L'histoire des Dalaï-Lamas (1/4) : L'implantation du bouddhisme au Tibet

1993 | Première émission d'une série de quatre sur l'histoire des Dalai-Lamas dans "Les Chemins de la connaissance" avec Roland Barraux, diplomate et écrivain, et Wangpo Bashi, secrétaire du Bureau du Tibet en France. L'histoire qu'ils nous racontent commence au 7ème siècle.

"Les Chemins de la connaissance" propose une série de quatre émissions sur l'histoire des Dalaï-Lamas avec Roland Barraux auteur de Histoire des Dalaï-Lamas - Quatorze reflets sur le Lac des Visions et Wangpo Bashi, réprésentant en France du Dalaï-Lama. Ils nous racontent l'histoire de l'implantation et du développement du bouddhisme au Tibet vers le 8ème siècle, alors qu'il devient religion officielle à la place des croyances et pratiques chamanistes encore présentes.

Une diffusion du 02/11/1993.

Le Tibet c'est la fusion d'un peuple et d'une foi. Roland Barraux

Il y a eu au Tibet tout particulièrement, mariage de l'histoire et de la religion et c'est de ce mariage qu'est née la culture tibétaine. Roland Barraux