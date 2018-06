Françoise Dolto : "C'est le non-dit qui marque le corps"

Invitée pour parler de son dernier livre paru en 1986, "Enfances", Françoise Dolto explique s'être toujours sentie "questionnée" par les enfants.

Je continue d'être tout le temps questionnée par tout et en particulier par les enfants, leur comportement qui est toujours langagier et qu'il faut décoder pour comprendre ce qu'ils veulent nous dire et en même temps par leurs vraies questions quand en paroles ils nous en posent qui sont toujours surprenantes et auxquelles on a trop vite fait quand on répond : "Tu es bête , c'est comme ça !" Mais non... Les adultes, nous prenons les choses comme si ça allait de soi, mais ça ne va pas de soi du tout.