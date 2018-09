6 grands instruments scientifiques qui ont repoussé les frontières

L'anniversaire d'un grand collisionneur, quelle meilleure occasion de s'intéresser aux grands équipements scientifiques, ceux qui ont révolutionné notre connaissance de l'univers ? Microscopes, bathyscaphes, télescopes, bateaux de forage... Ils s'appellent Titan Kryos, Trieste, Matisse, ou encore Chikyû, et ont permis à l'homme de réaliser le rêve d'Alexandre le grand et de Jules Verne : se rendre aux confins du monde, à toutes les extrémités de la Terre. Portrait de six de ces équipements star, à commencer par le grand accélérateur de particules dont nous fêtons les dix ans.

1. Aux frontières de notre connaissance du Big Bang : le Grand collisionneur de hadrons

• Crédits : Julian Herzog, Wikimédia Commons

Il répond au petit nom de LHC, pour "Large Hadron Collider", et fête ses 10 ans ce 10 septembre 2018. C'est entre la France et la Suisse que le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules du monde a pris ses quartiers, entre Genève et le pays de Gex. Conséquents les quartiers, puisque l'impressionnante machine, un anneau jalonné d'aimants supraconducteurs maintenus à une température de -271,3° (plus basse que celle de l'espace intersidéral), occupe un tunnel circulaire long de pas moins 27 kilomètres, et situé à 100 mètres sous nos pieds. Des physiciens, ingénieurs et techniciens de plus de 80 pays ont contribué à la construction du mastodonte. En 2008, année de son inauguration, le grand collisionneur de hadrons dût faire face à une campagne de diffamation : ses détracteurs affirmaient que sa mise en service risquait de provoquer l'apparition d'un trou noir susceptible d'engloutir le globe terrestre. Rien que ça !

Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot barbare de "hadrons" ? Les hadrons sont des particules subatomiques, c'est à dire, situées à l'intérieur de l'atome. Le but du grand collisionneur est de casser cette matière, en faisant se télescoper deux faisceaux de particules de haute énergie circulant à une vitesse proche de celle de la lumière. Cette collision engendre une énergie colossale (14 TeV, bien supérieure à celle des autres accélérateurs) et permet de recréer les conditions qui existaient juste après le Big Bang.

Dix ans après sa mise en route, le grand collisionneur a permis la découverte de nouvelles particules. En 2012, il confirme notamment l'existence du boson de Higgs, qui fit couler tellement d'encre. Plus étonnant, il aurait aussi permis d'invalider l'hypothèse de l'existence des fantômes !

2. Aux frontières du système solaire : Voyager I

• Crédits : NASA

Perdu dans l’immensité du vide spatial, la sonde Voyager 1 s’éloigne de la Terre depuis maintenant 41 ans. Avec 20,9 milliards de kilomètres au compteur, elle est, depuis 1998 et après avoir battu le record des sondes Pioneer, l’objet humain le plus éloigné de la Terre. Et elle continue de s’en distancier : elle vogue vers les confins de l’univers à la vitesse de 17 km par seconde, et envoie toujours, quatre décennies après son lancement, des données vers la planète bleue.

C’est en 1977 que les sondes Voyager I et II sont lancées. Les ingénieurs de la NASA veulent alors profiter d’un alignement des géantes gazeuses du système solaire pour utiliser l’assistance gravitationnelle : en survolant Jupiter, Saturne, Uranus puis Neptune, les sondes vont utiliser la gravité des planètes à la manière d’une fronde pour gagner en vitesse, et donc en temps, ainsi qu’en carburant. Voyager II est encore, à ce jour, la seule sonde à avoir survolé Neptune et Uranus.

Jusqu’où les sondes Voyager iront-elles ? La sonde Voyager I a quitté la zone d’influence magnétique du Soleil, l’héliosphère, en août 2012, pour entrer dans l’espace interstellaire. La sonde Voyager II devrait faire de même en 2020. Les deux emportent avec elles un message de l’humanité, un disque d’or avec des informations ainsi que des sons de la race humaine, bouteille jetée dans l’espace à destination d’hypothétiques autres formes de vie. Elles ne devraient cependant pas avoir vent de nous avant un moment : à ce rythme, Voyager I, en route vers la constellation d’Ophiuchus, ne croisera une autre étoile, Gliese 445, que d’ici 40 000 ans, et elle passera à 1,6 année-lumière de cette dernière… soit à plus 15 milliards de kilomètres.

3. Aux frontière de la croûte terrestre : le bateau de forage japonais Chikyû

• Crédits : CLIFF FROM ARLINGTON, VIRGINIA, USA/WIKIPEDIA COMMONS

C'est la star des bateaux de forage en haute mer. Construit en 2002, Chikyû est équipé d'un système GPS qui, couplé à six moteurs azimutaux de 3,8 mètres de diamètres, lui permet de maintenir un positionnement précis pendant le forage.

Aujourd'hui, grâce à lui, des scientifiques japonais espèrent pouvoir creuser le plancher océanique jusqu'au manteau terrestre, situé à une dizaine de kilomètres en profondeur, afin d'en apprendre plus sur la nature de la roche qui gît sous nos pieds (le manteau terrestre constitue 80 % du volume de notre planète). "Au Japon, nous avons des volcans, des tremblements de terre et autres phénomènes naturels, expliquait en 2017 le scientifique Natsue Abe de l'agence à l'origine du projet Jamstec, à CNN. Les gens veulent des équipements de surveillance et d'analyse, mais il est difficile de savoir sur quel type de facteur se baser. Nous devons observer la Terre plus précisément."

Le voyage au centre de la terre s'annonce néanmoins compliqué, puisqu'il faudra d'abord parvenir à descendre à 4 kilomètres de profondeur sous l'océan, avant d'entamer le forage des 6 kilomètres de plancher océanique. Trois sites sont donc étudiés pour ce forage : au large du Costa-Rica, au large d'Hawaï ou au large du Mexique. Quoiqu'il en soit, l'aventure est prévue pour 2030, au plus tard.

En attendant, les recordmen du forage restent les Russes avec le "Kola Superdeep Borehole" ("forage profond de Kola") : un trou de 12 261 m de profondeur creusé dans la péninsule de Kola entre 1970 et 1994, en pleine guerre froide. Aussi impressionnant qu'il soit, ce trou n'avait pas suffit à atteindre le Moho (limite entre la croûte terrestre et le manteau supérieur)... les travaux s'étaient interrompus sans qu'aucune explication véritable soit donnée. Peut être les difficultés techniques ont-elles eu raison du projet, la pression et la température à une telle profondeur étant difficilement tenables, même pour les instruments de forage. L'opération avait malgré tout permis des avancées géophysiques, et plusieurs autres découvertes, comme celle de roches vieilles de 2,7 milliards d'années, ou encore celle de grandes quantités de dihydrogène. Le site a été définitivement abandonné en 2008, et le trou, scellé d'un bouchon de métal aujourd'hui rouillé, alimente aujourd'hui quelques théories du complot.

• Crédits : Rakot13, CC BY-SA 3.0

4. Aux frontières de l’univers : à travers la lunette du télescope Matisse

• Crédits : G. Hüdepohl / ESO

C’est au Chili, dans les montagnes du désert d’Atacama, que le télescope Matisse, pour Multi AperTure mid-Infrared SpectroScopic Experiment, a été installé fin 2017. Il y a rejoint le VLT, ou Very Large Telescope, le plus grand télescope terrestre au monde, et aura pour mission de scruter le cœur des disques protoplanétaires entourant les jeunes étoiles, là où les planètes en formation puisent leur matière première.

Si ce télescope est situé dans le désert chilien, c’est parce que l’air très sec y favorise l’observation des cieux. En 2014, un des télescopes, Muse, avait permis de réaliser des mesures du ciel bien plus précises que celles du télescope spatial Hubble, pourtant à l’origine de certaines des images spatiales les plus emblématiques, comme la fameuse image du champ profond de l’univers, ou encore celle, célébrissime, de la nébuleuse des Piliers de la création.

• Crédits : NASA

Opérationnel depuis 1990, le télescope spatial Hubble a révolutionné l’astrophysique, en permettant de mesurer le taux d’expansion de l’Univers ou en confirmant l’existence des trous noirs au centre des galaxies. Si le télescope français Matisse doit venir compléter le VLT, c’est le télescope spatial James Webb qui succédera à Hubble : 100 fois plus puissant que son prédécesseur, il devrait permettre d’observer l’écho de la naissance des premières galaxies.

5. Aux frontières de l’infiniment petit : le microscope Titan Krios

• Crédits : Flickr/ OIST

Rien que son nom en impose. Le microscope électronique cryogénique Titan Krios, inauguré à l'été 2018 par l'Institut Pasteur, à Paris, est aujourd'hui le plus puissant du monde. Il faut dire qu'il permet une observation à l'échelle atomique. Sa résolution est effectivement de l'ordre du dixième de nanomètre (il grossit plusieurs millions de fois !), alors qu'un microscope optique est capable de grossir les échantillons observés 200 fois.

Du haut de ses quatre mètres de haut, Titan Krios ressemble à une grosse armoire bleue et noire conservée dans un bâtiment garant de son entretien optimal : température, humidité, vibrations... tout est sous contrôle ! Même les murs qui l'entourent sont blindés, pour le tenir à l'abri des champs magnétiques. Le coût de cet équipement, 10 millions d'euros, explique aussi que tant de précautions soient prises !

Grâce à l'acuité exceptionnelle de ce microscope, les chercheurs vont certainement pouvoir découvrir de nouveaux processus cellulaires et moléculaires, comme l'espérait Michael Nilges, directeur du département de Biologie structurale et chimie à l'Institut Pasteur interviewé par Futura Sciences. Titan Krios, en permettant une observation aussi poussée de la structure du vivant, réussira peut être à aider au désamorçage des cellules cancéreuses, ou des virus.

6. Aux frontières des fonds marins : le bathyscaphe Trieste

• Crédits : Domaine public

C’est le fils de l’inventeur du bathyscaphe lui-même, Auguste Piccard, qui a établi ce record, devenu depuis imbattable, pour la Marine américaine. Et pour cause, le 23 janvier 1960, l’océanographe Jacques Piccard et l’officier de l’US Navy Don Walsh plongent à l’aide du bathyscaphe Le Trieste à 10 916 mètres de profondeur, dans la fosse des Mariannes, au large de l’île de Guam dans l’océan Pacifique.

Pour atteindre cet objectif, la cabine sphérique du bathyscaphe avait été remplacée par une nouvelle sphère en acier forgé en trois pièces (un anneau et deux calottes) par une firme allemande. Deux ou trois personnes pouvaient ainsi embarquer. Pour compenser ce surplus de poids, le flotteur de l'engin avait été allongé à presque 18 mètres, permettant d'accueillir un réservoir d'essence de près de 130 mètres cubes.

S’agissant de la fosse océanique la plus profonde au monde, il devient difficile de battre ce record de plongée au fond des abysses. A ce jour, seuls des engins télécommandés ont pu égaler cette prouesse.

Le réalisateur d’Abysses et Titanic, James Cameron, s’y est pourtant essayé. En mars 2012, à bord de son mini sous-marin, le Deepsea Challenger, il est parvenu à atteindre la profondeur de 10 898 mètres, en plongeant à son tour dans la fosse des Mariannes. S’il n’a pas battu le record de Jacques Piccard, il est devenu l’homme ayant plongé le plus profondément au monde en solitaire. Son expédition, soutenue par National Geographic, a donné lieu à un documentaire en 3D intitulé Deepsea Challenge, l’aventure d’une vie.