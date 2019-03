Yvette Roudy : "Une féministe ça dérange, une féministe c'est une emmerdeuse"

2008 | Dernière partie de la série "A voix nue" avec Yvette Roudy qui parle de la condition des femmes politiques en France ; elle revient sur les difficultés qu'elle a rencontrées, le machisme des hommes politiques et la candidature de Ségolène Royal.

Pour cette dernière partie de la série "A voix nue", Yvette Roudy livre son analyse sur la place des femmes en politique et leur difficile conquête du pouvoir. Elle compare la vie politique aux pratiques de la guerre. Un parti politique c'est "un état sauvage" où règne "la loi du plus fort". La politique, "ce n'est pas un monde civilisé, c'est un monde de violence et les femmes n'y sont pas à l'aise".

Je dis souvent quand je m'adresse à un public à majorité masculine : de quoi avez-vous peur ? Vous savez bien que les femmes ne rêvent pas de prendre votre place, tout ce qu'elles veulent c'est la leur, donc si possible la parité.

On a un énorme travail à faire pour avoir une représentation nationale qui représente la nation et ce n'est pas encore le cas. Les partis politiques doivent s'en préoccuper et pour la féminisation, les femmes devraient en prendre conscience davantage aussi. Il s'agit de combat.

Yvette Roudy relate alors la genèse de la loi sur la parité en politique qui impliquait une modification de la Constitution et en tire un premier bilan. L'ancienne ministre constate heureusement un début de libéralisation de la parole féminine en politique car il est temps que le champ politique s'ouvre. "Ségolène Royal a favorisé une révolution des mentalités dont on n'a pas fait tout le tour encore", estime-t-elle.

Il faut que les femmes s'investissent davantage pour défendre les femmes et leur présence en politique. Le problème c'est qu'il y a très très peu de femmes combattantes et de féministes pour faire avancer la féminisation. Elles sont très disposées à occuper des places mais pas tellement à se battre pour que l'on élargisse encore l'entrée. Beaucoup trop sont trop rapides à claquer la porte derrière elles, à considérer que, ma fois, si elles sont là c'est grâce à leurs qualités personnelles. Beaucoup sont là parce que les hommes ont voulu qu'elles y soient, donc certaines ne sont pas les plus militantes puisqu'on les a choisies justement parce qu'elles n'allaient rien déranger. Une féministe ça dérange, une féministe c'est une emmerdeuse.