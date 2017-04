Un futur président en rupture ?

Les deux candidats élus au 1er tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, se distinguent du profil type du président de la Ve République, mais pas tellement du profil d'autres dirigeants européens à pouvoir comparables. Explications et comparaisons en vidéo.

Une femme, un jeune homme, tous deux de partis encore non représentés à la tête de l'Etat : autant d'attributs nouveaux des deux candidats élus au premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Rupture de profil par bien des aspects - mais pas tous - en France. Et qu'en est-il de la diversité de profils des dirigeants chez nos voisins européens ? Comparaisons en vidéo :

