"Les francophones souffrent d’un déficit de légitimité par rapport aux Français de l’Hexagone"

Emmanuel Macron profite ce mardi de la journée mondiale de la francophonie pour présenter un grand plan de promotion du français. 275 millions de personnes le parlent dans le monde, une grande partie en Afrique. Le français est la troisième langue des affaires dans le monde, selon l'étude de l'économiste Kai Chan, quatrième langue d’Internet, selon l'organisation internationale de la Francophonie. Mais il faut que le français soit plus francophone, selon le linguiste Michel Francard, professeur émérite de l’Université catholique de Louvain, en Belgique. Entretien.

Le français est parlé en Wallonie, au Québec, en Suisse romande, dans des pays d’Afrique. Pourtant, la référence reste le français de France. Pourquoi ?

Parmi toutes les aires linguistiques que je connais, c’est certainement l’aire linguistique francophone qui est la plus centralisée. Le centre de tout cela est Paris, et à une plus large échelle, l’hexagone et les autres francophones, que j’appelle "périphériques", se définissent par rapport à ce centre. La référence ultime, même encore aujourd’hui, reste souvent la France, le français des Français et le français de Paris, avec tout ce que cela a de mythique. Cette situation prévaut en fait depuis le Moyen-Âge. Il y a un sentiment d’insécurité linguistique qui fait que lorsque des francophones sentent que leurs usages diffèrent de celui des Français qu’ils ont en face d’eux, c’est ressenti comme un déficit de maîtrise de la langue française. Alors qu’en réalité on peut penser que le français appartient à tout le monde. Dès le Moyen-Âge, on a retrouvé des témoignages, notamment d’auteurs de Picardie, des auteurs reconnus dans leur temps, qui se plaignaient car on se moquait d’eux à la Cour du roi de France parce qu’ils n’employaient pas les mots de Paris. Ce sentiment a perduré à travers les siècles, et a longtemps influencé la pratique du français. Avec cette idée qu’il n’y a au fond qu’une seule variété de français légitime : celle de Paris. Et toutes les autres variétés de français sont quelque part des déviances par rapport à elle.

Par rapport à cette référence ultime et unique, il y a quelques prises de distance, notamment au Québec. Mais celle-ci n’a pas encore été au bout. On est d’accord pour dire qu’il n’y plus une référence unique, mais il faut encore franchir un pas supplémentaire, c’est-à-dire considérer sa propre variété française comme étant une référence. Les francophones périphériques continuent de souffrir d’un déficit de légitimité par rapport aux Français de l’hexagone.

Le poids de l’Afrique dans la francophonie est croissant, car la natalité ne cesse d’augmenter sur le continent. En 2050, 85% des francophones pourraient se trouver en Afrique. Est-ce sur ce continent que se trouve l’avenir du français ?

Démographiquement, il est vrai que l’Afrique sera capitale pour l’avenir du français. On dit d’ailleurs que la plus grande ville francophone du monde est Kinshasa, et c’est par rapport à la démographie que l’on se situe en disant cela. Mais le poids d’une langue, d’une communauté de locuteurs, ne vient pas simplement du nombre de personnes. Il y a toute une série d’autres aspects, plus symboliques sans doute, mais qui en définitive pèsent lourdement. Le poids du français "africain" n’est pas proportionnel à son importance démographique. Prenons par exemple le cas des dictionnaires. La proportion de termes qui vient de la francophonie non française, pas uniquement de l’Afrique, est réduite à une peau de chagrin. Car ces dictionnaires sont faits à Paris, et dans le peu de mots de la francophonie hors de l’hexagone, il y a très peu de mots de l’Afrique.

Pour donner une échelle, le québécisme, c’est environ un millier de formes dans les dictionnaires. Pour la Suisse ou la Belgique, c’est environ 500. Mais les mots qui proviennent d’Afrique ne sont que quelques dizaines. Donc le poids démographique de l’Afrique ne correspond pas du tout à l’influence que le français d’Afrique peut avoir sur le français général. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que le français soit une langue plus "walonne", "québécoise", "suisse" et "africaine", pour que le français soit plus francophone.

Quels sont ces mots, ces expressions africaines qui sont arrivées dans d’autres pays francophones ?

En Belgique, les mots ont voyagé avec les colons et les expatriés. Ils les partageaient avec leurs proches de retour aux pays. Par exemple, quand la situation politique est très compliquée, on parle volontiers d’un poto-poto. C’est un mot lingala (langue parlée au Congo) repéré par les colons. Un décapsuleur, c’est un ziboulateur, qui vient du kirundi, au Burundi. Plus récemment, un nouveau mot est apparu : s’enjailler, qui signifie faire la fête, c’est un mot qui vient de Côte d’Ivoire, et c’est un exemple d’Africanisme qui a réussi. C’est aussi le cas du mot ambianceur, quelqu’un qui aime faire la fête, enceinter, rendre enceinte, ou encore essencerie pour station-service. Il y a en quelques-uns, mais l’inventaire n’est pas très large.

Et quid du français en Afrique ?

Dans les pays du Maghreb et en Afrique noire, l’enseignement du français subit de graves dommages. Pour les pays du Maghreb, la scolarité est devenue très difficile à gérer en raison de la natalité. Tout le système d’enseignement est noyé. En Afrique noire, le problème est différent, mais tout aussi important. Cela fait deux ou trois générations que le français n’est plus enseigné par des locuteurs natifs du français. Leurs enseignants ont été éduqués par des enseignants qui eux-mêmes n’étaient pas des locuteurs natifs. Au fil des générations, le français s’éloigne de celui parlé en France, au Québec, en Belgique, et en Suisse romande. Cette distance est donc en train de se créer. Et elle s’accentue si l’on ajoute à cela un système éducatif mal en point.

Sans compter également le développement des codes mixtes, des langues qui se mélangent. On constate, notamment dans les grandes villes, des personnes qui adoptent une parlure mixte, où le français se mélange au wolof. Cela devient le francolof au Sénégal. Au Cameroun, on appelle cela le camfranglais, le Camerounais, le français et l’anglais, et aussi le nouchi en Côte d’Ivoire. Tout cela crée des pratiques linguistiques métissées, très intéressantes, mais qui ne sont pas forcément favorables à l’émergence d’un français bien maîtrisé.

L’affirmation "l’avenir du français est en Afrique" est donc à prendre avec des pincettes. L’enjeu selon moi est d’améliorer l’enseignement du français pour que ces jeunes générations, qui sont nombreuses et désireuses d’apprendre le français, soient soutenues dans cet effort.

La francophonie doit-elle évoluer ?

Elle ne doit pas rester ce qu’elle est aujourd’hui. Je crois qu’il faut une émancipation vis-à-vis de la France en tant que pays. Plus le Français restera associé à la France, moins il a des chances d’être partagé. Et moins il a de chance d’être perçu comme une langue d’ouverture et d’indépendance d’esprit. Il faut favoriser une vision du français qui soit réellement une langue partagée à égal niveau pour tous les francophones. Il n’y a pas de francophones de première zone et de seconde zone. Il y a des francophones avec des spécificités, des manières de parler qui leurs sont propres, et qui sont toutes légitimes. Mais tout cela ne vise pas à faire du français la première langue mondiale demain. Nous sommes dans une situation où l’anglais est à ce point dominant que le but n’est pas de chercher à supplanter l’anglais.

Concrètement, dans des pays comme la Chine, l’enjeu est de faire du français la seconde langue étrangère apprise après l’anglais. Et c’est à ce moment-là que le français doit convaincre et être le plus accessible possible, vis-à-vis des personnes qui voudront l’apprendre. Au risque de me faire des ennemis, il faudrait essayer de diminuer les droits d’entrée du français, qui me semblent exorbitants pour des francophones non natifs. Et parmi ces droits d’entrée, il y a l’orthographe. Je plaide pour une réforme de l’orthographe pour rendre le français plus accessible, changer quelques graphies de quelques mots. C’est d’ailleurs ce que les Allemands ont fait : ils ont simplifié les graphies. Les Néerlandais le font également. Je pense que cela ferait partie d’une bonne stratégie dans le marché linguistique mondial. L’idée serait de faire évoluer la langue sur ce qui n’est que son manteau. Je me dis que les milliers d’heures gagnées sur l’apprentissage du participe passé pourraient être consacrées à des sujets qui ont beaucoup plus de portée dans la maîtrise du français, comme faire en sorte que les gens comprennent la langue et soient capable de bâtir une argumentation, construire un discours.