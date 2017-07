Venezuela : qui sont les opposants à Nicolas Maduro

Le Venezuela vit ce jeudi une journée de grève générale. Nouvelle étape marquante dans l'opposition croissante à Nicolas Maduro, alors que le pays traverse sa pire crise économique et politique depuis des décennies. Cette grève intervient après qu'un peu plus de 7 millions de personnes sur 19 millions d'électeurs potentiels ont participé à la consultation symbolique de ce dimanche contre le président socialiste. Et 98,3% des votants ont rejeté l'Assemblée constituante convoquée par le successeur d'Hugo Chavez dans deux semaines. Une démonstration de force, d'autant que selon l'opposition le scrutin n'a pu se dérouler que dans seulement 2.000 bureaux de vote, contre 14.000 pour les législatives officielles de 2015. Voici les principaux visages de cette opposition, justement majoritaire au Parlement depuis fin 2015.

Henrique Capriles

Deux fois candidat à la présidence, Henrique Capriles Radonski est souvent présenté comme le chef de l'opposition vénézuélienne.

• Crédits : Federico Parra - AFP

Le "Flaquito" (le maigre, comme il se surnomme lui-même) est né dans une riche famille de Caracas il y a 45 ans. Fils d'un homme d'affaires à succès, ce fervent catholique est l'un des principaux dirigeants de la coalition d'opposition MUD, à l'origine de la consultation de dimanche. Cette "Table de l'unité démocratique" (Mesa de la Unidad Democrática) est née en 2010 autour de seize organisations, dont les principaux partis d'opposition, pour pouvoir remporter un scrutin après douze ans de "Révolution bolivarienne".

Capriles devient avocat après des études de droit au Venezuela, mais aussi aux Pays-Bas, en Italie ou à New York. Il se fait remarquer à l'âge 26 ans, élu plus jeune député au Parlement, sous l'étiquette du COPEI (démocrate chrétien, de droite). Un mois plus tard, il préside la Chambre des députés et créera ensuite le parti Primero Justicia (La justice d'abord), aux côtés de Julio Borges et de Leopoldo López. Il fut maire, réélu, de Baruta (300 000 hab.), l'une des municipalités les plus riches du pays (et l'un des cinq districts de la capitale). Il emportera aussi le poste de gouverneur de l'État de Miranda, le deuxième le plus peuplé du pays, contre le gouverneur sortant et lieutenant de Hugo Chavez, Diosdado Cabello.

En 2012, il surprend encore grâce au meilleur score jamais enregistré par un opposant face à Hugo Chavez : 44% des voix, contre 55% au "Comandante". Henrique Capriles a rejeté un positionnement à droite pour se revendiquer du modèle social brésilien du président Lula. Considéré comme un modéré, il plaide pour une union politique, citant aussi en exemple Nelson Mandela.

Celui qui a également été surnommé "l'ouragan" a été privé en début d'année de ses droits civiques, dont la possibilité de se présenter aux prochaines élections. Et en mai, il a accusé les autorités de l'avoir empêché de quitter le pays pour se rendre à New York où il devait rencontrer le Haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.

Leopoldo López

Condamné à 14 ans de prison en 2014 pour "incitation à la violence" lors de manifestations en 2014, Leopoldo López est un autre jeune visage charismatique de l'opposition. Notamment depuis sa reddition très médiatique le 18 février 2014. Assigné à résidence à Caracas depuis quelques jours pour raison médicale, cet arrière petit-fils du premier président du pays, Cristóbal Mendoza, a été qualifié par le pouvoir de "putschiste", d'homme "d'extrême droite". Descendant également du libérateur de l'Amérique latine Simon Bólívar, il vient déjà de passer trois ans en prison près de la capitale vénézuélienne.

• Crédits : Federico Parra - AFP

A 46 ans, ce fils de bonne famille est un anti chaviste très virulent, et controversé, de longue date. Diplômé en économie de Harvard après avoir passé une bonne partie de sa scolarité aux Etats-Unis, Leopoldo López a lui aussi été élu très jeune : à 29 ans, maire d'un quartier huppé de la capitale (Chacao), où siègent notamment les plus grandes banques. Il sera réélu mais aura dû répondre à des accusations de détournements de fonds et de corruption. Une manoeuvre du pouvoir, selon lui, pour le salir.

Co fondateur du parti Primero Justicia, il a rejoint en 2007 le parti de centre gauche "Un Nuevo Tiempo" (UNT), avant d'en être expulsé deux ans plus tard. Puis il fonde fin 2009 et coordonne le parti de droite Voluntad Popular. La "volonté populaire" se définit comme "un mouvement pluraliste, progressiste, et démocratique, organisé à travers des réseaux populaires pour l'action sociale et politique et engagé dans la conquête des droits pour tous". En 2008 puis en 2011, il a également été privé de ses droits civiques et n'a pas pu briguer la mairie Caracas, pour laquelle il était favori, ni la présidence.

Début 2014, The Guardian considérait que López et Capriles étaient amis et rivaux, mais que López était le plus "dynamique". Critiqué par certains membres du MUD, il est alors le premier à plébisciter la confrontation et la pression de la rue, en particulier à travers son mouvement "La Salida" (la sortie).

Et en juin dernier, ce sportif à la voix grave et imposante n'hésitait pas à diffuser sur les réseaux sociaux une vidéo filmée dans sa cellule dans laquelle il appelait les militaires à "se rebeller" :

Il avait quelques jours plus tard dénoncé être victime d'actes de torture :

Julio Borges

Autre avocat de formation, Julio Andrés Borges Junyent préside le Parlement, la seule institution contrôlée par l'opposition depuis sa large victoire aux élections législatives fin 2015, pour la première fois en 17 ans. Selon lui, la démocratie au Venezuela est "en phase terminale" à cause du régime "autoritaire" du président Maduro qu'il considère désormais "mathématiquement révoqué".

Né en octobre 1969, Borges a donc co fondé le parti Primero Justicia, qu'il coordonne depuis l'an 2000. Il a été élu trois fois député de l'Etat de Miranda (dont Capriles est le gouverneur). Egalement diplômé en philosophie politique et sociale d'une université nord américaine (Boston College), il s'est présenté à l'élection suprême en 2006, avant de laisser Manuel Rosales affronter Hugo Chavez.

Julio Borges reste par ailleurs connu du grand public pour son rôle de juge dans l'émission de télévision à succès "Justicia para todos (Justice pour tous)", à la fin des années 1990.

Une opposition y compris dans les rangs chavistes

Nicolas Maduro bénéficie encore du soutien presque sans failles de l'armée, puissant acteur politico-économique qui bénéficie par le biais de militaires de 11 des 32 portefeuilles du gouvernement, dont ceux, stratégiques, de la Défense, de l'Agriculture et de l'Alimentation. Mais le syndicaliste devenu président est de moins en moins populaire et critiqué jusque dans son propre camp.

La procureure générale Luisa Ortega est ainsi devenue depuis fin mars le visage de la dissidence, qualifiée de "traîtresse". Cette avocate de 59 ans qui était aux côtés d'Hugo Chavez dans sa campagne présidentielle de 1998 a commencé par s'insurger fin mars, quand la Cour suprême a voulu s'arroger les pouvoirs du Parlement.

• Crédits : Carlos Becerra / Agence Anadolu - AFP

Jusqu'ici considérée comme une fidèle chaviste, cette haute magistrate est allée jusqu'à accuser le président Maduro d'avoir imposé un "terrorisme d'Etat" et a notamment appelé face au Parlement à "lutter pour la démocratie", affirmant : "Je vous assure que je ne me reposerai pas tant que le Venezuela n'aura pas retrouvé le chemin des libertés".

Celle qui entend "fermement rester" à son poste a depuis été interdite de sortie du territoire par la Cour suprême (TSJ), qui avait également gelé ses comptes et avoirs. En revanche, la Cour suprême vénézuélienne n'a finalement pas tranché son sort la semaine dernière.

Quant à l'Église catholique vénézuélienne, traditionnellement hostile au pouvoir chaviste, elle vient de franchir un pas supplémentaire en qualifiant le régime de "dictature".

Et la pression internationale

Maître de conférence à l'université Paris Ouest Nanterre, le sociologue vénézuelien Pedro Garcia Sanchez insiste aussi sur l'importance des initiatives extérieures. Interrogé par Nabila Amel, il explique :

On sait depuis longtemps que une partie de ce qui se joue au Venezuela, pays pétrolier comme on le connaît avec une position géopolitique stratégique, une partie de cela se joue ailleurs. On sait à quel point des gouvernements comme celui de Poutine ont des intérêts stratégiques énormes. On sait à quel point le régime castriste, à Cuba, joue là une partie de son avenir. On sait à quel point aussi même le pape s'est mêlé des événements car il a pris conscience de la dérive autoritaire, dictatorielle, qui se met en place (...). Et la pression internationale actuelle est fondamentale. Parce que, quand à l'intérieur les positions sont tellement clivées, tellement polarisées, que les arbitrages qui devraient fonctionner normalement (Tribunal suprême de justice, toutes les instances de médiation, y compris les médias), quand ces instances ne fonctionnent plus ou d'une manière partisane, c'est d'acteurs tiers que les possibilités de rentrer dans une autre rationalité peuvent venir.

Cinq anciens présidents latino-américains sont venus en tant qu'"observateurs internationaux" du scrutin de dimanche dernier, Jorge Quiroga (Bolivie), Vicente Fox (Mexique), Andres Pastrana (Colombie), Laura Chinchilla et Miguel Angel Rodriguez (Costa Rica). Et mardi Donald Trump a menacé le Venezuela de "mesures économiques fortes et rapides" s'il menait à bien son projet d'Assemblée constituante, traitant son homologue vénézuélien de "mauvais dirigeant rêvant de devenir dictateur".