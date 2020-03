Philosophie : conscience et inconscient

Grâce aux émissions de philosophie de France Culture, révisez vos connaissances sur les notions de conscience et d'inconscient, ou comment la philosophie nous définit en tant que sujet.

Pour enrichir vos connaissances en philosophie, ou les réviser, nous vous proposons de réécouter plusieurs émissions des "Chemins de la philosophie" autour de la notion de conscience et d'inconscient.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus curieux d'y jeter une oreille...

La conscience

1. L’invention de la conscience (53 min)

Grâce à ses travaux sur le mythe de l'identité, John Locke a permis de découvrir ce qui est encore pour nous aujourd'hui la conscience. Pourquoi le premier traducteur de Locke n'a-t-il pas su traduire le terme "consciousness" ? N'est-ce pas un indice que Locke a littéralement inventé la conscience ? Mais en quel sens la conscience est-elle liée au langage ?

Au programme des classes de terminale.

2. "Je pense, donc je suis" (58 min)

"Je pense donc je suis" est peut-être la formule la plus célèbre de l'histoire de la philosophie française. Mais que signifie-t-elle vraiment ? La pensée suffit-elle à démontrer l'existence ? Et si rien n'était moins sûr... Alors on donnerait encore raison à Descartes, car douter, n'est-ce pas aussi prouver qu'on existe ?

3. Je doute donc je ne suis pas (58 min)

Descartes affirme : "Je pense donc je suis"... mais le philosophe autrichien Husserl s'éloigne de cette philosophie et lui reproche que cette pensée immédiate ne soit pas objectivée par l’expérience. Alors comment saisir l’expérience de la conscience ? Et quelle est la nature de la conscience ?

4. Puis-je savoir qui je suis ? (59 min)

Quand on se confronte à Descarte, on en vient à s'interroger sur son identité : est-ce que mon identité est forcément consciente ? Le "je" est-il une essence ou peut-il être le produit de ma création ? Quelle connaissance possible du "moi" ? Entraînez-vous pour le baccalauréat avec cette question : "Puis-je savoir qui je suis ?"

5. Identité et conscience (58 min)

Qui suis-je ? Où suis-je ? Que fais-je ? Depuis le début de l’histoire de la pensée, on se pose ces questions. David Hume, qui tient la flamme des Lumières écossaises, propose un nouveau départ philosophique basé sur le scepticisme : si l’on doute de tout, comment prouver que quelque chose existe ?

L'inconscient

1. Quelle est la langue de l’inconscient ? (58 min)

Lacan était un véritable moulin à paroles, mais ce n'est pas sa faute disait-il : "Une fois que vous êtes entré dans la roue du moulin à paroles, votre discours en dit toujours plus que ce que vous n’en dîtes". Alors, la langue parlerait à notre place ? Qu'est-ce que cette inconscient dont Lacan a rendu la formule si célèbre en disant qu'il était structuré comme un langage ?

2. Parler et guérir : les enjeux de la psychanalyse (58 min)

Dans la psychanalyse pensée par Freud, l'inconscient se libère au moyen de la parole. Lacan, à sa suite, définit pleinement la fonction de la parole en psychanalyse : héritée, scandée, vide, pleine... Par la parole, il cherche à toucher la vérité de l'inconscient.

3. Philosophie du sommeil et de la veille (58 min)

Dormir, veiller et rêver font partie de l'homme. Si le rêve est un objet de pensée analysé par la psychologie et la psychanalyse, peut-il devenir un objet philosophique ? Comment penser philosophiquement le rêve ?

4. Dormir, rêver, penser (59 min)

Si quelques philosophes ont exploré le rêve, ils l’ont opposé à la raison. Bachelard, quant à lui, a réhabilité le rêve pour en faire un objet de réflexion à examiner dans sa réalité plurielle, sans l’interpréter, analysant son essence même. Pour lui, il existe une logique du rêve, de l'imaginaire.

5. Une psychanalyse sans inconscient ? (58 min)

Avec la psychanalyse existentielle, Jean-Paul Sartre souhaite tirer de la philosophie qu’il vient de livrer dans les 600 pages précédentes, une méthode de compréhension des comportements de l’homme. Cette première ébauche de la psychanalyse existentielle se prolongera après L'Être et le Néant dans de denses études sur Baudelaire, Genet et surtout Flaubert.

