Union européenne : 5 points qui opposent Marine Le Pen et Emmanuel Macron

L'un veut renforcer et réformer l'Union européenne, l'autre veut la dynamiter : les deux candidats ont des visions de l'Europe radicalement opposées.

Europe contre souverainisme : dans des programmes aux antipodes, c’est peut- être sur l’Union européenne que la différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est la plus forte. Les candidats ont deux projets antagonistes sur l’Union et ses institutions, mais aussi, en conséquence, sur le niveau d’intervention politique pertinent - national ou européen.

La condamnation de l’Union européenne et de l’euro, Marine Le Pen en a fait un fonds de commerce. A ceux qu’il désigne comme les “européistes”, le Front national oppose une certaine idée de la souveraineté. L'objectif revendiqué est de “ne plus être la caisse enregistreuse des décisions prises à Bruxelles”, selon l’expression de Florian Philippot, artisan du souverainisme au FN, interrogé dans Les Matins de France Culture. Plus de protectionnisme, de “patriotisme économique”, de taxation des importations: la plupart des mesures envisagées sont contraires aux règles européennes et requièrent donc de sortir de l'Union européenne.

A l'inverse, le leitmotiv d’Emmanuel Macron est "plus d’Europe". Et une Europe réformée. Il a fait de l’europhilie une pierre angulaire de son projet. “Nous, mes amis, nous aimons l'Europe ! Nous voulons l'Europe ! Parce que face à ces nouveaux risques, face aux risques de la mondialisation, seule l'Europe peut nous protéger“, scandait-il dans son discours à Versailles. Sa qualification au second tour a d'ailleurs été reçue avec soulagement à Bruxelles.

Quelles sont les principales différences ? 5 clivages autour de la question européenne :

1) Quel avenir pour l’euro ?

La monnaie unique fait l’objet d’une opposition frontale entre les deux candidats. Ils divergent autant sur le diagnostic que sur les solutions.

Pour une sortie de l’euro. Pour Marine Le Pen, “l’euro est un boulet pour l'emploi, un boulet pour notre compétitivité, un boulet pour le pouvoir d'achat des Français”. Sortir de la monnaie unique européenne est depuis longtemps une proposition phare de l’extrême-droite. Selon la candidate FN - elle se plaît à le répéter - l’euro bénéficierait “aux multinationales et aux banques au détriment des intérêts du peuple”. L’engagement n° 35 de son projet présidentiel était de “soutenir les entreprises françaises face à la concurrence internationale déloyale par la mise en place d’un protectionnisme intelligent et le rétablissement d’une monnaie nationale adaptée à notre économie, levier de notre compétitivité.” Mais dans la dernière ligne droite, la sortie pure et simple de l’euro est désormais enterrée dans les discours de Marine Le Pen. Depuis l’alliance conclue avec Nicolas Dupont-Aignan, l’ancien candidat de Debout la France, l’heure est au grand flou. L’accord prévoit que "la transition de la monnaie unique à la monnaie commune européenne n’est pas un préalable à toute politique économique". Nicolas Dupont-Aignan a aussi ressorti l’idée d’une monnaie commune parallèle - comme l’ECU dans les années 1990 - utilisée pour les transactions internationales.

Rappelons néanmoins que “[restituer] au peuple français sa souveraineté (monétaire, législative, territoriale, économique)” est le tout premier des 144 points du “projet présidentiel” de Marine Le Pen.

La souveraineté monétaire, c'est le fait, pour une banque centrale et pour un pays de pouvoir mener sa politique monétaire indépendamment des autres. En toute souveraineté.

Le retour à une monnaie nationale conduirait-il forcément au retour de la souveraineté monétaire, comme l'affirme le Front national ?

Un budget de la zone euro. Emmanuel Macron, lui, veut aller plus loin dans l’intégration européenne. “La vérité que nous devons collectivement assumer, c'est que l'euro est incomplet et ne peut pas durablement fonctionner sans réforme majeure", expliquait-il dans un discours à Berlin.

Le candidat d’"En Marche !" plaide pour un budget de zone euro “avec trois fonctions : investissements d’avenir, assistance financière d’urgence et réponse aux crises économiques.” Il propose aussi la création d’un poste de ministre de l’Economie et des Finances de la zone euro, qui en aura la responsabilité “sous le contrôle d’un Parlement de la zone euro, rassemblant les parlementaires européens des Etats membres”. Le sujet est débattu depuis plusieurs années mais stagne, en raison notamment des réticences de l’Allemagne.

2) Protectionnisme ou libre-échangisme

“Le protectionnisme intelligent” est l’un des arguments récurrents de Marine Le Pen, qui parle aussi de “protectionnisme de microchirurgie”. Elle propose ainsi des droits de douane adaptés à chaque pays - réfutant au passage l’idée de possibles mesures de rétorsion pour l’économie française. Mais promouvoir les exportations françaises tout en restreignant l’accès des produits étrangers à son marché paraît difficile. Rappelons aussi que la compétence douanière a été transférée à l'Union européenne. Pour réintroduire des droits de douane, il faudrait donc soit renégocier les traités, soit sortir de l'UE. Marine Le Pen dit aussi vouloir protéger des secteurs “stratégiques” et parle d’une taxe sur les délocalisations. Celle-ci toucherait par exemple les industriels qui ferment une usine en France, puis réimportent de l'étranger. Elle prévoit aussi d'instaurer une contribution sociale de 3 % sur les importations de biens. Une telle taxe destinée à financer des mesures en faveur du pouvoir d'achat.

S’agissant des traités de libre-échange entre l’Europe et l’Amérique, Marine Le Pen s’oppose aussi bien au Tafta (avec les Etats-Unis) qu’au CETA (avec le Canada). Elle dénonce "une menace intolérable pour l’emploi, la sécurité alimentaire, la santé publique, la démocratie".

Des 11 candidats, Emmanuel Macron est le seul à défendre le CETA. Les autres dénonçaient notamment un abaissement des normes d’environnement et de santé. Même si lui aussi, rétropédale un peu dans la dernière ligne droite, se disant prêt à “entendre les doutes” et plaidant pour une “évaluation scientifique” du traité.

Pour le candidat d’En Marche, la protection de l'Europe passe par “des mesures anti-dumping” (une réforme en ce sens est déjà en discussion depuis 2013 au niveau européen) et la création d’un “procureur commercial européen, pour vérifier le respect des engagements pris par nos partenaires”. Son programme propose également un "Buy European Act" visant à réserver les marchés publics européens aux entreprises qui localisent 50 % de leur production en Europe.

3) Quelle politique migratoire aux frontières ?

Pour le Front national, il faut sortir de l’espace Schengen et rétablir les frontières nationales. Une mesure elle aussi contraire aux traités européens. Le FN propose aussi de “reconstituer les effectifs supprimés dans les douanes par le recrutement de 6 000 agents durant le quinquennat".

A l’inverse, Emmanuel Macron veut agir sur les frontières extérieures de l’Europe. Il prévoit d'infléchir la politique aux frontières au moyen d’un “Schengen renforcé". Il propose pour cela de renforcer l'agence Frontex en mobilisant 5.000 gardes-frontières européens. Il veut également “appuyer l’installation de points de contrôle” dans les pays de transit des migrants avant l’arrivée dans l’UE, en soutenant aussi "l’installation de points de contrôle dans ces pays avant l’arrivée dans l’UE, l’aide à la lutte contre les passeurs et le retour des migrants non autorisés à entrer dans l’UE.”

4) L’échelle d’action et de gouvernance

Comme dans ses meetings, Marine Le Pen a refusé la présence de drapeau européen lors de sa dernière intervention sur TF1. Pourtant, à la veille du second tour, elle s’efforce de se présenter comme européenne, mais son programme est contraire aux bases même du projet européen. Il insiste sur "un projet européen respectueux de l’indépendance de la France, des souverainetés nationales et qui serve les intérêts des peuples". Ce qui veut dire sortir de l'UE. Du reste son programme repose sur une série de mesures incompatibles avec l’appartenance à l’Europe - et les règles européennes que cela implique.

Marine Le Pen veut par exemple "transformer la Politique agricole commune en Politique agricole française. Et garantir le montant des subventions dont les critères seront fixés par la France et non plus par l’Union européenne, avec l’objectif de sauver et soutenir le modèle français des exploitations familiales." Proposition impossible en l'état : dans le cas de la PAC, la plus ancienne des politiques communes, tout se décide en co-décision entre le Parlement et les Etats, après proposition de la Commission européenne.

Emmanuel Macron axe lui son projet sur une “relance du projet européen” qu’il estime en crise depuis le « non » français à la Constitution de 2005 et plus encore depuis le Brexit. Il ne ferme pas la porte à la réforme des traités et préconise notamment des “conventions démocratiques” dans les Etats, un débat européen sur le contenu de l’action de l’Union, sur les priorités qu’elle doit avoir. “Pour Emmanuel Macron, il faut réformer mais être bon élève du traité budgétaire”, relevait l’économiste atterré Benjamin Coriat dans CulturesMonde ("euro la devise qui divise”). Contrairement à plusieurs de ses anciens concurrents, comme Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, Emmanuel Macron ne remet pas en cause la règle européenne qui interdit aux pays membres d’avoir un déficit supérieur à 3% de leur PIB.

Dans de nombreux aspects de son programme Emmanuel Macron préconise des réponses européennes.

Tout le programme des candidats illustre ces différences de niveau de régulation. Comme par exemple pour les questions numériques. Emmanuel Macron propose une régulation au niveau européen (quitte à préconiser un certain nombre de choses déjà en place ou prévues). Il veut une taxe européenne sur le chiffre d'affaires réalisé par les multinationales en Europe. Il souhaite aussi créer une Agence européenne pour la confiance numérique, chargée de réguler les grandes plateformes numériques. Pour accompagner l’innovation, le programme d’Emmanuel Macron propose un “fonds européen de financement en capital-risque pour accompagner la croissance des start-up européennes du numérique. Ce fonds devra être doté d’au moins 5 milliards d'euros." Rappelons qu’en novembre 2016, la Commission a déjà annoncé un fond de fonds pan-européens doté de 400 millions d’euros. A l'inverse, Marine Le Pen dit vouloir obliger les entreprises, même étrangères, à stocker les données de leurs utilisateurs français en France. Option peu réaliste. Et de "créer une charte à valeur constitutionnelle de protection des données personnelles". Sans dire ce que cela changerait à la protection de la vie privée, déjà prévue par la Constitution.

5) Patriotisme

Le débat sur l’Europe cristallise l’affrontement autour du terme de “patriote”, revendiqué de part et d’autre. Il est utilisé dans un sens assez classique chez le candidat d'En Marche, quand le Front national en fait une captation et le rapproche du nationalisme.

Au lendemain du premier tour Emmanuel Macron s'est d'ailleurs présenté comme "le candidat des patriotes face aux nationalistes". Un terme qu'il s'est mis à utiliser régulièrement à la fin de sa campagne. Il se pose également en défenseur d'une "Europe de la souveraineté" : "Car je n'accepte pas de laisser le terme de « souveraineté " aux populistes du repli national et à leurs mensonges", rappelait-il dans son discours à Berlin.

Une manière de lutter (sémantiquement et conceptuellement) contre le FN.

“Le patriotisme, le souverainisme, l’identité nationale, la défense des valeurs de la République, la défense de l’identité cela fait cohérence, cela a un sens. C’est ça qui définit le seul clivage politique qui permet de comprendre ce qui se passe, celui qui divise les patriotes de ceux qui ne croient plus ou ne croient pas en la France”, expliquait Florian Philippot dans Les Matins. "On va vers un un nouveau dualisme entre un bloc patriote et un bloc mondialiste, européiste post national.”

