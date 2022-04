Quand Léon Blum est arrivé au pouvoir

voir( 3 min )

Léon Blum le criait dans les rues de Paris pendant la gigantesque manifestation de 1934 : "La réaction ne passera pas ! Vive la liberté des travailleurs !" Moins de deux ans plus tard, en juin 1936, l'homme politique qui symbolisera le socialisme français pendant plus de 30 ans prend la tête du premier gouvernement de gauche en défendant une certaine idée du bonheur partagé.

"J'ai demandé cela"

Dès le mois de mai 1936, le succès du Front populaire éveille un immense espoir. Deux millions de travailleurs se mettent en grève, jusqu’à ce que Blum forme son gouvernement. L’exercice du pouvoir, Léon Blum y goûte à 64 ans, et avec délectation. Il déclare en juin 1936 dans son bureau, devant les caméras : "Je ne viens pas ici en vous disant : “Ôtez de moi ce calice, je n’ai pas voulu cela… je n’ai pas demandé cela. Si ! Si ! J’ai demandé cela et j’ai voulu cela ! Je ne me présente pas à vous aujourd’hui comme un homme accablé d’avance sous le poids des charges et des responsabilités éclatantes ! Bien que je les connaisse, croyez-moi.”

Quatre mois auparavant, Léon Blum était agressé par des membres de l’Action française, et menacé de mort par le journaliste antisémite Charles Maurras.

"La réaction ne passera pas"

Combattre le fascisme à tout prix avait depuis longtemps convaincu Blum de l'alliance nécessaire des gauches. Comme en février 1934 quand les cortèges communiste et socialiste s'étaient rejoints dans une même lutte antifasciste, et pour défendre des intérêts communs.

Léon Blum, en 1934, sur la place de la République, entouré de manifestants : "Citoyen ! La preuve est faite ! La province soulevée toute entière ! Paris rassemblé en cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu’ils ne passeront pas ! La réaction ne passera pas ! Vive la République des travailleurs ! Vive la liberté ! Vive l’unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n’est possible. Vive le peuple ouvrier !"

"La France a une autre mine"

A partir de là, le slogan du Front populaire, réunissant socialistes, radicaux et communistes, sera “Pain, Paix, Liberté” jusqu’à la prise de pouvoir de ce gouvernement d’union populaire, le premier en France à intégrer des femmes. C’est bien l’égalité et le mieux-être que vise Léon Blum pendant ses deux années au pouvoir, faisant voter notamment la semaine de 40h et les congés payés.

Après six mois d'exercice du pouvoir, il le rappelait lors de ses voeux aux Français à la radio, le 31 décembre 1936 : "Il est revenu un espoir, un goût du travail, un goût de la vie. La France a une autre mine et un autre air. Le sang court plus vite dans un corps rajeuni. Tout fait sentir qu’en France, la condition humaine s’est relevée."

Merci à l'historien Pierre Birnbaum, auteur notamment de Léon Blum : un portrait (Paris, Seuil, 2016)

