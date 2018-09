Zoya Svetova : "Les jours d'Oleg Sentsov sont aujourd’hui bel et bien en danger"

Zoya Zvetova est une journaliste russe, militante pour les droits de l’homme et plus particulièrement celui des prisonniers politiques en Russie. Mi-août, elle a pu rendre visite à Oleg Sentsov dans la colonie pénitentiaire de Labytnangui où le cinéaste est actuellement maintenu en détention. Pendant cet échange qui a duré environ deux heures, elle a découvert un homme amaigri et déterminé à continuer sa lutte. Elle revient sur cette rencontre et sur le cas d’Oleg Sentsov qui constitue, selon elle, un parfait exemple des déviances du fonctionnement (ces dernières années) du système judiciaire et carcéral russe… Elle répondait aux questions de Samuel Bernard.

A votre rencontre, comment avez-vous trouvé Oleg Sentsov et que vous a-t-il dit ?

J’ai été étonnée de le voir aussi amaigri et fatigué. Il m’a dit qu’il était fort affaiblit, qu’il était au seuil d’un état de santé critique. Les médecins ne pourront alors pas le sauver. Pour moi, c’était bouleversant. Cela m’a beaucoup choquée lorsque je lui ai rendu visite dans le nord de la Russie.

Ses jours sont ils en danger ?

Ses jours sont aujourd’hui bel et bien en danger. D’après la lettre envoyée récemment par sa cousine, il se sent de plus en plus mal. Il a notamment des problèmes cardiaques. Par ailleurs, j’ai peur que les médecins pénitenciers commencent à le nourrir de façon forcée. Ses analyses sont apparemment désastreuses et les médecins seront alors obligés de le nourrir de façon forcée. Ils ont dit qu’ils feraient tout pour qu’il ne meure pas, pour lui sauver la vie. Mais c’est une opération très dangereuse. Surtout pour quelqu’un en grève de la faim depuis 124 jours.

Oleg Sentsov est actuellement dans une cellule pour quatre où il est seul. C’est une cellule d’hôpital où il y a une fenêtre sans grille, donc c’est comme une chambre d’hôpital normale. D’après Sentsov lui-même, il est bien traité par les médecins. Il m’a dit avoir toute confiance dans les médecins qui le traitent dans cette colonie pénitentiaire.

Vous qui enquêtez sur les droits du prisonniers politiques en Russie, vous n’êtes pas une alliée du régime. Au contraire, votre domicile a fait l’objet de perquisitions, vous avez subi des menaces. Avez-vous été surprise que l’on vous autorise à voir Oleg Sentsov ?

L’autorisation qui m’a été donnée de voir Oleg Sentsov s’explique par le fait que j’étais l’une des premières journalistes à avoir écrit sur l’affaire d’Oleg Sentsov. C’est moi qui l’avais vu comme visiteuse de prison il y a un an. J'ai également écrit une lettre ouverte à Emmanuel Macron, au mois de Mai. Je l’ai rencontré à Saint-Pétersbourg alors qu’il était au Forum économique. Je lui ai alors parlé du cas Oleg Sentsov. Et je crois que ce n’est pas par hasard si on m’a autorisée cette visite. Elle est arrivée juste après celle du président français au président russe. Cependant, je ne peux pas connaître les objectifs du système pénitentiaire et des services secrets du FSB qui gèrent cette affaire. Mais lorsqu’on m’a proposé de lui rendre visite, j’ai accepté tout de suite. Je me suis dit que je devais absolument savoir quel était son état de santé.

Ce qui ressort de son procès, c’est une affaire montée de toute pièce. Est-ce qu’Oleg Sentsov est un cas isolé ?

L’affaire Sentsov n’est pas une exception. Depuis la présidence de Vladimir Poutine, on a beaucoup d’affaires cousues de toutes pièces. Cela ne concerne pas seulement les prisonniers politiques. Les accusés de droit commun sont aussi concernés, ils ont aussi droit à des affaires falsifiées, « cousues de fil blanc ». Mais en ce qui concerne les ennemis du régime Poutine, les juges d’instructions font tout pour que ces gens se retrouvent en prison. Vous devez savoir qu’en Russie, les prisons sont très sévères et que l’on y utilise la torture. Les prisonniers politiques y purgent de très longues peines.

Beaucoup d’opposants sont accusés de terrorisme. Il s’agit alors de la fantaisie des juges politiques qui inventent des affaires. Ils inventent des chefs d’accusation. Des crimes que les accusés n’ont jamais commis, qu’ils n’ont même jamais conçu de commettre. Pourquoi les juges d’instructions font-ils cela ? Car toutes les affaires de terrorisme sont gérées par le comité du FSB et que leur objectif est de montrer leur importance auprès de l’Etat, de montrer que L’Etat a besoin de leur travail. Ils sont donc près à inventer de nouveaux échelons, des nouveaux grades et faire ainsi leur carrière. Voilà l’enjeu pour eux.