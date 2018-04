Alerte scientifique sur les fongicides

Les questions d’environnement n’ont pas été abordées hier soir par les intervieweurs d’Emmanuel Macron et pourtant que de dossiers sur la table! Nous avons tous entendu parler ces derniers mois, des dangers pour l'environnement et la santé humaine des pesticides et autres herbicides, tous affublés de noms barbares qui nous permettent de les retenir plus facilement, ces fameux glyphosates, néonicotinoïdes ou fipronil, voici venir une autre catégorie de poisons, si l'on en croit certains chercheurs, les fongicides, qui visent à éliminer les champignons et moisissures en agriculture ou sur les pelouses.

L'utilisation massive des SDHI

Ce matin Libération publie une étude alarmiste d'un grand nombre de chercheurs, cancérologues et autres toxicologues nous alertant sur l'utilisation massive de ces produits dénommés SDHI pour inhibiteurs de la succinate déshydrogénase – je resterai donc sur l'acronyme SDHI – qui finissent dans la terre puis dans les eaux, puis dans la chaine alimentaire animale et humaine. Alors comment fonctionnent-ils ces SDHI ? Ils visent à bloquer une étape clé de la respiration des champignons, celle assurée par la succinate déshydrogénase. Or, expliquent nos chercheurs dans Libé, les cellules de tous les êtres vivants respirent. Tous. Depuis les micro-organismes, les champignons, les plantes, les animaux, et jusqu'aux hommes. Ce processus essentiel à la vie est rendu possible grâce à la présence dans chaque cellule de véritables usines à énergie, les mitochondries, qui jouent un rôle fondamental en libérant l'énergie contenue dans nos aliments sous forme de carburant et de chaleur à travers la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire est assurée par un ensemble d'enzymes qui agissent ensemble pour assurer une suite de réactions biochimiques, et si l'une de ces enzymes est défectueuse, la respiration des cellules se fait moins bien et cela peut conduire chez l'homme à l'émergence de nombreuse maladies dont certaines très graves. Ces mutations peuvent être à l'origine d'encéphalopathies chez de jeunes enfants, ou entraîner la formation de tumeurs du système nerveux, elles prédisposent aussi à certains cancers du rein ou du système digestif, désolée de plomber l'ambiance dès le lundi matin après un week-end aux allures guerrières.

Les molécules fongicides jamais sérieusement étudiées

Un des signataires du texte, Pierre Rustin, directeur de recherche au CNRS nous a raconté être tombé sur le sujet par hasard, ce qui est encore plus flippant. Ce généticien, qui travaille depuis quarante ans sur les maladies mitochondriales s'étonne et même déplore que la toxicité sur le long terme pour l'homme de ces molécules fongicides n'ait jamais été sérieusement étudiées. D'où cet appel lancé dans Libération à suspendre l'utilisation de ces SDHI tant qu'une véritable estimation des dangers et des risques n'aura pas été réalisée par des organismes publics indépendants des industriels distribuant ces composés et des agences ayant donné des autorisations de mise sur le marché. Il est aujourd'hui très difficile, disent nos chercheurs, d'accéder aux informations ayant donné lieu aux autorisations de mise sur le marché et, à notre connaissance, préviennent-ils, seuls quelques tests sur la toxicité chez l'humain ont été réalisés par les firmes elles-même. Le pire, nous raconte notre spécialiste, Coralie Schaub, qui a essayé d'expertiser le texte de ces chercheurs, c'est que l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et l'Inra, l'Institut national de recherche agronomique, remarquent tous deux que les champignons et moisissures commencent à développer des résistances aux SDHI. Ce qui signifierait que non seulement ces fongicides sont potentiellement dangereux pour la santé humaine mais qu'en plus ils deviennent inefficaces...