Un ancien assistant parlementaire MoDem : "François Bayrou ment"

Enquête d'Elodie Guéguen et Sylvain Tronchet (de la cellule investigation de Radio France)

Il ne veut pas que l'on dévoile son identité, mais il se dit prêt à livrer son histoire à la justice. Ce qu'il a vu lorsqu'il était assistant parlementaire entre 2004 et 2009 l'a profondément choqué. Selon lui, des eurodéputés MoDem auraient rémunéré avec des fonds européens des collaborateurs qui, dans les faits, n'auraient jamais travaillé pour l'Europe. Cet homme nous a raconté que certains députés européens du MoDem se plaignaient même de ne pas pouvoir disposer de ces assistants qui étaient pourtant censés être à leur service. Lui-même a été prié par son eurodéputé d'aller réclamer des preuves de travail à l'un de ses collègues qu'il n'avait jamais croisé. Les élus avaient clairement conscience d'être dans l'illégalité, mais ils ne pouvaient pas refuser, nous a-t-il expliqué, sous peine de ne pas être investis aux prochaines élections.

"J'ai vu que des parlementaires, à plusieurs, finançaient des temps partiels d'assistants parlementaires qui ne fournissaient aucun travail pour le député." explique le témoin. Aussi, les députés contraints à jouer le jeu se rendaient compte au bout de quelques mois de législature que l'assistant ne fournissait pas de travail. "Les parlementaires, poursuit-t-il, conscients du risque juridique, réclamaient avec beaucoup de difficultés que l'assistant, de temps en temps, se manifeste, transmette une note sommaire sur un sujet ou une petite revue de presse, qui permettrait d'apporter une preuve qu'un travail a bien été effectué, au cas où il y aurait des contrôles."

Les assistants "locaux" évoqués par l'ancien assistant parlementaire auraient travaillé au siège de l'UDF, puis du MoDem, à sa création en 2007. Ils étaient, selon lui, des communicants, de jeunes militants ou des cadres du parti centriste. Et, contrairement, aux dénégations du MoDem, dit encore ce témoin, les eurodéputés ont été sommés de se conformer à un système qui aurait permis au MoDem de faire d'importantes économies.

Jusqu'ici, notre enquête a permis d'identifier une dizaine de salariés du MoDem qui étaient également payés pour partie par le Parlement européen, principalement sur la période 2009/2012. Ce que ce témoin affirme, c'est que le système préexistait sur la mandature européenne précédente, entre 2004 et 2009. Et le MoDem n'est peut-être que la partie émergée de l'iceberg selon le député "Nouveau Centre" Charles de Courson. Pour cet élu, ancien conseiller de la Cour des comptes, il est temps que les masques tombent.

On ne va pas faire semblant : on ne découvre rien du tout ! Tout le monde le sait, tout le monde connaît ce système. Il suffit de faire un petit contrat à temps très partiel avec le parti et de faire payer le reste par le Parlement européen. Il y a d’autres courants politiques concernés. D’ailleurs, c’est une pratique qui ne concerne pas que les eurodéputés, elle peut concerner les parlementaires nationaux.