dans son discours de 1966 quand il a inauguré la maison de la culture d'Amiens. Il fustigeait les industries culturelles qu'il appelait les "usines à rêves". Parce que les usines de rêve ne sont pas là pour grandir les hommes, disait il, elles sont là très simplement pour gagner de l’argent. Aujourd'hui, le ministère de la Culture n'est plus le garant de l'art et de la culture, il s'est vendu aux industries culturelles et au mécénat. L'anti Malraux, c'est le Pass Culture. Claude Patriat, politologue, professeur émérite de l'Université de Bourgogne

La culture doit être rentable

Ce glissement vers la productivité de la culture n'est pas nouveau. Catherine Tasca, la première, a fait rentrer les industries culturelles dans le giron du ministère de la culture. Nicolas Sarkozy ensuite avait exigé que le principe de la RGPP s'applique en premier à la culture (le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux).

C'était tuer le principe même de la culture tel qu'édicté par Pompidou ; c'est à dire qu'on donne de l'argent pour la culture sans se préoccuper de savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas à tous les coups ! On a une obligation de moyens, pas une obligation de résultats avec les finances publiques en matière de culture. Claude Patriat, politologue, professeur émérite de l'Université de Bourgogne

C'est ce qu'il expliquait notamment dans son ouvrage La Culture : un besoin d'Etat. Le ministère de la culture a été créé pour faire survivre la culture cultivée et la culture populaire dans un environnement économique qui ne lui était pas favorable. Il ne devait pas s'occuper de culture de masse (qui est la culture de la satisfaction immédiate et de la consommation) mais de la culture cultivée c'est à dire celle qui fait appel au symbolique et qui est l'instrument du collectif.

Contrairement à l'industrie culturelle, incarnée aujourd'hui par la plupart des contenus diffusés sur internet, l'art et la culture ne se cantonnent pas aux plaisirs immédiats du sexe, de l'argent et de la mort. le propre de l'art est de faire appel au symbolique qui seul peut nous sortir de notre condition. Or aujourd'hui, le pays est plongé dans une immense misère culturelle fait de jugements et de prises de positions sommaires et c'est cet appauvrissement culturel, incarné par les réseaux sociaux qui produit les gilets jaunes. Claude Patriat, politologue, professeur émérite de l'Université de Bourgogne

Les dangers du mécénat

A la décentralisation culturelle s'est ajoutée la baisse continue des dotations publiques ; et ce n'est pas fini comme en témoigne la lettre des professionnels du spectacle à Franck Riester, le ministre de la Culture, intitulée : 60 ans l'âge de mourir ? Aujourd'hui, les institutions et les politiques culturelles sont gérées sans moyens supplémentaire par des collectivités territoriales obligées de se tourner vers des financements privés.

La loi Aillagon de 2003 offre de tels avantages aux entreprises (60 % de déduction fiscal pour les dons, contreparties et allègements fiscaux pour les fondations) que le mécénat dans la culture s'est largement développé et les fondations culturelles des grandes entreprises se sont multipliées. A tel point qu'un rapport de la Cour des comptes révélait en novembre 2018 que les dépenses publiques en la matière - due à la défiscalisation du mécénat - coûte chaque année près d'un milliard d'euros à l'Etat. Mais sur 70 000 entreprises qui pratiquent le mécénat, une trentaine seulement (les plus grosses) bénéficie des 3 quarts de ces allègements fiscaux.

Autre point gênant pour ce dispositif mécénat, le cas de la fondation LVMH qui appartient à Bernard Arnault, l'un des hommes les plus riches du monde, et dont la construction du musée qui a coûté 7 fois plus que prévu a été supporté à 60% par de l'argent public. Pour lutter contre ce qu'il appelle un manque à gagner fiscal, le gouvernement prévoit donc de revoir les règles du mécénat et notamment la défiscalisation des dons qui passerait de 60 à 40%. la nouvelle loi est prévue à l'automne.

Ce sont des cas isolés. La grande majorité des actions de mécénat se passent très bien. Le rôle social de l'entreprise est aujourd'hui très bien installé. 9% des entreprises étaient mécènes en 2017 pour un budget dépassant 3 milliards et demi d'euros. Admical, le portail du mécenat en France.

Philanthropie toxique, contreparties douteuses

Pourtant de plus en plus d'affaires sortent qui mettent en doute le mécénat culturel et surtout ses contreparties. Dans le domaine de la culture, l'entreprise mécène fait un don d'intérêt général défiscalisé à 60% et peut prétendre à des contreparties à hauteur de 25% de son don. Ainsi, certains mécènes voient par exemple leur nom gravé en lettre d'or sur les murs de certains musées ou peuvent monter des expositions à la gloire de leur marque dans les locaux de ces musées. Surtout, avoir leur nom magnifié par une institution culturelle de renom est une manière très efficace de conquérir de nouveaux marchés ou de redorer son image.

En 2010, la firme Perenco avait organisé au musée du Quai Branly une exposition sur le Guatemala alors qu'elle était mise en cause pour l'exploitation controversée du pétrole dans ce pays. Au Grand Palais en 2015, LVMH organisait une exposition publicitaire sur Vuitton juste à côté de celle sérieuse et scientifique sur Picasso. Le public n'y comprenait plus rien.

Ces publi-expositions se multiplient dans les institutions culturelles publiques. A telle point que les visiteurs s'y laissent prendre parce qu'à aucun moment il n'est précisé, comme c’est le cas dans la presse, qu'il s'agit non d'une exposition scientifique mais bien d'une publicité. C'est la même chose avec la location de salle. Rien n'empêche de louer la salle d'un musée à un mécène mais si le musée fait la promotion des expositions qui s'y tiennent, cela s'appelle de la publicité déguisée. Et tout cela est parfaitement légal. Il est là le scandale. Bernard Hasquenoph, bloggeur fondateur du Louvre pour tous.

En 2014, Bernard Hasquenoph avait révélé qu'un photographe amateur sud coréen, nommé Ahaé, milliardaire poursuivi dans son pays pour corruption et notamment pour la mort de 300 adolescents dans un naufrage, aurait blanchi de l'argent via un mécénat de 2 millions et demi d'euros au Château de Versailles et de plus d'un million d'euros au Louvre. La contrepartie : des expositions de ses photos de piètre qualité dont les deux institutions, mondialement reconnues, faisaient largement la promotion. Le photographe a été retrouvé mort en 2014 et une instruction judiciaire est toujours en cours en France, la Corée du sud demandant que les sommes versées aux institutions culturelles française soient récupérées.

Cela a montré combien les musées, les théâtres ou les opéras publics ne contrôlent absolument pas la provenance des fonds privés qu'ils reçoivent. C'est ce système là qui est en train de craquer. On ne peut pas laisser la culture à l'argent du crime. Mathis, porte parole de PAIN, le collectif qui s'oppose à la famille Sackler

Le 1er juillet, le collectif PAIN a manifesté devant le Louvre où, comme à la Portrait Gallery de Londres ou au Musée Guggenheim de New York, il demande que le nom de Sackler soit retiré de l'institution culturelle. Sackler est le nom de la famille milliardaire responsable de la crise des opioïdes, qui chaque années tue 45 000 personnes par overdose aux Etats Unis. Une crise sanitaire similaire arrive en France, or suite à une don de 10 millions de francs en 1996, le Louvre avait baptisé son aile d'antiquités orientale du nom de Sackler.

La manifestation et ses retombées médiatiques semblent avoir poussé le directeur du Louvre à débaptiser en urgence l'aile Sackler provoquant un grand retentissement dans le monde.

Cela participe à un mouvement de la société civile qui n'accepte pas de voir la culture entachée par la philanthropie toxique. Récemment, aux États Unis, huit artistes ont boycotté la Whitney biennal d'art contemporain, retirant leurs oeuvres pour protester contre un partenariat avec un vendeur d'armes. En France, le ministère de la Culture vient aussi de rembourser au groupe Lafarge, mis en examen dans le financement du terrorisme, le mécénat offert au musée Cluny. De son côté, la mairie de Paris a refusé le partenariat de Total pour les JO de 2024. Chaque fois, c'est la peur de la mauvaise publicité (le fameux name and shame, nommer pour faire honte) qui a été la plus forte.

Reste la question de fond énoncé par le directeur du centre des Monuments historique Philippe Bélaval :