10,2 millions d'euros pour un manuscrit d'Albert Einstein qui prépare la relativité générale

"Il s'agit sans nul doute du manuscrit d'Einstein le plus précieux jamais proposé aux enchères", estimait dans un communiqué Christie's, chez qui s'est déroulée ce mardi la vente, dans le cadre d'une vente judiciaire pour la maison Aguttes. Le prix final de 10,2 millions d'euros (pour une vente débutée à 1,5 million d'euros et un lot estimé entre 2 et 3 millions d'euros) confirme cette affirmation et l'enthousiasme, voire la folie, qui règne dans les salles de vente depuis quelques semaines avec le retour de grandes ventes en présentiel. En témoignent notamment les récents records pour une toile de Frida Kahlo, de Serge Gainsbourg ou la collection Macklowe. Retour sur la portée historique, scientifique et symbolique de ce document.

Une archive rarissime préservée grâce à son coauteur et ami Michele Besso

Ces 54 pages ont été rédigées entre juin 1913 et début 1914 par Albert Einstein et par son collaborateur, ami et confident, Michele Besso. 26 pages sont signées de la main du premier, 25 de Besso et 3 comportent des interventions des deux. Ce brouillon de travail a été élaboré à Zurich, en Suisse, avec des feuilles ne venant pas du même bloc. "Le simple fait qu'il s'agisse d'un manuscrit de travail est très important parce que Einstein était quelqu'un qui gardait finalement assez peu ses brouillons." explique Vincent Belloy, spécialiste du département des Livres rares et manuscrits chez Christie's. La date du document, avant 1919, renforce sa rareté et sa valeur. "Et c'est surtout un manuscrit de travail qui documente la génèse de la théorie de la relativité générale. La théorie probablement la plus importante de la carrière d'Einstein et peut-être une des découvertes scientifiques les plus importantes de l'histoire de la science." ajoute Vincent Belloy.

Il n'existe plus que deux manuscrits de travail d'Albert Einstein qui documentent la genèse de la théorie de la relativité générale. Il y a ce que l'on appelle le "carnet de Zurich" (de fin 1912, début 1913) : un manuscrit conservé aux archives Einstein de l'Université hébraïque de Jérusalem. Et celui ci, le manuscrit Einstein Besso. Et selon la maison de ventes qui avait déjà vendu plus de 2,5 millions d'euros une lettre d'Einstein sur Dieu fin 2018, c'est grâce à cet ingénieur suisse que "le manuscrit est, presque miraculeusement, parvenu jusqu'à nous". Les deux scientifiques ont d'abord travaillé ensemble sur le document avec des écrits et des corrections mêlés sur certains feuillets. Leur travail en commun à la peine, Einstein garde le manuscrit avant de l'envoyer à son ami ingénieur-mécanicien, professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Michele Besso le conservera, contrairement à ce que beaucoup imaginent de la part d'Einstein, ainsi que toute sa correspondance avec Einstein. Et la famille Besso le révélera à l'occasion des Einstein Papers Project, l'édition historique des écrits et de la correspondance d'Einstein lancée à la fin des années 1970. Le manuscrit devient connu et la communauté scientifique comprend de quoi il s'agit, l'étudie, le publie, l'analyse. Avant déjà deux passages en salle des ventes : en 1996, adjugé 398 500 dollars, puis en 2002, acquis alors par un collectionneur européen 559 000 dollars.

Une réflexion sur l'orbite de Mercure pour généraliser la théorie de la relativité restreinte

Dans cette cinquantaine de pages de calculs, "On a le sentiment de deux chercheurs qui touchent presque au but. En fait, c'est ça qui est extrêmement touchant avec ce manuscrit." raconte Vincent Belloy. "On les voit au travail à deux, on les voit aussi hésiter. Et dans le cas d'une figure comme celle d'Einstein, cela aussi rend le manuscrit particulièrement touchant. Parce que Einstein est généralement employé comme comme synonyme de génie et un génie absolu infaillible." Celui qui deviendra l'un des scientifiques les plus connus au monde cherche en fait ici à généraliser sa théorie de la relativité restreinte, publiée en 1905. À la mettre à l'épreuve. "Les deux amis et confrères s’attaquent à l’un des problèmes auxquels la communauté scientifique se heurtait depuis des décennies : l’anomalie de l’orbite de la planète Mercure. Le périhélie de Mercure, c’est-à-dire le point de son orbite le plus proche du Soleil, se déplace lentement au fil du temps, sous l’effet d’autres corps dans le système solaire. Un décalage infinitésimal existe entre les équations de Newton, et ce qui était observé, sans que personne n’ait pu fournir d’explication irréfutable. Pour Einstein et Besso, si leurs équations donnent pour résultat le décalage observé, la théorie sera validée." précise Adrien Legendre, Directeur du département des Livres rares et manuscrits de la maison de ventes aux enchères française Aguttes, à l'origine de la vente de ce mardi. D'ajouter : "Les calculs du manuscrit Einstein-Besso comportent toutefois un certain nombre d'erreurs passées inaperçues, et dans les mois suivants, Einstein mit de côté cette première approche. Besso quitte Zurich, emportant avec lui le document."

En 1996, le Dr Michel Janssen, rédacteur en chef adjoint du projet Einstein Papers, expliquait pour Christie's :

Cependant, les efforts d'Einstein et de Besso ne seraient pas vains. Les techniques développées dans ce manuscrit pour effectuer ces calculs ont été reprises pratiquement inchangées en novembre 1915 pour calculer l'avance du périhélie prédite par la théorie de la relativité générale dans sa forme finale. Einstein a découvert que la théorie finale rendait compte du plein effet laissé inexpliqué par la théorie newtonienne. L'explication de l'avancée anormale du périhélie de Mercure deviendrait l'un des trois tests classiques de la relativité générale. Avec la découverte du manuscrit d'Einstein-Besso, cet exploit impressionnant devient plus compréhensible : Einstein avait essentiellement effectué le même calcul avec Besso deux ans plus tôt. L'étude de ces calculs antérieurs a contribué à une meilleure compréhension du papier périhélie de 1915. Le manuscrit d'Einstein-Besso n'est pas seulement le document clé pour comprendre la célèbre application de la théorie de la relativité générale au problème du périhélie de Mercure, mais il est également d'une grande importance pour la reconstruction historique de la genèse de la théorie.