Yvette Roudy : "Je discute beaucoup de tout ce qui relève d'une autorité qu'on veut m'imposer"

2008 | Premier entretien d'une série d' "A voix nue" avec Yvette Roudy, femme politique de gauche et féministe. Elle évoque ses origines familiales ouvrières, sa volonté très tôt de sortir de son milieu social puis sa découverte du féminisme et du socialisme dans les années 60.

Dans ce premier épisode d' "A voix nue", Yvette Roudy née en 1929 revient sur son enfance dans un milieu ouvrier et s'interroge sur son parcours de femme politique auquel rien ne la prédestinait : "Je pense que le caractère et le tempérament se forgent dans la petite enfance, ensuite ils se confirment ou ils s'adoucissent."

Le caractère, je pense qu'on le doit quand même à quelque chose de naturel. Je n'aime pas beaucoup cette expression parce que je suis convaincue que nous devons beaucoup à la culture, plus qu'à la nature. Mais je ne peux pas ne pas m'apercevoir que mon frère et ma sœur, qui ont été dans le même milieu que moi, n'ont pas du tout le même caractère ni le même tempérament.

Quand elle évoque ses parents, Yvette Roudy raconte que "ce sont des gens qui sont restés dans leur milieu, qui n'en sont pas du tout sortis, qui n'ont pas fait d'efforts et qui étaient soumis à la hiérarchie sociale, il faisaient partie des dominés." Après le certificat d'études, son père refuse ainsi de la laisser continuer à faire des études pensant "que ce n'était pas pour nous", regrette-t-elle. Le souvenir qu'elle a gardé de l'école de sténo-dactylo où on l'avait envoyée, est que "ça a été un tunnel pas très bien éclairé" résume-t-elle entre humour et amertume. Elle commence alors à travailler très jeune en usine, avant de pouvoir s'émanciper en passant le baccalauréat par correspondance.

Toutes ces différences et ces inégalités aussi bien au regard des classes sociales que de la différence entre garçons et filles, ça m'a sauté aux yeux très vite.

Le mouvement démocratique féminin auquel participait Yvette Roudy réunissait des femmes de gauche au début des années 1960.

Nous défendions un féminisme politique. Nous pensions que la promotion, les droits nouveaux, le développement des libertés des femmes, ça devait passer par la politique parce que ça devait passer par des lois et les lois c'est politique.