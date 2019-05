L'histoire des Dalaï-Lamas (2/4) : Réincarnation et politique, la naissance d'une institution

L'émission "Les Chemins de la connaissance" propose une série en quatre épisodes sur l'histoire des Dalaï-Lamas. Dans ce deuxième moment, Wangpo Bashi raconte la naissance de l'institution des Dalaï-Lamas selon le processus de réincarnation.

Pour comprendre le développement du bouddhisme, il faut prendre en compte le rôle essentiel des Mongols, comme l'explique Roland Barraux.

Il y a eu une conjonction entre l'expansion, la montée en puissance des Mongols et l'expansion du bouddhisme. Les Mongols ont été fascinés par l'enseignement du bouddhisme. [...] Ce sont eux qui ont créé l'institution des Dalaï-Lamas, "Dalaï" est un terme mongol et non pas un terme tibétain.

Wangpo Bashi détaille alors les différents processus pour désigner le nouveau Dalaï-Lama, notamment le plus classique consistant à décrypter les indications apparues dans le Lac des Visions.

Sous le règne du cinquième Dalaï-Lama, le pouvoir spirituel se mélange au pouvoir administratif et politique avec notamment la construction du palais du Potala.

Le pouvoir du Dalaï-Lama repose essentiellement sur son ascendance spirituelle. Il y a d'abord le prestige qu'il lui est conféré par son caractère de réincarné et il y a ensuite tout l'enseignement, toute l'éducation qu'il reçoit. Tout ceci lui donne évidemment une compétence, au sens occidental du terme, pour diriger le pays mais en plus il a cette aura spirituelle et le peuple tibétain se reconnaît en lui et peut-être même a plaisir de se reconnaître en lui car il a bien conscience que c'est son identité. Roland Barraux