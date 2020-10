Fratelli Tutti par le Pape François : une encyclique qui se vend bien

L'encyclique du Pape François est sortie début octobre et se place à la 5ème place des ventes en France dans la catégorie Essais. Un livre engagé qui fustige le "dogme néolibéral" et "l'individualisme radical."

Au sommet des ventes de fiction cette semaine : on ne change pas une équipe qui gagne : ce sont eux les « patrons » : le trio Guillaume Musso, Marc Levy, Ken Follett... dans l’ordre ou le désordre, leur course en tête est un peu lassante, comme une sorte de Rolland Garros avec l’éternel Rafael Nadal. Triplet gagnant de trois « boss » de la littérature mainstream.

Pour être surpris cette semaine – nous qui ne sommes pourtant pas des enfants de chœurs –, il faut plutôt regarder dans la catégorie Essais. À la 5ème place s'y trouve un objet rare : l'encyclique du Pape François, titré Fratelli Tutti, (« Tous frères », en italien), un appel à la solidarité et au partage. Mais surtout : un livre politique, offensif, presque rouge : "Le virus le plus difficile à vaincre, écrit le Pape, c'est l'individualisme radical". Il dénonce aussi : "le dogme de foi néolibéral […], une pensée pauvre, répétitive […]". Un pape en grande forme donc – qui nous rappelle qui est le « patron » et qui rentre dans le débat à une semaine de l’élection présidentielle américaine. La question, maintenant : arrivera t'il à convaincre ses 1 milliards 300 000 millions de followers de (comme on le dit en marketing digital) de se « convertir »… en acheteur de livres ?

L'adaptation du shônen Demon Slayer explose le box office japonais et mondial

Au cinéma, étonnante bonne nouvelle. Malgré la pandémie, malgré le couvre-feu, malgré la triste ambiance, augmentation de 77% de la fréquentation des salles en France. Et nous ne sommes pas les seuls. Au Japon, le week-end dernier : sortie au cinéma de l'adaptation d'un manga à succès, Demon Slayer (ça veut dire : les pourfendeurs de démon). Et ils ont tout pourfendu : 3,4 millions d'entrées en un week-end, pour une sortie exclusivement japonaise. Un succès immense, plus que toutes les autres sorties au monde additionnées ce week-end là. Bravo les nippons ! Vous êtes les patrons.

Le classement du box office France de la semaine passée, fait par notre partenaire CBO-Box office

Bruce Springsteen signe un "Fratelli Tutti" version rock

On finit en musique avec le « Boss », Bruce Springsteen, 71 ans. « Springsteen n’a plus un cheveu blanc » titre ce matin le Journal du Dimanche. Le Boss qui, en plus d’un documentaire sur Apple Plus, sort un nouvel album, Letter to you, enregistré en une semaine. Et le timing compte pour le musicien, indéfectible démocrate, qui a promis de s’exiler en Australie si Trump était réélu. « Le clown criminel a volé le trône » entend-on sur l’album. Une musique puissante et généreuse, qui résonne comme un appel à la fraternité et au soutien des laissés pour compte – un appel civique contre (… qui vous savez). C’est le « Fratelli Tutti » du pape françois – version rock.

