Après 120 ans d'existence, l'aspirine est-elle toujours utile ?

L'aspirine a 120 ans. Mais son histoire est bien plus ancienne : on utilisait déjà l'écorce de saule, qui est à son origine, dans l'Antiquité. Le succès de l'acide acétylsalicylique a donc plus de 3 000 ans... et ne se dément toujours pas.

C’était le médicament miracle contre le mal de crâne ou les petites douleurs. En comprimé ou en cachet, l’aspirine a longtemps été le parangon de l’automédication, avant d’être détrônée par deux autres antalgiques, ces médicaments utilisés pour traiter la douleur, le paracétamol et l’ibuprofène.

Utilisée pour faire descendre la fièvre, soulager la douleur et traiter l’inflammation, l’aspirine, ou plutôt l’acide acétylsalicylique, est pourtant loin d’avoir disparu. Si le paracétamol a pris le pas sur l’aspirine (sa consommation a augmenté de 53 % en France en l’espace de 10 ans selon l’Agence nationale du médicament), la consommation de cet antalgique reste importante : 1 500 tonnes d'aspirine sont consommées chaque année en France.

Un médicament utilisé depuis plus de 3 000 ans

Si l’aspirine est en passe de perdre sa position de leader, il lui reste cependant le privilège de l’ancienneté. Cela fait en effet plus de 3 000 ans que l’être humain se soigne à l’aide, non pas de l’aspirine, mais bel et bien de l’acide salicylique sous sa forme naturelle, que l'on retrouve notamment dans l’écorce de saule.

Les vertus curatives de cet arbre sont connues depuis l’Antiquité. On en retrouve la trace dans un des plus anciens traités médicaux connus : le papyrus Ebers, vieux de 3 500 ans, où sont décrites des décoctions de feuilles de saule. Hippocrate conseillera à son tour, près d’un millénaire plus tard, d’utiliser ces infusions pour soulager les douleurs et les fièvres, et on retrouve également des références à ce remède chez Pline l’Ancien ou Dioscoride.

• Crédits : Einsamer Schütze

Invité de l'émission Continent Sciences, en avril 2002, le chimiste Pierre Potier rappelait ainsi que les "l'acide salicylique existe dans beaucoup de plantes dans les milieux naturels" :

Sur les 257 espèces végétales recensées dans le corpus hippocratique, seulement 27 ne sont plus considérées comme des plantes ayant un quelconque principe actif. Ils ne savaient pas comment ça marchait, mais ils savaient si ça marchait ou non. C'est probablement là que se sont faits les plus grand progrès.

Écouter Écouter La Plante et le médicament (Continent Sciences, 18/04/2002) La Plante et le médicament (Continent Sciences, 18/04/2002)

L’usage du saule reste un remède populaire tout au long du Moyen Âge, mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour trouver la trace d’un intérêt plus scientifique : le pasteur anglais Edward Stone, dans une lettre adressée à la Royal Medicine Society en 1763, décrit comment il “fait continuellement usage de ce remède contre la fièvre des marais et d'autres désordres intermittents durant cinq ans avec succès” :

Voilà environ six ans, j'y goûtais par accident et fut surpris par son exceptionnelle amertume qui fit naître en moi l'idée qu'elle puisse avoir les propriétés de l'herbe des jésuites.

Cette herbe des jésuites, utilisée contre les états fiévreux, est extraite du quinquina, un arbuste originaire d’Amérique du Sud. C’est justement en appliquant le procédé d’extraction de la quinine qu’en 1829, le pharmacien français Pierre J. Leroux parvient à récolter le principe actif de l’écorce de saule. Il le nomme “salicyline”, du latin "salix" : le saule.

Cette découverte ouvre la voie à de nombreuses recherches et, en 1831, le pharmacien suisse Pagenstecher découvre au passage que l’on peut extraire le même principe de la fleur Reine-des-prés.

De l’acide salicylique à l’acide acétyl-salicylique

L’acide salicylique est cependant loin d’être un remède parfait : il provoque notamment des brûlures d’estomac. En 1853, le chimiste strasbourgeois Charles Gerhardt parvient le premier à synthétiser l’acide acétylsalicylique, qu’il nomme acide acétosalicylique, et qui corrige ces défauts. Mais son produit est encore impur et le chimiste meurt trois ans plus tard, sans en avoir tiré le bénéfice escompté.

L’aspirine sera finalement une découverte allemande : Arthur Eichengrün, coresponsable de la recherche des laboratoires allemands Bayer, a l'idée de synthétiser l'acide acétylsalicylique et le chimiste allemand Félix Hoffmann parvient finalement en 1897, en reprenant les travaux de Gerhardt, à synthétiser de l'acide acétylsalicylique pur depuis la Reine-des-près. La découverte est commercialisée par Bayer en janvier 1899 et prend pour nom “Aspirin”. “A” pour “Acétil”, et “Spir” pour la Spirsaüre, le nom botanique allemand de la Reine-des-prés.

• Crédits :

D'abord commercialisée en poudre, l'aspirine est finalement proposée en 1904 sous forme de petits comprimés dans un flacon de verre. C'est grâce à ce médicament aux propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antipyrétiques que Bayer, qui est le distributeur exclusif de l'aspirine jusqu'en 1917, devient un géant de l'industrie pharmaceutique. Invité de La Marche des sciences, en septembre 2011, François Chast, pharmacien et directeur du service de pharmacie / pharmacologie de l'Hôtel-Dieu (Paris), racontait comment l'aspirine était devenue, après la Première Guerre mondiale, un médicament quasi-générique :

Un point important avec l'aspirine c'est le rôle géopolitique qu'elle a eu avec le traité de Versailles. Il est frappant que les Alliés ont exigé de l'Allemagne d'abandonner les droits sur l'aspirine. Ils ont obtenu de les récupérer et c'est probablement la première irruption de la géopolitique du médicament.

Écouter Écouter La Saga des médicaments (La marche des sciences, 15/09/2011) La Saga des médicaments (La marche des sciences, 15/09/2011)

• Crédits :

Un siècle après : le désaveu de l'aspirine ?

En France, l'aspirine a cependant peu à peu été supplantée par le paracétamol et l'ibuprofène. En avril dernier, l'association "60 millions de consommateurs" déconseillait ainsi l'aspirine au profit des deux autres antalgiques, ces derniers présentant ainsi un meilleur rapport bénéfice/risque.

Dans leur étude L'Aspirine à travers les siècles, publiée dans la Revue de médecine interne, Henri Lévesque et Olivier Lafont rappelaient que l'aspirine, si elle avait vu le jour à la fin du XXe siècle, aurait probablement échoué aux multiples tests d'autorisation de mise sur le marché en raison de sa toxicité pour le système digestif.

L'aspirine est d'ailleurs dorénavant surtout utilisée sur prescription médicale. L'Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable précise ainsi qu'en France, sur l’ensemble des médicaments dont la substance active principale est l’acide acétylsalicylique, les ventes en valeur représentaient, en 2018, 174 millions d'euros (soit +1,4% par rapport à 2017), dont 24,4 millions d'euros de vente hors prescription (- 6 % par rapport à 2017).

L'aspirine est maintenant surtout prescrite pour la prévention des troubles cardio-vasculaires, en raison de ses capacités de fluidification du sang. Dans Science Publique, en décembre 2012, les invités débattaient ainsi de la nécessité de prendre ou non de l'aspirine. Le cardiologue Yves Benacin, attaché à l'hôpital Bichat à Paris, rappelait ainsi :

En prévention secondaire, c'est à dire quelqu'un qui a déjà eu une maladie [cardio-vasculaire] on sait que l'aspirine est très largement efficace. Et les études cliniques sont multiples, la preuve n'est plus à faire. Au point même, que quand quelqu'un sort d'un hôpital des suites d'un infarctus, on parle même de l'acronyme BASIC : il faut qu'il ait le béta-bloquant, l'antiagrégant, la statine, etc. On a une espèce de cahier des charges et l'aspirine est automatique.

Écouter Écouter Faut il prendre de l'aspirine tous les jours ? (Science publique, 07/12/2012) Faut il prendre de l'aspirine tous les jours ? (Science publique, 07/12/2012)

Aux Etats-Unis, une étude de 2015 estimait que 47 % de la population en bonne santé prend régulièrement de l'aspirine. Or, selon une étude publiée mardi par la revue de l'Association médiale américaine (Jama), les bénéfices cardiovasculaires de l'aspirine pour les personnes en bonne santé sont contrebalancés par le risque accru d'hémorragie, notamment dans le cerveau et les intestins.

Des études expérimentales estiment également que l'aspirine pourrait également diminuer le risque de contracter certains types de cancers. Peut-être sera-ce là le second âge d'or de l'acide acétylsalicylique.