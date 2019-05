L'histoire des Dalaï-Lamas (4/4) : L'irruption de la modernité

Quatrième et ultime partie de la série des "Chemins de la connaissance" consacrée aux Dalaï-Lamas. Roland Barraux retrace ici l'histoire tumultueuse de la géopolitique tibétaine de la fin du 19ème siècle, cernée par les intérêts britanniques et russes dans la région.

Le fils d'un humble bûcheron né le 27 mai 1876 sera proclamé réincarnation du Dalaï-Lama le 12 février 1878. Il abordera la période habituelle de formation intense dans toutes les disciplines nécessaires à l'exercice du pouvoir et toute cette formation lui donnera l'envie d'exercer réellement le pouvoir et peut-être de transformer également la société et l'administration tibétaines quand il se rend compte qu'elle n'est pas adaptée aux réalités de la vie. Ces réalités de la vie, elles assiègent le Tibet, ce sont les appétits des nations étrangères.