Venezuela : Juan Guaidó, trentenaire méconnu qui s'autoproclame Président

Qui est le jeune inconnu qui revendique depuis ce mercredi en fin d'après-midi diriger le Venezuela, adoubé notamment par les Etats-Unis et le Brésil ? Ce "gamin qui joue à la politique", selon le Président élu Nicolás Maduro. Le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, parlant de "coup d'Etat".

Ancien leader universitaire

Âgé de 35 ans, Juan Guaidó vient d'une famille modeste et d'une fratrie de cinq frères et soeurs, passé par l'université catholique Andrés Bello, de Caracas, pour des études d'ingénieur. Il est depuis le 5 janvier dernier le plus jeune président du Parlement qu'ait connu le Venezuela. Et il a été brièvement arrêté par les services de renseignement vénézuéliens le 13 janvier.

Sa fulgurante ascension politique a débuté en 2010. Il participe au mouvement universitaire contre Hugo Chavez, en prenant les rênes du mouvement Generación del 2007. Cette mobilisation emmène des milliers d'étudiants dans les rues vénézuéliennes en 2014 contre le pouvoir de Caracas et est fortement réprimé, avec au moins 43 morts.

En 2015, il est élu député de son État de Vargas, sur la côte atlantique, pour le parti Voluntad popular. Membre fondateur de "Volonté populaire", il poursuit l'action de son leader Leopoldo Lopez, accusé d’incitation à la violence, soit devenu prisonnier politique, d'abord incarcéré puis assigné à résidence.

En 2015, l'opposition vénézuélienne, bloc composé de quatre partis politiques, gagne les élections. Un accord est conclu entre les formations pour qu'à tour de rôle, chaque année, elles prennent la présidence de l'Assemblée. Pour cette quatrième année, c'est au tour de Voluntad popular et de Juan Guaidó d'assurer la présidence du Parlement. En poste depuis début janvier, Juan Guaidó apparaît comme l'espoir des anti-Maduro.

Président autoproclamé par intérim

S'appuyant sur l'article 233 de la Constitution du pays, Guaidó s'est autoproclamé "président en exercice" du Venezuela. Il a déjà proposé 3 mesures :

la fin du mandat du Président Nicolás Maduro, investi le 10 janvier pour un second mandat après un scrutin l'an dernier considéré par beaucoup comme illégitime

la formation d'une équipe de transition

l'organisation de nouvelles élections libres

Il a donc créé la surprise et pour attirer les militaires à ses côtés, il promet "l'amnistie" aux soldats qui changeraient de camp. Jusqu’à présent l'armée soutient Nicolás Maduro, mais après cet appel de Juan Guaidó une trentaine de militaires ont tenté de se révolter.

Cette initiative est encouragée par les pays voisins du Venezuela qui accueillent les Vénézuéliens exilés. Des mobilisations contre le régime de Maduro ont eu lieu notamment à Bogotá, en Colombie, et à Brasília, la capitale brésilienne. Mais c'est surtout le soutien international, en premier lieu celui des États-Unis, puis celui des treize pays voisins du groupe de Lima, mais aussi le Canada et une partie des pays de l'Union européenne qui promeuvent le changement à Caracas. De quoi donner de l'étoffe politique à Juan Guaidó. Le jeune député a aussi reçu le soutien de Luis Almagro, secrétaire général de l’Organisation des États américains (OEA), qui le qualifie de "président par intérim".

Un gamin qui joue à la politique

Nicolás Maduro considère Juan Guaidó "comme un gamin qui joue à la politique".

Une façon de discréditer celui qui il y a encore quelques jours était méconnu, mais qui aujourd'hui cherche à prendre de l'épaisseur en endossant le costume de chef de file de l'opposition, opposition muselée par le dirigeant socialiste Nicolás Maduro. Ce dernier a estimé que l’opposition venait de faire un coup d’État, il a annoncé que le Venezuela rompait ses relations diplomatiques avec les États-Unis. Il a donné 72 heures au personnel diplomatique américain pour quitter Caracas. "Nous triompherons, encore une fois, nous en sortirons victorieux", a lancé Nicolás Maduro qui a reçu le soutien du président turc Recep Tayyip Erdogan, mais aussi de Moscou et de Pékin. Pour le Kremlin, Nicolás Maduro est le président légitime du Venezuela et les menées ourdies par l'étranger pour usurper le pouvoir violent le droit international.

Par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, la Russie a mis en garde Washington contre toute intervention militaire au Venezuela, qui serait un "scénario catastrophe". La Chine s'est elle déclarée hostile à toute ingérence extérieure dans les affaires du Venezuela et a dit soutenir les efforts de Caracas pour préserver son indépendance et sa stabilité.

A Paris, le Président Emmanuel Macron a déclaré que "l' Europe soutenait la restauration de la démocratie au Venezuela." Il a salué "le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui _marchent pour leur liberté_". L'Union européenne a appelé les autorités vénézuéliennes à respecter les "droits civiques, les libertés et la sécurité".

Les États-Unis soutiennent le nouveau président autoproclamé

C'est au milieu d'une foule de manifestants réunis à Caracas que Juan Guaidó a prêté serment mercredi devant ses partisans . "Je jure d'assumer tous les pouvoirs de la présidence pour garantir la fin de cette usurpation", a-t-il déclaré. Donald Trump, fervent opposant au régime de Nicolás Maduro, a aussitôt reconnu Juan Guaidó comme le nouveau Président du Venezuela.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo estime lui que "_le leader socialiste n'a pas autorité pour rompre les relations diplomatiques avec les Américains_". "Les États-Unis maintiennent leurs relations diplomatiques avec le Venezuela et poursuivront leurs relations avec le gouvernement du président par intérim qui a invité notre délégation à rester au Venezuela", a déclaré Mike Pompeo. Il a également appelé l'armée et les forces de sécurité vénézuéliennes à protéger la démocratie ainsi que la population civile. Quelques heures auparavant, l'administration américaine avait annoncé que les sociétés américaines du secteur de l'énergie pourraient appliquer dès cette semaine des sanctions contre l'industrie pétrolière vénézuélienne.

Le Canada a aussitôt emboîté le pas des États-Unis, annonçant que le gouvernement de Justin Trudeau envisageait de reconnaître Guaidó comme chef d’état intérimaire. L’Élysée assure que la France suit attentivement la situation et Paris va consulter ses partenaires européens. Plusieurs pays latino-américains, le Brésil, la Colombie, l'Argentine, le Pérou, le Chili et le Guatemala, ont fait de même tandis que le Mexique se montrait prudent en maintenant "pour le moment" sa confiance à Nicolás Maduro. Le président bolivien Evo Morales a, lui, exprimé sa solidarité avec le président vénézuélien dans un message cinglant sur Twitter.

A Caracas, la Cour suprême, favorable au régime, a demandé au Parlement de ne pas reconnaître Guaidó comme son président. Elle a demandé au procureur de l’état d'ouvrir une enquête sur le leader de l’opposition. De son côté, une partie de la population a manifesté pour réclamer le départ de Nicolás Maduro. La police a lancé des tirs de grenades lacrymogènes contre des protestataires. Au moins 10 personnes ont été tuées au cours d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre et une soixantaine de Vénézuéliens ont été interpellés.