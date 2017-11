Un an après l’élection de Donald Trump : France Culture en direct des Etats-Unis

Rarement le résultat d’une élection aura eu autant de conséquences sur le cours de l’actualité. Depuis un an et l’élection de Donald Trump, des alliances internationales aux rapports sociaux aux Etats-Unis, tout a changé, et les médias du monde entier ont bien du mal à résister à l’avalanche de tweets provocateurs de l’actuel occupant de la Maison Blanche.

Mais derrière les provocations, quel est le vrai visage de l’Amérique ? Quel premier bilan ses supporters tirent-ils des premiers mois de la présidence Trump ? Ses opposants sont-ils encore sonnés par la défaite ou bien ont-ils déjà engagé la riposte ? Inégalités, tensions sociales et raciales, les fractures mises au jour par la campagne électorale se sont-elles encore creusées ?

Pour observer les visages de la nouvelle Amérique, France Culture propose le lundi 6 novembre trois grands rendez-vous d’antenne de 7h à 20h avec reportages, interviews et débats. Proposition singulière : loin de New York et de Washington, c’est à Chicago que France Culture pose ses micros. Troisième ville des Etats-Unis, capitale économique et culturelle du Midwest, ville des grandes figures démocrates de Barack Obama à son actuel maire Rahm Emanuel, c’est une capitale intellectuelle, comme en témoigne le festival Chicago Humanities, qui est aussi devenue la ville la plus dangereuse des Etats-Unis. Et dans l’Illinois ou le Michigan voisin ce sont les électeurs blancs dits déclassés qui ont fait pencher le vote.

France Culture à Chicago, un an après l’élection de Donald Trump, en partenariat avec Courrier International et avec le soutien du Consulat Général de France à Chicago, ce sont Les Matins de Guillaume Erner, La Grande Table d’Olivia Gesbert et Du Grain à Moudre par Hervé Gardette, les journaux présentés par Catherine Duthu, les reportages d’Eric Biegala et de Grégory Phillips, correspondant permanent de Radio France à Washington.

Au programme

Lundi 6 novembre

7h00 – 9h00 / Les Matins – Guillaume Erner et la rédaction

Les montagnes russes de la démocratie américaine

La question du jour : Pourquoi autant de morts par armes à feu à Chicago ?

Avec Binta Zahra Diop, chercheuse française au Chicago Crime Lab de l'Université de Chicago

Première partie Trumponomics : les scandales Trump

Avec Eric Posner, professeur de droit constitutionnel à U.Chicago et John Paul Rollert, économiste à U.Chicago, spécialiste de l’histoire intellectuelle du capitalisme

Seconde partie : La gauche américaine à l’ére Trump

Avec David Axelrod, conseiller de Barack Obama à la Maison Blanche et stratège en chef de ses deux campagnes présidentielles

Et aussi...

Journaux 7h00 – 7h30 – 8h00 par Catherine Duthu

La revue de presse internationale de Thomas Cluzel

Le billet Politique de Frédéric Says

12h00 – 14h00 – La Grande Table, édition spéciale – Olivia Gesbert

Première Partie : Chicago, regards croisés

Avec Monica Chadha, architecte et urbaniste, fondatrice de l’agence « Civic Projects ». Elle fait partie de l’équipe design de la future Fondation Obama.

Le peintre Kerry James Marshall. Il est une figure incontournable aux Etats-Unis, il a ancré tout son travail dans la réalité du quotidien de la communauté noire- américaine. Le MCA de Chicago vient de lui consacrer une grande rétrospective

La plasticienne Barbara Kasten, très active sur la scène artistique de Chicago. Elle a réuni autour d’elle de jeunes artistes exposés dans le centre culturel MANA Contemporary. Elle témoignera de la vitalité des arts visuels à Chicago.

Seconde Partie spéciale 1h : Donald Trump, quelle riposte intellectuelle ?

Entretien avec le romancier Michaël Collins : portrait de l’Amérique des marges

Depuis plus de 15 ans, il est devenu roman après roman (La Filière émeraude, Les Gardiens de la vérité, La vie secrète de E. Robert Pendleton, Editions Christian Bourgois), un observateur pessimiste et ironique de la société américaine contemporaine.

Table ronde : Trump, quelle riposte des intellectuels ?

Avec W.J.T Mitchell, Professeur à l’Université de Chicago, fondateur de la revue Critical Inquiry, un des pères des Visual Studies. Il est notamment l’auteur de CLONING TERROR ou la guerre des images du 11 Septembre au présent (Éditions Les Prairies ordinaires)

Sophia Rosenfeld, historienne, Professeur à l’Université de Pennsylvanie elle a publié Le Sens commun. Histoire d’une idée politique aux Editions PUR. Elle écrit régulièrement dans le Washington Post et participera au Chicago Humanities Festival.

Aleksandar Hemon, écrivain d’origine bosniaque, il vit à Chicago depuis 25 ans et collabore régulièrement au New Yorker.

18h20 – 20h00 / Du Grain à moudre, édition spéciale – Hervé Gardette

Un an après les élections présidentielles américaines : Des fractures toujours à vif ?

Avec Natalie Moore - Reporter à la radio publique WBEZ (seule radio affiliée au réseau NPR à Chicago). Originaire et vivant à Chicago, elle a publié en mars 2016 The South Side: A Portrait of Chicago and American Segregation.

Terry Clark, sociologue à l’University of Chicago, spécialiste de la politique urbaine, co-auteur de Scenescapes: How Qualities of Place Shape Social Life, sept. 2016.

Olivier Morel, Auteur, documentariste et maître de conférence au département de Film, Télévision et Théâtre et de langues romanes à l'University of Notre-Dame (South Bend, Indiana). Auteur de Revenants (Editions Futuropolis , 2013).

Anne Dias, Fondatrice et dirigeante d'Aragon Global Management - Fonds d'investissements privé - Philantrope

Vendeline Von Bredow, Journaliste - Correspondante pour le Midwest de l'hebdomadaire britannique The Economist