Yvette Roudy : "Les idées nouvelles sont fragiles, les vieilles idées sont les plus profondément ancrées"

Dans ce deuxième épisode de la série "A voix nue" qui lui est consacrée, la féministe et femme politique Yvette Roudy raconte son engagement auprès de François Mitterrand dont elle dit qu'il l'a "réconciliée complètement" avec la politique. "Je me suis engagée dans son action, j'ai été amenée, entraînée dans le mouvement jusquà l'adhésion à un Parti ", explique-t-elle plus de quarante après. Elle dit de lui qu'"il savait très bien faire sortir le meilleur de chacun et nous donner des missions qui nous convenaient". Avec d'autres consœurs, elle pousse François Mitterrand à aborder le thème de la contraception lors de l'élection présidentielle de 1965.

Les femmes ont toujours travaillé, toujours. On n'a jamais discuté la question de savoir si les femmes devaient ou pas travailler. On a discuté de cette question uniquement quand elles ont demandé un salaire. Elles ont toujours travaillé, sauf que c'était gratuit au commencement. [...] Les femmes sont dans un marché du travail différent. Il y a deux marchés : le marché du travail des femmes et le marché du travail des hommes. Il y a toujours à cet instant aujourd'hui une différence.

Yvette Roudy poursuit sa réflexion sur l'égalité homme-femme dans le monde du travail.

Nous étions hostiles au travail à temps partiel et nous avions raison.

Lors des législatives de 1967, François Mitterrand veut faire élire des femmes et propose sept candidatures de femmes politiques, "toutes dans des endroits perdus d'avance... complètement", précise Yvette Roudy. Elle-même s'est présentée en Seine-et-Marne : "Je n'avais rien, je ne savais rien, je ne connaissais rien. Il fallait être fou pour se lancer dans une aventure pareille ! J'avais 37 ans et je ne doutais de rien !"

Elle livre ses souvenirs de Mai 68, elle était dans la rue même si elle estime comme François Mitterrand à l'époque que l'"on a perdu du temps".

C'était une explosion parce que la société avait été trop longtemps étouffée, réprimée, écrasée et il fallait une respiration. Il faut savoir que de temps en temps la société a besoin de respirer, qu'elle évolue à son propre rythme, qui est indépendant des structures de la société aussi bien politiques qu'administratives. Et si les structures n'évoluent pas - elles doivent être souples - si on les a faites trop rigides, ça explose.