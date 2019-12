À l'origine, différentes versions du Coran

Aujourd’hui, la majorité des musulmans n'apprend et récite qu'une seule version du Coran, canonique, qui est considérée comme la parole de Dieu. Réciter des versions alternatives n’est pas accepté dans la plupart des mosquées. Mais en analysant les manuscrits du Coran du IXe siècle, comme celui découvert à Sanaa en 1972, qui montre une 2e couche de texte sous la version canonique, des chercheurs, parmi lesquels François Déroche, historien et professeur au Collège de France, ont découvert qu’à l’origine de l’Islam, il existait en fait différentes versions du texte coranique.

François Déroche : "Actuellement avec ce mouvement vers le littéralisme absolu, c’est-à-dire qu’il faut réciter le Coran en ne faisant aucune déviation par rapport à la version officielle, on a tendance à s’enfermer dans une vision de l’histoire des origines de l’Islam qui ne correspond pas à la réalité. On réécrit l’histoire d’une certaine manière, pour insister sur le fait que les choses ont toujours été ainsi et que les choses ne bougent pas.

On récitait le Coran à l’époque ancienne selon différentes versions. Les manuscrits apportent la confirmation qu’on les mettait par écrit, que ce n’était pas simplement une question de récitation. Donc ces variations de texte sont connues sous le "Hadîth des sept ahrouf". Elles existaient déjà à l’époque de Muhammad et le récit le plus célèbre met en scène le futur Calife Omar qui se dispute avec un autre compagnon et qui vont trouver Muhammad pour dire : "qui récite correctement ?"

Muhammad les renvoie en disant : "tous les deux vous récitez correctement même si vos deux textes varient". Donc ce que ce Hadîth célèbre montre, c’est que justement il considérait que ce qui était important c’était le sens. On a par exemple des savants musulmans du IXe siècle qui sont tout à fait à l’aise à réciter deux versions différentes du Coran. Pour eux, cette multiplicité fait partie de l’enseignement prophétique, ce qui est fortement contesté par la suite par des gens qui sont tenants de la version unique du Coran."

Des enjeux politiques ont conduit à ne garder qu’une version

François Déroche : "Dans le contexte de l’histoire de l’Islam naissant, après la disparition de Muhammad, une histoire qui est marquée par des conflits très forts, le fait d’avoir une version ou une autre a une implication politique. Et le pouvoir politique appuie à fond une version, celle qui est mise au point sur les ordres du Calife Othman (577 – 656 ap. J-C) celle qui va l’emporter, parce que toute la machine de l’État se met derrière elle, également les théologiens emboîtent le pas et finissent par dire : "laissez tomber les autres versions, ne considérez que celle-là c’est suffisant pour vous".

On retrouve un écho de cet inconfort à entendre quelqu’un réciter différemment avec cet imam de Beyrouth qui récite une autre version canonique, mais selon une façon différente de celle qui est devenue la plus courante. On a donc à un millénaire de distance pratiquement la même scène qui se répète. Ce qui montre bien que l’enjeu est important. La différence continue à troubler, à gêner alors qu'au début on avait peut-être plus de tolérance vis-à-vis de ces façons de réciter.

Aujourd'hui, un retour à la révolution d'Othman

François Déroche : "Avec l’époque moderne, avec la diffusion audio puis visuelle, la récitation a tendu à se concentrer sur une version au détriment de toutes les autres. Donc ce qui est intéressant c’est que justement on obtient le résultat que souhaitait finalement le Calife Othman qui était de ne pas avoir de variations sur le texte. On l’obtient plus d’un millénaire après qu’il a mis au point sa version. Mais pour les historiens, c’est important dans la mesure où ça nous permet de mieux comprendre les débuts de l’Islam. On n’a pas tellement de témoignages sur cette période, et c’est tout à fait extraordinaire de penser que nous ayons autant de manuscrits du Ier et du IIe siècle alors que les bâtiments, les objets qui survivent de cette époque sont relativement peu nombreux. Cela peut être aussi un élément d’intérêt pour un discours théologique renouvelé."