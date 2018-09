Idlib : une mosaïque de groupes djihadistes

La ville d'Idlib ressemble aujourd'hui à un concentré de toutes les forces djihadistes qui existent à travers la Syrie. C'est une sorte de "mosaïque qui regroupe toutes les sensibilités" islamistes, explique David Rigoulet-Roze, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS). La principale force est Hayat Tahrir al-Sham (HTS), le Front de libération du Levant, appelé aussi Hetech.

Une nouvelle mouvance d'Al-Qaïda domine Idlib

Le groupe de Hayat Tahrir al-Sham s'est formé officiellement en janvier 2017. Mais en réalité, ce groupe est plus ancien. Il a pris différentes formes et noms au fil des années. Son noyau dur est composé de membres de l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, le front al-Nosra, classé comme groupe terroriste par Washington, l'ONU, l'Union européenne, et par Damas. "Initialement, c'était Jabat al-Nosra, en janvier 2012, qui avait décidé de changer de nom en Fatah al-Sham à partir de juillet 2016", explique David Rigoulet-Roze, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique (IFAS).

L'organisation se "dissociait officiellement d'Al-Qaïda pour justement ne pas être taxée de djihadisme international, en insistant sur sa composante national-syrienne, mais en réalité avec une idéologie très proche d'Al-Qaïda", poursuit le spécialiste. Le groupe s'est imposé sur le territoire d'Idlib dès 2014, en faisant reculer des combattants de Daech. Son projet est de créer un émirat islamique centré géographiquement sur la province d'Idlib. Un projet à la fois idéologique et territorial.

Hayat Tahrir al-Sham comprendrait près de 30 000 hommes selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme et serait présent sur 60% du territoire.

Une organisation djihadiste ennemie, pro-turque, proche des Frères musulmans

La deuxième grande force présente à Idlib est Jabat al-Wataniya al-Tahrir, le Front pour la Libération nationale (FLN), une coalition créée sous ce nom par la Turquie le 28 mai 2018. Elle regroupe une douzaine de groupes, tels que Ahrar al-Sham et al-Zinki. Ils sont eux-mêmes divisés en dizaines de brigades plus ou moins autonomes. Objectif : dissoudre le groupe de Hayat Tahrir al-Sham. Les pourparlers d'Astana en mai 2018 ont joué un rôle majeur dans la genèse de ce mouvement.

Ils ont débouché sur un accord entre la Russie et l'Iran, alliés de Bachar al-Assad, d'une part, et la Turquie, soutien des rebelles, d'autre part, prônant des "zones de désescalades en Syrie", dont fait partie Idlib. La "pression russe" a donc été "très forte". Les Russes "ont demandé à la Turquie d'agir pour essayer de dissoudre Hayat Tahrir al-Sham, l'objectif étant que l'interlocuteur des Russes soit la Turquie et non pas des groupes djihadistes", souligne David Rigoulet-Roze. Ce groupe pro-turc est officiellement proche des Frères musulmans, même si dans les faits certains de ses membres se revendiquent salafistes.

Des groupes djihadistes étrangers fragmentés

Il existe un troisième ensemble de groupes affiliés à Al-Qaïda, mais plus divisé, notamment le parti islamique du Turkestan, qui regroupe essentiellement des Ouïghours, des Chinois turcophones, ainsi que des Ouzbèques, issus du mouvement islamique d'Ouzbékistan. Ils sont regroupés près de la zone de Jisr al-Choghour, dans le sud-ouest de la province d'Idlib. Certains combattants de ces mouvements sont passés par l'Afghanistan. Des Tchétchènes sont également présents. Tous s'inscrivent dans un djihad dit global, ou international. Ces djihadistes sont implantés sur le territoire d'Idlib en famille.

Enfin, il reste quelques cellules de Daech, mais le groupe n'est pas structuré. En tout, l'organisation Etat islamique compterait à peine un millier de combattants.

Par ailleurs, il ne reste plus rien de la résistance armée des premiers temps de la révolution syrienne, qui s'était organisée autour de l'armée syrienne libre.