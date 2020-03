8 grandes figures de l'histoire des sciences

Pour enrichir vos connaissances en histoire des sciences, ou les réviser, nous vous proposons de réécouter six émissions de "La Méthode scientifique" présentant six grands penseurs de cette discipline.

Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, chaque présentation d'émission sera suivie d'une précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho.

1. Aristote, le scientifique philosophe (-384, -322)

Aristote, le petit père des sciences (58 min)

Il y a quelque chose de vertigineux à se pencher sur le legs d’Aristote. Dans une volonté que l’on qualifierait aujourd’hui d’holistique, le philosophe grec a tâché, méticuleusement, de décrire le monde et les règles qui le régissent, ici-bas, dans le monde infra lunaire, perfectible, soumis à des forces contradictoires, et là-haut, dans ce monde des astres absolu et permanent, celui de la quintessence. De la physique à la biologie, de la logique aux mathématiques, Aristote a – malgré lui – figé la conception scientifique occidentale pendant près de 2000 ans. Comment le lire, et comprendre son œuvre aujourd’hui ?

2. Giordano Bruno, philosophe (1548-1600)

Giordano Bruno : la terre, le soleil et l’infini (58 min)

Si l’expression "révolution copernicienne" est aujourd’hui abondamment utilisée pour parler de tout basculement dans l’histoire des sciences, ces révolutions théoriques, souvent associées à un unique nom, sont en réalité l'oeuvre de plusieurs scientifiques parfois restés dans l’ombre de l’histoire. Influencé par Copernic, préfigurateur de Galilée, philosophe-voyageur sur les routes d’Europe, exécuté sur le bûcher de l’Inquisition de la Renaissance pour avoir parjuré sa foi catholique, Giordano Bruno fait partie de ces théoriciens majeurs de l'histoire des sciences et pourtant longtemps méconnus.

Au programme des classes de filières scientifiques à partir de la Seconde générale.

3. Isaac Newton, physicien et philosophe (1643-1727)

Et Newton éclaira les sciences (58 min)

Si la légende populaire a retenu d'Isaac Newton que c’est la chute d’une pomme sur sa tête qui lui a apporté l’illumination, l’histoire des sciences pour sa part en fait le penseur grâce auquel la transition entre science moyenâgeuse et science moderne s'est effectuée. Newton fait partie de ces esprits disruptifs qui ont redéfini la méthode scientifique, en proposant une conception mathématique de la physique notamment, ou en pressentant la nature ondulatoire de la lumière.

Au programme des classes de filières scientifiques à partir de la Seconde générale.

4. Marie Curie, physicienne et chimiste (1867-1934)

Marie Curie : une intelligence irradiante (58 min)

Double prix Nobel, de physique en 1903 puis de chimie en 1911 pour ses travaux sur le radium, la figure de Marie Curie est indissociablement liée à la révolution scientifique et positiviste du début du XXe siècle. Une grande scientifique qui avait chevillé au corps le souci de la transmission. Première femme professeure à la Sorbonne, la carrière de Marie Curie a permis à un journaliste de l’époque d'écrire "En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains".

Au programme des classes de filières scientifiques à partir de la Seconde générale.

5. Gaston Bachelard, philosophe des sciences (1884-1962)

Gaston Bachelard, la philosophie de l’obstacle (58 min)

C'est au XXe siècle, qui voit naître les deux grandes révolutions de la physique que sont la relativité générale et la mécanique quantique, qu’évolue, pense, écrit et théorise Gaston Bachelard, scientifique, philosophe, épistémologue et historien, un esprit brillant, auteur de la Formation de l’esprit scientifique, qui va formaliser l’exercice de la science comme une pensée contre l’opinion, contre son cerveau, contre soi.

6. Richard Feynman, physicien (1918-1988)

L’étrange physique de M. Feynman (58 min)

La physique quantique a la réputation d'être une science difficile d'accès. C'était sans compter sur le physicien britannique Richard Feynman. Intellectuel iconoclaste, Feynman a contribué à la repenser. Ce vulgarisateur exigeant gagna, certainement par son originalité, le respect et la notoriété outre-Atlantique, où son parcours suscite aujourd’hui encore de nombreuses vocations.

Au programme des classes de filières scientifiques à partir de la Première générale.

7. Stephen Hawking, physicien et cosmologiste (1942-2018)

Astrophysicien disparu en 2018, génie passionné et véritable icône médiatique, Stephen Hawking a consacré une vie entière de recherches à établir une théorie physique du tout, à tisser un lien entre relativité générale et mécanique quantique, par le biais de travaux sur les trous noirs, mais aussi sur le Big Bang et l’origine de l’univers.

Au programme des classes de filières scientifiques à partir de la Première générale.

8. Hubert Reeves, astrophysicien

L'astrophysicien Hubert Reeves, nommé président d'honneur de l'Agence de la Biodiversité en 2017 revient au cours de cet entretien sur l'histoire des sciences et ses valeurs, mais aussi sur la place des femmes dans les sciences.

Grand entretien avec Hubert Reeves (58 mn)

Les sciences nous racontent notre histoire : l'astronomie notre passé et l'écologie notre avenir. Hubert Reeves

Au programme des classes de filières scientifiques à partir de la Seconde générale.