Valéry Giscard d'Estaing Hommage sur France Culture

Du jeudi 3 au dimanche 6 décembre et sur franceculture.fr

Qui que vous soyez, inconnu ou célèbre, faible ou puissant, vous détenez une part égale du destin de notre pays.

Valéry Giscard d'Estaing

Valéry Giscard d’Estaing est mort à l'âge de 94 ans, le mercredi 2 décembre 2020. France Culture revient, au travers de plusieurs émissions et archives, sur un président qui a marqué la Ve République du 27 mai 1974 au 21 mai 1981 par son incarnation du “changement dans la continuité” et son art de la communication.

AU PROGRAMME

A L’ANTENNE

Mercredi 3 décembre

13h00 La Grande Table « Idées » / Olivia Gesbert

Valéry Giscard d’Estaing et la modernité Jean-François Sirinelli, historien, auteur d’une série de livre « Les années Giscard » (Armand Colin), de plusieurs essais sur la vie intellectuelle, culturelle de la France sous la Ve. (Studio)

Marc lambron, académicien, écrivain, auteur de « Carnet de bal » (chronique 1, 2, 3, 4) chez Grasset (report-it)

Eric Reinhardt, romancier, auteur de « Comédies françaises » chez Gallimard.

18h20 Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

La France de Giscard : la fin du mythe de la puissance ?

Avec Eric Roussel, journaliste et écrivain, biographe, auteur de “Valéry Giscard d’Estaing” (l’Observatoire, 2018), Alain Lamassoure, ancien ministre, ancien député européen, conseiller technique à l‘Elysée entre 1978 et 1981 et Jean-Pierre Raffarin (à partir de 18h30) ancien Premier ministre.

Vendredi 4 décembre

9h05 Le Cours de l’Histoire / Xavier Mauduit

Deuxième partie de l'émission

Arnaud Benedetti, professeur-associé en histoire de la communication à l’université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire, auteur de Le coup de com’ permanent (ed. du Cerf, 2018)

14h00 Entendez-vous l’éco ? / Tiphaine de Rocquigny

Giscard, le grand argentier Florence Descamps, historienne, maître de conférences à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes

Sabine Effosse, professeure en histoire contemporaine à l’université Paris Ouest Nanterre-La Défense

Eric Monnet, économiste, professeur à PSE, directeur d’études à l’EHESS

Dimanche 6 décembre

11h00 L’Esprit public / Emilie Aubry

Partie 1

Du giscardisme au macronisme : le centrisme au pouvoir

Avec les journalistes Sylvie Kauffmann et Gérard Courtois, Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture et le politologue Dominique Reynié.

15h00 Juke Box / Amaury Chardeau

La France des années Giscard : une nouvelle vague musicale (Rediffusion du 23 août 2020)

Plongée dans la France des années Giscard, celle de l'assouplissement du divorce, de l'éclatement de l'ORTF et d'une jeunesse qui s'ennuie et se réfugie alors dans l'émergence de nouvelles scènes rock et new-wave. Parmi les groupes qui s'imposent : Téléphone, Starshooter ou Bijou.

SUR FRANCECULTURE.FR

Valéry Giscard d’Estaing, incarnation du "changement dans la continuité", est mort

L’Esprit public de Philippe Meyer du 31 août 2014

Valéry Giscard d'Estaing : "Le mot adaptation conduit plus l'esprit public en direction des changements que le mot réforme"

Jeudi 3 décembre 7h00 – 9h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Valéry Giscard d'Estaing, homme de réformes et d'avancées sociétales

Gérard Courtois : "En 1974, VGE a su tirer les leçons des événements de 68 et a joué la carte de la modernisation du pays"