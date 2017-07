Mort de Jean-Pierre Enkiri, journaliste spécialiste du Moyen-Orient et producteur à France Culture

Décès On a appris hier la mort le 12 juillet dernier de Jean-Pierre Enkiri, journaliste et écrivain libanais maronite, qui fut pendant des années le producteur de l'émission "Foi et tradition des chrétiens orientaux" sur France Culture.

Jean-Pierre Enkiri est mort le 12 juillet dernier à l'âge de 93 ans. Ce journaliste et écrivain libanais maronite, "homme de culture et de grande tolérance" selon Sébastien de Courtois qui a pris sa suite dans l'émission Foi et tradition devenue depuis Chrétiens d'Orient, a été pendant plusieurs décennies producteur sur France Culture, jusqu'à son départ en décembre 2010.

Né en Egypte qu'il avait quittée en 1953, ses émissions n'ont cessé d'aborder la question des Coptes, des Arméniens, des Syriaques, des Maronites, etc., traitant de l'Histoire et l'actualité brûlante de toute une série de pays et de zones du Moyen-Orient, Irak, Liban, Kurdistan, Egypte, etc.

Ecoutez cette archive du 26 juin 2010 où laquelle il recevait dans Foi et tradition le père Henri Boulad, jésuite égyptien :

Écouter Écouter Foi et tradition du 27 juin 2010 Foi et tradition du 27 juin 2010

Avant ses années à France Culture, Jean-Pierre Enkiri avait été journaliste spécialisé sur les questions de Moyen-Orient à la radio et avait participé aux aventures de la télévision naissante au côté de Pierre Desgraupes, Pierre Lazareff, Pierre Dumayet, Léon Zitrone. Il couvrit en particulier plusieurs voyages du Général de Gaulle ou de Georges Pompidou, comme sur cette archive INA de 1968 avant une arrivée en Afghanistan :

En 1967, il accueillait également et interviewait la chanteuse Oum Kalsoum à son arrivée à Paris :

En 1989, son émission télévisée réagit à l'effroyable tremblement de terre qui vient de frapper l'Arménie :