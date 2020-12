A l'occasion de la journée de la Laïcité du 9 décembre

« Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit la liberté des cultes (…) ». Le 9 décembre 1905, la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat est promulguée. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1906. Comme chaque année, le 9 décembre est l’occasion d’une commémoration officielle de la loi, rendue particulièrement sensible à la suite de l’assassinat de Samuel Paty le 16 octobre dernier.

A cette occasion, France Culture propose un dispositif fort et original, dédié à tous les publics de la radio et tourné particulièrement vers les nouvelles générations avec un podcast inédit : « Ils ont pensé la laïcité », une vidéo pédagogique sur la loi de 1905 et plusieurs émissions exceptionnelles.

LE PODCAST : « Ils ont pensé la laïcité »

Voltaire, Victor Hugo, Georges Clémenceau, Aristide Briand, Jean Jaurès, Mustafa Kemal Atatürk … ce podcast dresse le portrait de six figures clés dans l’histoire de la pensée et de l’exportation de la laïcité*

Textes : Gérard Courtois

Voix : Rachel Khan

Réalisation : Thomas Dutter

*En partenariat avec La Place

LA VIDEO : La laïcité, c'est quoi ? Retour au texte de 1905 avec Patrick Weil

Selon Patrick Weil, la laïcité n'est pas difficile à définir. Pour que chacun se l'approprie aujourd'hui, l'historien spécialiste des migrations et de la citoyenneté revient à la lettre du texte de 1905. En sept minutes, on en comprend parfaitement les principes, fondés sur le droit, et toutes leurs applications : garantir la liberté et l'égalité, grâce à la fraternité.

La laïcité, c'est quoi ?

Texte et Voix : Patrick Weil

Conception : Camille Renard

A L’ANTENNE : mercredi 9 décembre dès 7h

7h00 – 9h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Avec Patrick Weil, historien, ancien membre du Haut Conseil à l'intégration (1996-2002), puis de la commission Stasi (1998-2004).

10h00 Les Chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

Focus sur La Religieuse de Denis Diderot

Avec Florence Lotterie, professeure de littérature du 18ème siècle à l’Université de Paris

22h15 Par les temps qui courent / Marie Richeux

Avec Rachel Khan, comédienne et codirectrice de La Place, centre culturel dédié au hip-hop à la Canopée des Halles à Paris