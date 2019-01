L'Eglise de France face à la pédophilie : quelle lutte engagée ces dernières années ?

Nouvelle journée de procès ce jeudi pour le cardinal Philippe Barbarin et cinq anciens membres du diocèse de Lyon, après plus de deux ans et demi de scandale dans son diocèse. L'archevêque de Lyon depuis 2002 est jugé pour "non-dénonciation d'agressions sexuelles". Philippe Barbarin est accusé d'avoir couvert le père Bernard Preynat, poursuivi pour avoir agressé sexuellement plus de 70 jeunes scouts placés sous sa responsabilité entre les années 1970 et 1990. L'ancien prêtre lyonnais, 72 ans aujourd'hui, a reconnu en partie les faits et il devrait être jugé d'ici la fin de l'année.

Depuis la création en 2015 de l'association de victimes "La Parole libérée", à l'origine de ce procès, la conférence des évêques de France a multiplié les mesures. Conférence des évêques qui ne nous a pas accordé d'interview. Pourtant, les premiers scandales ont éclaté au tout début des années 2000 dans le monde, tout comme dans l'Hexagone. Qu'a fait l'Eglise de France pendant près de 20 ans pour lutter contre la pédophilie ? Explications.

2002 : une première brochure pour "lutter contre la pédophilie"

C'est une affaire jugée par la cour d'assises du Calvados qui va servir de premier élément déclencheur au sein de l'Eglise de France : en septembre 2001, Mgr Pierre Pican, à l'époque évêque de Bayeux, écope de trois mois de prison pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles de René Bissey, un prêtre de son diocèse. L'abbé Bissey, lui, est condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur onze mineurs entre 1987 et 1996.

C'est la première fois qu'un évêque est condamné en France depuis la Révolution. Christine Pedotti, directrice de la rédaction et de la publication de Témoignage chrétien et auteure du livre "Qu'avez-vous fait de Jésus ?", explique : "Des prêtres pédophiles ont été jugés avant 2000 mais l'affaire Pican met le feu aux poudrières car on commence à prendre conscience qu'il y a non seulement des abuseurs mais surtout un système que ne fait pas la lumière sur ces abus." A ce moment-là, l'Eglise de France prend une première décision. Les évêques, qui se réunissent à Lourdes l'année suivante, font venir une psychologue pour notamment leur expliquer "à quel point cela atteint le psychisme des enfants" : "Ils en sortent sonnés car ils n'avaient pas compris la gravité de la chose", assure Christine Pedotti. Comment cela est-il possible ? L'auteure développe :

Il faut imaginer que ces faits étaient toujours considérés du point de vue du coupable et non du point de vue des victimes. Du point de vue du coupable c'est une atteinte à ses vœux et donc cela est traité comme un péché sexuel. Ils ne comprennent pas la différence entre le crime et le péché. Quand ils se retrouvent face à un abus sexuel, la première chose à laquelle ils pensent c'est que c'est un péché : le pécheur doit demander pardon, se repentir, etc. En fait ils ne se placent jamais du côté de la victime.

En 2002, la Conférence des évêques de France (CEF) rédige ainsi sa première brochure "Lutter contre la pédophilie". Cette brochure, publiée à environ 100 000 exemplaires, est diffusée principalement auprès des structures religieuses et aux éducateurs en charge d'enfants. Elle vise notamment à "contribuer à la détection et la prévention de tels actes tout en préservant le climat de confiance indispensable à toute vie en société." Le site internet chrétien croire.com précise les consignes données : "Lorsque quelqu’un a connaissance d’un crime ou de faits précis concernant des privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles sur des mineurs de moins de 15 ans, il doit en informer la justice qu’il soit prêtre, éducateur ou membre de la famille de la victime, la dénonciation s’impose."

Après ce premier pas, la Conférence des évêques de France ne va pratiquement pas entreprendre de démarches pour lutter contre la pédophilie au sein de l'Eglise catholique les années suivantes. "A partir de ce moment-là, tout le monde est soulagé. Les évêques de France se disent qu'ils ont fait le travail. Pourtant, on s’aperçoit que, partout dans le monde, des scandales énormes surgissent, des cas où des centaines de prêtres ont été abuseurs et des centaines d'enfants abusés. Il est évident qu'il ne s'agit pas de cas isolés", analyse Christine Pedotti.

2010 : réédition de la brochure "Lutter contre la pédophilie"

Pendant près de huit ans, l'Eglise de France va ainsi très peu communiquer sur la pédophilie en son sein. Pourtant, des prêtres continuent d'être condamnés en France et de nombreux scandales éclatent à l'étranger (Irlande, Etats-Unis, Australie). Par ailleurs, le pape Benoît XVI prône la tolérance zéro concernant la pédophilie. Christine Pedotti ajoute : "Quand il devient pape en 2005, Benoît XVI va s'efforcer de faire la lumière sur un certain nombre de cas. Puis, en 2011, Rome donne clairement l'instruction très ferme de dénoncer les prêtres à la justice. Au départ, les évêques locaux devaient faire connaître les cas d'abus sexuels directement à Rome de sorte qu'on en avait pas connaissance. Des prêtres qui ont été déplacés et n'ont jamais été dénoncés à la justice."

Ainsi, lors d'un voyage aux Etats-Unis en avril 2008, Benoît XVI rencontre des victimes. Il s’agirait de la première rencontre d’un pape avec des victimes d’abus sexuels selon le site chrétien croire.com. Le 19 mars 2010, le souverain pontife écrit également une lettre aux catholiques d'Irlande dans laquelle il condamne ces abus et dénonce le silence de certains.

Chers frères et soeurs de l’Eglise en Irlande, c’est avec une profonde préoccupation que je vous écris en tant que Pasteur de l’Eglise universelle. Comme vous, j’ai été profondément bouleversé par les nouvelles apparues concernant l’abus d’enfants et de jeunes vulnérables par des membres de l’Eglise en Irlande, en particulier par des prêtres et des religieux. Je ne peux que partager le désarroi et le sentiment de trahison que nombre d’entre vous ont ressentis en prenant connaissance de ces actes scandaleux et criminels et de la façon dont les autorités de l’Eglise en Irlande les ont affrontés." - Extrait de la lettre de Benoît XVI aux catholiques irlandais.

Quelques mois plus tard, en septembre 2010, la conférence des évêques de France réédite sa brochure "Lutter contre la pédophilie" sous forme de livre. Le nouveau document "prend ainsi en compte l'allongement des délais de prescription du droit français (2004) et les développements d'Internet (loi de 2007), souligne le journal La Croix. Un partie du livre est également consacré au droit canonique, ce qui n'était pas le cas en 2002. "Le pape Benoît XVI est intervenu à plusieurs reprises pour condamner avec une fermeté exemplaire ces abus, rappelant que ceux-ci sont à la fois passibles de la justice civile et punis par le droit interne de l’Eglise catholique, et que 'le pardon ne remplace pas la justice'", rappelle le cardinal André Vingt-Trois dans la préface.

2016 : L'Eglise réagit sous la pression

"Ce qui va secouer l'église catholique en France, c'est la création de l'association 'La Parole libérée' en 2015", estime la directrice de Témoignage chrétien. Au départ, "La Parole libérée" est créée en soutien aux victimes des actes de pédophilie du Père Preynat, dont il est question dans l'affaire Barbarin. C'est la première fois que des victimes de prêtres pédophiles au sein de l'Eglise de France se rassemblent.

L'association va non seulement permettre à certaines victimes de sortir du silence mais elle va aussi soulever de nombreuses questions sur la façon dont l'Eglise de France a géré de telles situations. "Notre objectif est que demain on ne recrée pas de nouvelles victimes en les remettant au contact de gens qu'on sait pédophile", explique François Deveaux, cofondateur de l'association et lui-même victime du prêtre lyonnais lorsqu'il était petit.

En février 2016, le cardinal Barbarin est ainsi poursuivi en justice pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles du prêtre Bernard Preynat. Mais l'affaire est classée sans suite après une enquête préliminaire. De nouvelles victimes dénoncent également le silence de l'archevêque Philippe Barbarin dans d'autres affaires visant d'autres prêtres. Face à la polémique qui prend de plus en plus d'ampleur en 2016, la Conférence des évêques de France passe à la vitesse supérieure dans sa lutte contre la pédophilie et prend des mesures inédites en France :

Une cellule permanente de lutte contre la pédophilie (CPLP)

Elle remplace une cellule de veille déjà présente au sein de la Conférence des évêques de France (CEF). La CPLP est présidée par Mgr Luc Crepy, évêque du Puy-en-Velay dont l'équipe est épaulée par un juriste et un psychologue selon la Conférence des évêques de France. Cette cellule assure le dialogue entre tous les acteurs mobilisés dans cette lutte, veille notamment à l'évolution de la législation et assure des formations auprès de certains éducateurs.

Un site internet dédié à la lutte contre la pédophilie

Le site s'adresse à toutes les personnes qui peuvent être impliquées. Il donne des moyens pour prévenir, détecter la pédophilie mais aussi les démarches à suivre pour les évêques qui sont confrontés à cette situation dans la rubrique "Comment agir". Il recense également tous les outils mis en place par la CEF pour lutter contre la pédophilie au sein de l'Eglise catholique.

Des cellules d'écoutes dans tous les diocèses

Ces cellules locales sont mises en place par les évêques. L'évêque du diocèse est entouré "de professionnels et de toute personne pertinente pour accueillir et écouter des victimes (et/ou leur famille) d’abus sexuels". Le site rappelle que l'évêque peut aussi choisir de mettre en place une cellule en collaboration avec des associations de victimes. Pour les victimes qui ne souhaiteraient pas s'entretenir directement avec ces cellules locales, une adresse mail, paroledevictimes@cef.fr, est proposée.

L'Eglise de France semble ainsi prendre conscience de l'ampleur et de la gravité de la situation. Mais un an plus tard, au mois d'octobre 2017, "La Parole libérée" décide de tester ces différents outils. Elle envoie ainsi un faux témoignage par mail à 33 diocèses sélectionnés. A l'époque, le journal Le Monde révèle les résultats de l'enquête : sur les 33 diocèses mis en alerte, 28 répondent au mail mais seuls deux diocèses auraient alerté le procureur de la République. "La question est de savoir si le but est de recevoir les victimes pour mieux étouffer leur parole ou si c'est pour réellement faire ce qu'il faut faire ?", commente François Deveaux.

En 2017, une troisième édition de la brochure "Lutter contre la pédophilie" est publiée. Les mesures prises par la Conférence des évêques de France y sont ajoutées.

2018 : Les évêques de France rencontrent des victimes

"La Parole libérée" poursuit son combat et lance une procédure de citation directe en 2017 après le classement sans suite de l'enquête sur les agissements du cardinal Barbarin. L'année suivante, en août 2018, alors que Philippe Barbarin n'a pas encore été jugé, un prêtre du diocèse de Valence fait lui aussi pression sur le cardinal. Le père Pierre Vignon, engagé depuis longtemps contre la pédophilie au sein de l'Eglise catholique, lance une pétition sur change.org. Il demande publiquement au cardinal Barbarin de démissionner. La pétition est signée par plus de 108 000 personnes.

Je vous demande donc publiquement et sans détour de donner votre démission de cardinal et d’archevêque de Lyon dans les plus brefs délais. Vous auriez dû la remettre après votre lapsus 'Grâce à Dieu, les faits sont prescrits.'" - Extrait de la pétition du père Vignon.

De plus, des enquêtes réalisées notamment par Mediapart, Cash Investigation et la Cellule investigation de Radio France vont montrer que les règles ne sont pas toujours respectées par les évêques et que les cas de pédophilie sont encore nombreux.

Les langues se délient au sein même de l'Eglise. Mgr Rouet, ancien archevêque de Poitiers à la retraite, se confie ainsi en octobre 2018 à la journaliste Laetitia Cherel de la Cellule d'investigation de Radio France : "La méthode la plus courante consistait à déplacer un prêtre accusé d’abus sexuels dans un autre diocèse". L'enquête révèle que certains évêques ont appliqué ces méthodes de mise à l'écart y compris ces dernières années. "L'Eglise a toujours eu l'habitude de compartimenter, de cliver, de faire en sorte que les victimes ne prennent pas contact. Pour tenir un silence comme ça pendant autant de décennies, il faut une certaine organisation", assure le co-fondateur de "La Parole libérée".

L'Eglise, sous pression, engage de nouvelles actions dont une particulièrement symbolique, le 3 novembre 2018 : les 118 évêques catholiques de France réunis à Lourdes rencontrent pour la première fois des personnes abusées par des membres du clergé. Ainsi, sept victimes sont reçues au premier jour de l'assemblée plénière de la Conférence des évêques de France. "Cela va nous aider à aller de l'avant", a souligné Véronique Garnier, une autre victime présente ce jour-là.

Moins d'une semaine après cet échange, la Conférence des évêques de France annonce la création d'une commission indépendante chargée de "faire la lumière" sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Eglise catholique depuis 1950. Un organisme réclamé par les victimes qui dénonçaient le manque de transparence de l'Eglise au sein même de ses outils de lutte contre la pédophilie, gérés majoritairement en interne. Cette commission indépendante aura pour objectif de comprendre "les raisons qui ont favorisé la manière dont ont été traitées ces affaires". Récemment, l'ancien vice-président du Conseil d'Etat Jean-Marc Sauvé a été nommé à la présidence de l'organisme. Pour la première fois, François Deveaux, le co-fondateur de "La Parole libérée" peut espérer des avancées sincères :

C'est pour moi la première action que met en place l'Eglise. C'est cette commission qui a, selon moi, le plus de sens parce qu'elle est dirigée par un homme qui a prouvé ses valeurs républicaines et je pense que cet homme est digne de fiabilité."

Jean-Marc Sauvé doit encore choisir l'équipe qui l'entourera et donner les premières directives. Un rapport devrait être rendu d'ici 18 mois à deux ans.