Stéphane Troussel : "A l'évidence, si le Covid-19 tue, les inégalités aussi"

Dans les quartiers prioritaires, la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus agit comme un révélateur, voire un amplificateur des inégalités. Et, "si le Covid-19 tue, les inégalités aussi", insiste Stéphane Troussel, le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, également secrétaire national du Parti socialiste aux nouvelles solidarités et à l'innovation sociale.

On dit beaucoup de cette crise du Covid-19 qu'elle met en lumière les inégalités. Ne risque-t-elle pas surtout de les aggraver ?

A l'évidence, cette crise jette une lumière très crue sur les inégalités sociales et territoriales, et cela se voit très bien dans un département jeune et populaire comme la Seine-Saint-Denis. Mais elle risque effectivement surtout de les aggraver. Quand il y a de la croissance dans le pays, cela produit en Seine-Saint-Denis un effet plus retardé et limité. A l'inverse, quand il y a de la récession - et on nous l'annonce aux alentours de moins 8% à moins 9% - je sais par avance que cela aura un effet plus important et plus rapide sur la situation des habitants de mon département.

Je sais d'ores et déjà que le nombre d'allocataires du RSA, qui est aujourd'hui d'environ 100 000 personnes en Seine-Saint-Denis, va très fortement augmenter. Dès lors, la situation de nos habitants va être rendue plus difficile encore, mais, le département étant l'échelon qui verse l'allocation du revenu de solidarité active, la situation de nos collectivités locales va également être aggravée avec la chute d'un certain nombre de recettes et une augmentation particulièrement forte d'un certain nombre de dépenses sociales.

Les inégalités soulignées par cette crise se ressentent notamment à travers une surmortalité importante en Seine-Saint-Denis. D'après l'Insee, le département compte près de deux fois plus de morts entre le 1er mars et le 6 avril 2020 que sur la même période en 2019. Que faut-il comprendre derrière ce chiffre ?

La Seine-Saint-Denis est le département le plus jeune de France métropolitaine. La jeunesse du département aurait dû le préserver de cette surmortalité. Mais à l'évidence, si le Covid-19 tue, les inégalités aussi. Et on le constate en France, mais aussi à New-York ou à Chicago, aux Etats-Unis, où certains quartiers subissent une mortalité plus élevée, la pauvreté de la population est un facteur aggravant.

En Seine-Saint-Denis, nous n'avons pas vu partir 20% de la population dans des résidences secondaires en province dès l'annonce du confinement. Il y a certainement aussi eu des "clusters" de contamination intrafamiliale, car lorsqu'on a une famille nombreuse et qu'on vit dans un petit appartement, il est plus difficile de protéger ou d'isoler un malade et ainsi d'éviter la contamination. Il y a également dans notre département, des comorbidités qui préexistaient avec de nombreuses personnes qui souffrent de diabète, d'asthme, de cancer, d'obésité. On sait maintenant que ce sont autant de facteurs aggravants par rapport à ce virus. Et compte tenu de l'état du système de santé en Seine-Saint-Denis, il y a souvent un recours tardif aux soins. Enfin, une partie de la population du département exerce ces métiers qui sont en première ou deuxième ligne : caissiers, éboueurs, livreurs, aides-soignants, infirmiers, brancardiers, agents technique ou de restauration dans les hôpitaux. Des métiers pour lesquels le télétravail n'est pas possible et qui nécessitent, parfois, de prendre les transports en commun. Ce sont autant d'éléments qui, même s'il faudra approfondir l'analyse, peuvent expliquer cette surmortalité dans notre département.

A l'aspect sanitaire s'ajoute immédiatement l'aspect économique et la précarité alimentaire dans laquelle certaines familles peuvent sombrer ou ont déjà sombré. Etes-vous particulièrement inquiet de cela ?

Oui. Dès les premiers jours du confinement, j'ai attiré l'attention sur cette question de la précarité alimentaire, car quand j'avais au téléphone les assistantes sociales du département, comme les associations caritatives dont une partie avait dû fermer constituant autant de possibilités en moins pour les plus modestes, mais aussi les maires de Seine-Saint-Denis, tous m'alertaient sur cette question. Parce qu'à cause de ce coronavirus, il y a des réseaux de solidarité en moins, des associations dont les bénévoles sont parfois âgés et ne peuvent plus poursuivre leur action, des cantines scolaires pratiquant des tarifs très bas qui sont à l'arrêt.

C'est pourquoi, dès les tout premiers jours du confinement, j'ai déstocké tout ce qu'il y avait dans les crèches et les collèges du département : le lait infantile, les couches, les fruits et légumes, les plats déjà prêts. Nous avons mis tout cela à disposition. Ensuite, en appelant des agents du département au volontariat, nous avons rouvert une cuisine centrale. En quelques jours, on est passé de 1 500 à 4 500 repas fabriqués chaque jour et nous les mettons à disposition des associations caritatives qui les distribuent aux plus modestes. Nous avons également pris la décision de verser une aide exceptionnelle aux 25 000 collégiens demi-pensionnaires du département, qui bénéficiaient jusque là de tarifs allant de 0,31 centimes à 2,49 euros par repas. Par ailleurs, les communes de Seine-Saint-Denis commencent à mettre en place des aides complémentaires pour les écoliers qui déjeunaient à la cantine.

Invitée de France Culture cette semaine, Catherine Arenou, maire sans étiquette de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, soulignait que de nombreuses familles en grande précarité qui vivent d'habitude de la solidarité locale, se retrouvaient en ce moment spécialement démunies car cette vie, associative notamment, est à l'arrêt ou au ralenti. Est-ce le cas en Seine-Saint-Denis ?

Bien sûr. D'un côté, les multiples initiatives des collectivités locales, des associations ou des collectifs de jeunes montrent la solidarité qui existe dans ce département. C'est d'ailleurs sa marque de fabrique. Mais d'un autre côté, il y a ces images de files d'attente qui s'allongent dans certains quartiers quand des rendez-vous sont donnés pour une distribution de colis alimentaires. Car pour beaucoup de familles, le confinement correspond surtout à la fin d'un certain nombre d'activités : des petits boulots, des jobs très précaires. Certains jeunes, étudiants ou non, ont perdu leurs petits boulots et n'ont pas accès aux minimas sociaux puisque le RSA n'est accessible qu'à partir de 25 ans. Or, la fin du confinement ne signifiera pas, loin de là, la possibilité de retrouver ces activités pour ces habitants.

Cela fait partie des raisons pour lesquelles j'interpelle le ministre du Logement pour qu'il prenne des mesures très fortes dans son domaine. Les APL (aides personnalisées au logement) ont baissé ces trois dernières années : il faut faire le chemin inverse, les augmenter rapidement et substantiellement. Comme la Fondation Abbé Pierre, je pense également qu'il faut un fonds national d'aide au paiement des loyers et des charges pour les locataires en grande difficulté. Enfin, je souhaite aussi que soit encore prolongée la trêve hivernale. Elle a déjà été prolongée de deux mois, mais à l'issue de cette première prolongation, la situation ne se sera pas améliorée pour tout le monde. Il faut donc faire la jonction avec la prochaine trêve hivernale qui démarre à l'automne pour mettre à l'abri un certain nombre de familles.

Qu'en est-il du respect du confinement en Seine-Saint-Denis ? Le préfet du département assure que les règles sont "globalement respectées et qu'il ne faut "pas stigmatiser" le département. Constatez-vous de réelles difficultés à faire appliquer le confinement sur votre territoire ?

Cette polémique des premiers jours du confinement m'a mis particulièrement en colère car c'est une fois de plus l'occasion, pour ceux qui veulent stigmatiser la Seine-Saint-Denis, de montrer du doigt ses habitants plus jeunes et populaires que la moyenne du pays, de dénoncer finalement ces "salauds de pauvres", car au fond c'est cela. Or, quand on est une famille nombreuse, avec de jeunes enfants, quand on vit dans un petit appartement parfois dégradé, c'est plus difficile et plus méritant de respecter le confinement que quand on a un appartement avec terrasse ou un pavillon avec jardin.

Pour autant, je le répète avec insistance, il faut respecter ce confinement : c'est un devoir de solidarité pour se protéger soi-même et protéger les autres. J'ai parfois d'ailleurs fait appel à la police pour que ces règles soient respectées. Mais globalement, elles le sont en Seine-Saint-Denis. Les images de certaines rues commerçantes bondées dans le centre de Paris ou celles des joggeurs sur les berges de Seine, ce n'était pas en Seine-Saint-Denis. Cette polémique a été insupportable, une fois de plus.

Assa Traoré, militante antiraciste et sœur d'Adama Traoré, un jeune homme mort lors de son interpellation par les gendarmes dans le Val-d'Oise en 2016, assure qu'avec le confinement, les quartiers "sont devenus un parc d'attraction pour les policiers avec des contrôles ciblés et violents". Que répondez-vous à cela ?

La question des relations entre la police et les habitants des quartiers populaires, en particulier les plus jeunes, est un sujet sensible. J'essaie toujours, par mes propos et mon action, de ne pas ajouter de difficultés supplémentaires. A chaque fois, je rappelle qu'il faut que chacun soit responsable. Quand on est dépositaire de l'autorité publique, on doit encore plus faire preuve de responsabilité, en particulier dans une période comme celle qu'on vit actuellement. C'est difficile pour les habitants, c'est difficile pour les policiers, et je n'ai pas vocation à jeter de l'huile sur le feu. A chaque fois qu'il y a des faits, il faut faire la lumière sur ces faits et mener les enquêtes jusqu'au bout.

Il y a eu des tensions et des violences ces derniers jours (ndlr : après l'accident impliquant un motard et un véhicule de police à Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine), mais à l'image du jeune motard impliqué dans l'accident, j'en appelle au calme et à l'apaisement. La vie est suffisamment difficile dans les quartiers populaires pour ne pas qu'on y ajoute des violences et des tensions. Chacun doit agir avec responsabilité, précaution, et dans un souci de respect mutuel, en particulier ceux qui sont dépositaires de l'autorité publique.

D'après le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, les tensions qui se manifestent dans les banlieues françaises depuis l'accident de Villeneuve-la-Garenne sont dues, notamment, à "l'effet de la dureté du confinement". Partagez-vous cette analyse ?

Je suis allé ce jeudi matin dans une école de Seine-Saint-Denis ouverte pour accueillir les enfants de soignants, je n'ai pas senti de tension. J'ai senti que les habitants étaient chez eux, j'en ai croisé très peu dans les rues. Donc j'appelle chacun à maîtriser sa parole. Les habitants font des efforts. Encore une fois, quand on a de jeunes enfants et qu'on doit les tenir enfermés depuis la mi-mars dans des appartements petits et parfois dégradés, c'est difficile. La crise économique et sociale ajoute de la difficulté et des inégalités.

Des logements petits, parfois surpeuplés ou dégradés, suscitent forcément des difficultés quant à la mise en place de l'école à la maison. Quels ont été, et quels sont encore, les obstacles à une mise en place sereine d'un enseignement à distance en Seine-Saint-Denis ?

D'abord, cette formule de "l'école à la maison" était maladroite de la part du gouvernement. Car "l'école à la maison", ce n'est pas l'école. Pour faire l'école, il faut des enseignants dans une relation de grande proximité avec leurs élèves et quels que soient les efforts fournis par les enseignants, la qualité de la relation ne peut pas être la même. Par ailleurs, la disponibilité du matériel informatique, la qualité des connexions, la disponibilité des parents et la possibilité pour eux d'accompagner, de suivre et de prendre en charge leurs enfants, tout cela n'est pas comparable d'une famille à une autre, d'un territoire à un autre.

Quand j'entends le ministère de l'Education nationale nous dire que les enseignants ont perdu le contact avec 5% à 8% des élèves, je me dis que cela n'a pas beaucoup de sens. De quoi parle-t-on ? Quelle est la nature du contact en question ? Un appel téléphonique suffit-il à qualifier l'ampleur et la qualité du travail qui aura pu être effectué ? A l'évidence, cette période va aggraver les inégalités et accroître les difficultés d'un certain nombre d'élèves, en dépit des efforts des enseignants et des collectivités. Il faudra le prendre en compte au moment de la reprise : il va falloir faire une évaluation de la situation, établir des programmes de soutien scolaire, renforcer l'accompagnement scolaire le soir, le mercredi et pendant les vacances. Par ailleurs, il va y avoir l'établissement de la carte scolaire pour la période 2020-2021. Il faudra que les éventuelles décisions de fermeture soient remises en cause par l'Education nationale. Tout cela, il faut s'en occuper maintenant.

La réouverture des écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai est-elle une bonne nouvelle pour votre département dans la mesure où l'Elysée a précisé ce jeudi que le retour à l'école se fera sans obligation et sur le principe du volontariat des parents ?

J'ai un problème avec la méthode. D'abord, le président de la République annonce cette date du 11 mai. Puis, une succession de ses ministres nous tient des discours plus ou moins cohérents avec cette date. Enfin, on a un calendrier selon les niveaux scolaires annoncé par le ministre de l'Education. Finalement, on nous explique que ce sera sur la base du volontariat avec, dans tous les cas, la nécessité de maintenir la continuité pédagogique. Pourrait-on cesser ces annonces successives et préciser ce qu'il faut faire ? L'enjeu dans la période qui nous sépare du 11 mai, c'est de donner confiance aux familles. Pour qu'elles remettent leurs enfants à l'école, il faut que l'Etat soit clair en terme de garanties et de recommandations sanitaires. Faudra-t-il porter des masques à l'école ? Si oui, qui : les adultes, les enseignants, les personnels techniques, les élèves eux-mêmes ? Pour préparer le 11 mai, le 18 mai et le 25 mai, encore faudrait-il qu'on ait des réponses à ces questions.

Au niveau du département, je me mets en situation de pouvoir fournir un masque à chacun des 80 000 collégiens de Seine-Saint-Denis, si on me dit que c'est obligatoire. Nous avons passé des commandes. L'Etat a-t-il fait de même pour les enseignants ? Je me mets également en situation de fournir un masque aux 8 000 agents du conseil départemental, dont les 1 500 qui travaillent dans nos collèges. Mais, là encore, est-ce obligatoire ? Je suis plutôt favorable à l'idée que les écoles puissent rouvrir. Mais elles ne pourront le faire que si des garanties et de la confiance sont données aux familles. Il y a urgence. On nous dit maintenant qu'il va peut-être falloir attendre le Conseil des ministres du 29 avril puis l'ordonnance du 30 avril pour connaître les mesures. Mais entre le 30 avril et le 11 mai, avec les ponts et les week-ends, il n'y a que quatre jours ouvrés. Cela laisse peu de temps pour un travail étroit entre l'Education nationale, les communes, les départements et les régions.

Dans son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron a promis que les plus démunis ne seraient pas oubliés. Depuis, le gouvernement a annoncé que chaque ménage bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité spécifique recevrait, dès la mi-mai, 150 euros ainsi que 100 euros par enfant à charge. Ces premières réponses sont-elles satisfaisantes ?

J'ai plaidé pour qu'il y ait cette aide sociale exceptionnelle de la part de l'Etat. Mais cela me semble à ce stade trop limité. Ces aides devront être élargies en terme de public cible et allongées dans le temps. Avec la récession annoncée, les territoires populaires de banlieues comme des milieux ruraux, vont souffrir et tout ne pourra pas peser uniquement sur les associations ou les collectivités locales.

NDLR : Après la réalisation de cet entretien, le gouvernement a annoncé un plan de soutien à l'aide alimentaire doté de 39 millions d'euros : 25 millions pour les associations engagées dans l'aide alimentaire sur tout le territoire, et 14 millions pour la mise en place d'une aide d'urgence alimentaire dans certains territoires métropolitains et d'outremer. Ainsi, plus de 2,6 millions d'euros sont dégagés pour venir en aide à 25 000 foyers de Seine-Saint-Denis identifiés comme les plus précaires.

Réclamez-vous un plan spécifique pour la Seine-Saint-Denis ?

Il y a eu un rapport parlementaire sur la situation de la Seine-Saint-Denis en 2018. Deux parlementaires, qui ne sont pas élus de Seine-Saint-Denis, qui font partie de la majorité et de l'opposition, ont pointé les défaillances dans les grandes missions régaliennes de l'Etat : police, éducation, justice, santé. Le Premier ministre est venu en tirer les conclusions en octobre 2019, il a répété une demi-douzaine de fois dans son discours que la Seine-Saint-Denis était un territoire hors norme, et il a annoncé un certain nombre de décisions. J'en ai salué plusieurs. Il avait ainsi annoncé une prime exceptionnelle de 10 000 euros pour les fonctionnaires qui s'engageraient à rester plus de cinq ans sur le territoire, afin de renforcer l'attractivité du département. Nous sommes en avril. Le décret sur cette prime n'est toujours pas paru. A l'occasion de la venue d'Edouard Philippe, j'avais dit qu'il faudrait aller plus loin, plus vite et plus fort. Nous y sommes.

Il va falloir une action publique massive dans le domaine sanitaire, mais aussi économique, social, éducatif. Il va falloir soutenir et encourager des emplois non délocalisables et accessibles, favoriser la rénovation énergétique des bâtiments et notamment des logements. Il faut que, dès le confinement terminé, on puisse avoir le pied sur l'accélérateur de la commande publique. La Seine-Saint-Denis n'était pas encore totalement sortie de la crise de 2008. Une partie du territoire avait décollé, avec des villes qui n'avaient plus rien à envier à certains territoires de Paris intramuros, une autre partie restait à la traîne, fragile, en grande difficulté et avait encore besoin d'être aidée pour ne pas que l'écart se creuse un peu plus. Or, cette crise risque de nous ramener des années en arrière et de tirer tout le territoire vers le bas. Je demande un plan de soutien massif pour que la situation ne s'aggrave pas.