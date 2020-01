Vendredi 31 janvier : Spécial Brexit

Le 31 janvier, le Royaume-Uni se retire de l’Union Européenne plus de trois ans et demi après le référendum. Ce divorce britannique va entraîner de nombreuses conséquences à court et moyen termes. Quels impacts géopolitiques, politiques et économiques sont-ils à prévoir ?

Vendredi 31 janvier, Les Matins de France Culture produits par Guillaume Erner seront en direct de la BBC dès 7h. Le Grand Reportage de la rédaction de France Culture « Brexit : le compte à rebours est lancé » recevra comme invités l’économiste Catherine Mathieu (OFCE) et le journaliste et essayiste Marc Roche, Brexiter.

7h- 9h Les Matins de France Culture – Guillaume Erner en direct de la BBC

Londres, année 0 : Le Royaume Uni s’invente un destin

17h Grand Reportage de la Rédaction

Brexit : le compte à rebours est lancé » en duplex de Londres

Reportages d’Annabelle Grelier, Antoine Giniaux, correspondant à Londres et Thomas Larabi

Présentation Aurélie Kieffer

Réalisation Annie Brault

Un Grand Reportage dans trois points stratégiques pour le Brexit :

L' Ecosse par Annabelle Grelier : Le Brexit va-t-il faire exploser le Royaume Uni ?

L’Irlande du nord par Antoine Giniaux : l'émergence du New Ira et des mouvements pour la réunification.

Et Calais, le premier port d’échange avec la Grande-Bretagne s’est modernisé dans la perspective du Brexit mais les transporteurs, eux, attendent toujours l'accord commercial qui devrait intervenir dans un an.

Les invités du Grand Reportage : l'économiste Catherine Mathieu (OFCE) et le journaliste et essayiste Marc Roche, Brexiter.

Les matins de France Culture 7h-9h

7h12 : Question du jour : Le Megxit est-il le signe d’une monarchie en crise ?

Richard Vinen, professeur d’histoire contemporaine au King’s College de Londres.

7h40-8h : L'invité des Matins (1) : Londres, année 0 : le Royaume Uni s’invente un destin

Nicholas Startin, directeur honoraire du département de science politique de l’Université de Bath, président de l’UACES (The academic association for contemporary European Studies), auteur du Routledge Handbook of Euroscepticism.

Richard Vinen, professeur d’histoire contemporaine au King’s College de Londres.

8h20-8h45 : L'invité des Matins (2) : Londres, année 0 : Le Royaume Uni s’invente un destin (suite)

Nicholas Startin, directeur honoraire du département de science politique de l’Université de Bath, président de l’UACES (The academic association for contemporary European Studies), auteur du Routledge Handbook of Euroscepticism.

Jill Rutter, directrice de recherche pour le think tank « UK in a Changing Europe », spécialiste du Brexit

Le Grand Reportage le vendredi 17h

