À quelle vitesse va la lumière ? par Étienne Klein

C'est une question naïve, voire même stupide : à quelle vitesse va la lumière ? Derrière ce truisme, se cachent une histoire passionnante et des découvertes subtiles. Éclairage avec le philosophe des sciences Étienne Klein dans "Matière à contredire".

voir( 11 min )

11 min

La lumière va, par définition, à la vitesse de la lumière. Mais que cache cette notion ? Depuis quand cette évidence est-elle devenue si évidente ? Quels scientifiques ont réussi à calculer la vitesse de la lumière ? Au XVIIe siècle, Isaac Newton considère que "la lumière est une mitraille de corpuscules qui se propagent dans l’espace". Deux siècles plus tard, à la suite d’expériences menées en Angleterre par Thomas Young et en France par Augustin Fresnel, se développe l’idée que la lumière ne serait non pas un phénomène corpusculaire, mais ondulatoire...

À LIRE AUSSI voir( 9 min ) 9 min Savoirs Pourquoi la nuit est-elle noire ? par Etienne Klein icon/ camera Created with Sketch. Vidéo

Étienne Klein