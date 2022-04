Un nouveau partenariat France Culture - Sciences Po

Á l’occasion des 150 ans de Sciences Po, la prestigieuse institution universitaire confie à France Culture ses cours magistraux, leçons inaugurales, sessions d’enseignements exceptionnelles portés par des grands conférenciers, français et étrangers, hommes et femmes politiques, intellectuels, chercheurs, artistes, écrivains. Ces passionnantes conférences enregistrées seront proposées au grand public en collections thématiques sur le site franceculture.fr et l’appli radiofrance.

Á cette occasion, France Culture s'associe à Sciences Po pour décrypter lundi 11 avril le premier tour de l’élection présidentielle française avec ses chercheurs et des étudiants en sciences politiques.

“Sciences Po, en tant qu’institution d’enseignement supérieur et comme université internationale de recherche, partage avec France Culture des valeurs et une ambition commune : la diffusion au plus grand nombre du savoir et des connaissances. Alors que notre institution célèbre ses 150 ans et à l’heure où notre pays décide de son avenir, nous nous réjouissons de ce partenariat qui contribue à faire vivre le débat et le pluralisme des idées, fondamentaux à la vie démocratique.”

Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po

“Nous sommes très heureux et fiers de ce nouveau partenariat qui vient enrichir l’offre de contenus de référence que France Culture distribue à tous les publics par la puissance de ses antennes hertziennes et numériques. Après les cours du Collège de France, c’est un nouveau pas pour France Culture vers la constitution d’une académie numérique de l'actualité et des savoirs.”

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Le décryptage de l’élection présidentielle - à l’antenne :

Lundi 11 avril

7h00 – 9h00 Les Matins / Guillaume Erner

Avec Nonna Mayer, Directrice de recherche émérite Cnrs Sciences Po

Nicolas Roussellier, historien du politique,

des étudiants de Sciences Po,

Rejoints en 2e partie par Mathias Vicherat, directeur de Sciences Po

18h20 – 19h Le temps du débat / Emmanuel Laurentin

Sommes-nous encore un peuple politique ?

Avec Mathieu Fulla, historien, chercheur au CHSP (Centre d’histoire de Sciences Po) et enseignant à Sciences Po,

Florence Haegel, professeure en science politique, directrice du Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po

Et Bruno Cautrès, chercheur CNRS au Cevipof,

Et deux étudiants de Sciences Po

Des conférences d’exception - en ligne :

Cours magistraux ou leçons inaugurales de Sciences Po, France Culture donne à entendre des conférences encore jamais diffusées auprès du public grâce à une toute nouvelle collection, disponible dès le 11 avril sur franceculture.fr et l’appli Radio France :

Collection 1 – Politique, démocratie, élections Intellectuels, chercheurs, politistes, historiens ou philosophes : ce nouveau podcast original en partenariat avec Sciences Po fait la part belle aux idées, pour une analyse éclairée des notions de politique, de démocratie et d’élection.

Vaclav Havel : Discours de réception du titre de Docteur Honoris Causa

Enregistré le 22/10/2009

Éloge prononcé par Jacques Rupnik, politiste, professeur à Sciences Po et directeur de recherche CNRS au Centre de recherches internationales (CERI), spécialiste d’Europe centrale et orientale, conseiller du président Vàclav Havel de 1990 à 1992. Discours de réception par Vàclav Havel, écrivain, intellectuel dissident et figure de la Révolution de velours, premier président de la République tchèque post-communiste de 1989 à 2003.

Pascal Perrineau « Le rapport des Français à la politique : une crise de la démocratie européenne ? »

Enregistré le 06/12/2005

Pascal Perrineau, politiste, professeur des universités à Sciences Po (aujourd’hui émérite), directeur du CEVIPOF (centre de recherches politiques de Sciences Po) de 1992 à 2013. Président de Sciences Po Alumni. Spécialiste des attitudes politiques (opinion publique, sondage), du vote (sociologie électorale), des forces politiques (partis, systèmes partisans, droite et extrême droite).

Marc Lazar « La démocratie en Europe au XXe siècle »

Enregistré le 10/01/2006

Marc Lazar, historien, professeur des universités à Sciences Po depuis 1999, directeur de l’École doctorale de Sciences Po (2000-2007), directeur du département d’histoire (2010-2014) et directeur du Centre d’histoire de Sciences Po (2014-2022), président du Conseil scientifique de Sciences Po (2010-2021). Spécialiste d’histoire et de sociologie politique des gauches européennes (notamment France / Italie), spécialiste des partis politiques et de la vie politique, du populisme.

Nonna Mayer « Le “nouveau désordre électoral” »

Enregistré le 12/21/2006

Nonna Mayer, politiste, directrice de recherche CNRS au CEVIPOF (centre de recherches politiques de Sciences Po) puis au Centre d’études européennes et de politique comparée de Sciences Po (CEE, 2009-), présidente de l’Association française de science politique (2005-2016). Spécialiste des droites radicales et des dynamiques électorales au prisme de la précarité et du genre ; spécialiste des transformations du racisme et de l’antisémitisme ; spécialiste des relations interculturelles entre minorités et entre minorités et populations majoritaires.

Alain Badiou « Les perspectives révolutionnaires aujourd’hui »

Enregistré le 01/04/2016

Alain Badiou, philosophe marxiste, dramaturge, romancier. Normalien formé par Althusser, Canguilhem, Lacan, professeur de philosophie à l’université expérimentale de Vincennes, puis à l’École normale supérieure (émérite).

Rendez-vous de la recherche organisé par la direction scientifique de Sciences Po en partenariat avec The Conversation : Le numérique peut-il réinventer la démocratie ?

Enregistré le 16/04/2019

Avec Julia Cagé, économiste, associate professor au département d’économie de Sciences Po ; Dominique Cardon, sociologue, professeur de sociologie à Sciences Po, directeur du médialab de Sciences Po depuis 2016 ; Bruno Palier, politiste, directeur de recherche CNRS au Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE) de Sciences Po, directeur du Laboratoire interdisciplinaire d’évaluation des politiques publiques à Sciences Po (LIEPP, 2014-2020) ; Jen Schradie, sociologue, assistant professor à l’Observatoire de sociologie du changement (OSC). ; Diana Filippova, cofondatrice et coprésidente de Place publique ; Grégoire Lemarchand, adjoint à la rédactrice en chef de l’Agence France Presse, chef des réseaux sociaux et du fact-checking.