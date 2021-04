"La communication politique est l’art de coucher en un récit net et des formules clinquantes un réel qui déborde de partout", résume Cécile Alduy sur le site AOC. La spécialiste du langage politique se livre à un éclairant exercice de narratologie appliquée à la parole présidentielle, depuis sa campagne et le storytelling alliant "roman national et transformation néolibérale de l’économie", en passant par le personnage et ses postures de Rastignac ou Julien Sorel, "au cœur de l’action et de l’Histoire".

Mais voilà, avec la pandémie, on n’est plus chez Balzac, mais en plein Nouveau Roman : on entre dans la répétition, le temps bloqué, l’ère du soupçon et de l’incertain. Emmanuel Macron, dont les goûts littéraires semblent s’arrêter au XIXe siècle, croyait pouvoir nous faire vivre un roman de Stendhal, tout de défis audacieux et de dépassement individuel. Et nous, on vit En attendant Godot.

Cécile Alduy analyse l’"allocution-confinement", devenue "un genre littéraire, avec son plan en trois parties (diagnostic, hypothèses, mesures), son registre et sa mise en scène". Un récit archétypal : "situation initiale de crise, intervention du/des héros (président, soignants, 2e ligne), actions réparatrices sous la forme d’épreuves qualifiantes, résolution dans un futur proche, lendemains heureux. La répétition du même conte, de mois en mois, ne fait cependant que souligner son manque de prise sur le réel."

De la "drôle de guerre" au "drôle de confinement"

La sémantique de crise fonctionne à fronts renversés. Depuis la mi-mars, nous sommes confinés mais dehors. Les règles sont durcies et adoucies en même temps (couvre-feu reculé d’une heure), on ne peut circuler à plus de 10 km mais tout le monde peut partir à la campagne le week-end de Pâques, les écoles sont fermées une semaine, mais réouvertes le 26 avril "quelle que soit la situation sanitaire".

Le futur lui-même n’est plus un temps crédible. On attend, et d’abord la parole du chef, sans cesse annoncée comme imminente et décisive, même lorsqu’elle décide de ne rien décider.

La mise en scène de cette parole "prend plus d’espace médiatique que l’énoncé lui-même", le Verbe oraculaire est censé nous distraire de l’ennui en attendant la fin de la pandémie, mais les concepts ou formules chiffrées de ce grand récit "ne pourront nous guérir de cette crise de sens".

"Pardonnez si c’est en latin."

"J’étais porté par l’ambition dévorante des jeunes loups de Balzac", écrivait l’actuel locataire de l’Élysée dans son livre de 2016 Révolution. Joseph Confavreux et Laura Raim ont rassemblé des centaines de "citations présidentielles à l’usage des Gaulois réfractaires" dans un ouvrage publié au Seuil sous le titre "Qu’ils viennent me chercher". Cette formule a été prononcée en juillet 2018 dans le cadre de l’affaire Benalla : "S’ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu’ils viennent le chercher." Le président est prolixe, on le sait, ses profs à Science-Po soulignaient déjà des "facilités évidentes à l’expression orale" mais aussi sa "tendance à être trop certain" et "trop long". Les auteurs de cette anthologie évoquent "une présidence performative" avec la parole comme "instrument de gouvernement", et un large éventail d’expression - en fonction des publics - de Balzac à Booba... Les mots rares, "d’érudition khâgneuse" alternent avec les anglicismes et tournures techniques de ce qu’il appelle la "grammaire des affaires" : disruption, helpers, bottom-up, propres à la "pensée McKinsey" - cette entreprise mondiale de conseil en management, qui conseille aussi le gouvernement français - notamment sur le plan de vaccination, comme l’a révélé le Canard enchaîné.

"Show off"

Victor Klemperer l’avait déjà relevé dans la langue du IIIe Reich : "la profusion de tournures appartenant au domaine technique, la foule de mots mécanisants" conduit à une mécanisation de la personne. Dans sa chronique de Charlie Hebdo, Yann Diener poursuit son exploration de la novlangue ordinaire ou managériale avec le pamphlet de Jaime Semprun (Défense et illustration de la novlangue française, Éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 2005) qui cible le lexique de l’informatique passé dans le langage courant, tout en induisant de nouveaux comportements. "J’ai buggé", le verbe est entré dans le Larousse.

En 1947, sur l’un des premiers ordinateurs de l’Histoire, l’ingénieure Grace Hopper avait trouvé un insecte - bug en anglais - coincé entre les contacts d’un relais, ce qui avait planté la machine.

Aujourd’hui, le langage du numérique a contaminé l’usage courant au point de nous identifier au fonctionnement de la réalité augmentée, ou plutôt assistée. Bribes de conversation téléphonique saisies dans le métro : "On ne pourra pas faire le briefing en présentiel, alors on va se faire une réunion hybride." Et pour conclure : "Demain je serai en home office". Internet pourrait-il nous servir de thérapie comportementale ? La réponse est oui - par mail - selon un psychiatre préoccupé de phobie sociale.

De nos jours, on n’entend plus la Vierge, on entend des voix en streaming.

