Michel Cazenave, figure de France Culture, est mort

On a appris la mort le 20 août dernier de Michel Cazenave qui, parmi d'innombrables activités, travailla à France Culture de 1977 à 2009. En particulier aux commandes des "Vivants et les dieux" consacrée aux symboles et religions. Voici quelques-unes de ses émissions, à réécouter.

Poète, homme de théâtre et de télévision, enseignant, fin connaisseur de la psychanalyse et en particulier de l'oeuvre de Jung... l'écrivain Michel Cazenave est mort le 20 août dernier à l'âge de 76 ans. Cet érudit dont le site internet retrace en détail la vie et la pensée avait surtout été une figure importante de France Culture pendant plus de 30 ans.

À LIRE AUSSI Les Racines du ciel Psychanalyse et spiritualité avec Michel Cazenave

Entré à France Culture en 1977, Michel Cazenave n'a plus quitté la chaîne jusqu'à sa retraite en 2009. Il y fut longtemps conseiller aux programmes, où il lança par exemple l'émission Une vie, une oeuvre, toujours à l'antenne aujourd'hui. Et, à partir de 1997, il produisit lui-même jusqu'à son départ de la radio l'émission Les Vivants et les dieux, qui traitait chaque semaine de questions spirituelles, religieuses et symboliques, comme Maître Eckhart, le soufisme, la franc-maçonnerie, le corps et l'esprit, le Nô, le chamanisme, la psychanalyse bien sûr, et tant d'autres.

Ce jour sur les réseaux sociaux, plusieurs producteurs de France Culture rendaient hommage à Michel Cazenave.

Pour retrouver la voix de Michel Cazenave, voici une émission intitulée "Panorama du bouddhisme" où, avec Alain Grosrey et Christophe Boisvieux, il revenait sur les multiples transformations, souvent impénétrables aux yeux de l'Occidental, de cette religion :

Écouter Écouter Panorama du bouddhisme - 20/02/2008 Panorama du bouddhisme - 20/02/2008

Ou cette autre émission consacrée à la musique indienne et à la métaphysique en compagnie du joueur de sitar Ustad Usman Khan :

Écouter Écouter Musique indienne et recherche métaphysique - 4/11/2006 Musique indienne et recherche métaphysique - 4/11/2006

Ou enfin cet entretien avec le chirurgien Thierry Janssen qui, après une psychanalyse puis une formation aux médecines orientales, alliait désormais la "science occidentale" à l'enquête psychologique et aux enquêtes du "corps énergétique" :

Écouter Écouter Le corps et l'esprit - 14/02/2009 Le corps et l'esprit - 14/02/2009

Comme un écho à sa disparition, on pouvait aussi entendre Michel Cazenave ce 24 août sur l'antenne de France Culture, dans une émission de 2002 consacrée au Comte de Monte-Cristo, pour clore notre feuilleton de l'été tiré de l'oeuvre d'Alexandre Dumas.