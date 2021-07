Françoise Dolto : comment j'ai élevé mes enfants

voir( 3 min )

3 min

Sur les trois enfants qu'a eus la psychanalyse Françoise Dolto, l’une est devenue médecin, l’autre architecte naval, et l’aîné est devenu le chanteur populaire Carlos. En archives, ils reviennent sur leur propre éducation, auprès de leur mère ou après son décès.

Médecin, psychanalyste, Françoise Dolto a innové en matière d’éducation. Par ses livres, ses séminaires, ses émissions de radio, elle est à l’origine d'une prise en compte nouvelle de l’enfant à partir des années 1960.

Elle-même a reçu une éducation stricte, rigide. Sa mère ne voulait pas qu'elle devienne médecin - un métier inapproprié pour une femme. Emancipée de ces valeurs, Françoise a voulu donner à ses propres enfants une liberté qu'elle n'avait pas eue.

Carlos et Catherine Dolto se souviennent en particulier de la gaieté de leur mère, des temps d'échange et de jeux, des réponses systématiques apportées à toutes leurs questions, même les plus osées. Et lui sont reconnaissants de n'avoir jamais essayé de les psychanalyser - d'avoir toujours su rester une simple mère avec eux.