Astéroïdes : ça va faire boum !

Alors qu’une étude vient de confirmer que l’on pouvait bel et bien perturber la course d’un astéroïde grâce à une explosion nucléaire savamment calculée, la NASA s’apprête à lancer une mission pour vérifier que l'on peut dévier un astéroïde à l'aide d'un impact cinétique.

"Ça passe ou ça casse", clamait, en 1998, le personnage de Bruce Willis dans le film Armageddon, tout en tentant de faire imploser un astéroïde avant qu’il ne percute la Terre. La NASA, un peu plus rigoureuse sur le plan scientifique que le réalisateur Michael Bay, préfère de son côté anticiper cette perspective, plutôt que d’avoir à envoyer au débotté une équipe de foreurs de pétrole vaguement formés au métier d’astronaute. Après tout, il suffirait de peu de choses pour rayer l’espèce humaine de la carte : l'objet interstellaire responsable de l’extinction des dinosaures, à l’origine du cratère Chicxulub dans la péninsule du Yucatán au Mexique, ne faisait “que” 12 km de diamètre.

Dans le système solaire, les astéroïdes dont la taille excèdent les quelques kilomètres pullulent. Le 16 octobre dernier, la NASA a ainsi lancé la sonde Lucy qui, pendant 12 ans, va étudier ces astéroïdes troyens qui circulent autour de l’orbite de Jupiter : son but, collecter des données pour comprendre comment s’est créé le système solaire. Dans la ceinture d'astéroïdes de Jupiter, on dénombre ainsi entre 700 000 et 1 700 000 astéroïdes d’une taille supérieure à 1 km. Ces derniers, fort heureusement, sont piégés par la gravité de la géante gazeuse.

Se méfier des “petits” astéroïdes

En réalité, la perspective d’un scénario impliquant un astéroïde géocroiseur - c’est-à-dire un astéroïde évoluant à proximité de la Terre - d'un tel gabarit inquiète peu les spécialistes. “Nous savons qu'ils ne seront pas une menace de sitôt”, assure ainsi Megan Bruck Syal, chercheuse en défense planétaire au Laboratoire national Lawrence Livermore de Californie, et co-autrice d'une étude intitulée Late-time small body disruptions for planetary defense (Perturbations tardives des petits corps pour la défense planétaire) parue début octobre dans la revue Acta Astronautica.

Les astéroïdes qui inquiètent réellement les scientifiques sont en réalité bien plus petits. Et s'ils ne sont pas en capacité d’annihiler l’espèce humaine, ils peuvent néanmoins être à l’origine de terribles dégâts. A titre de comparaison, le 30 juin 1908, un météore s’était abattu en Sibérie centrale, une région heureusement désertique. En explosant à 5 ou 10 km du sol, ce dernier avait libéré une énergie équivalente à 1000 fois celle de la bombe d’Hiroshima, soufflant instantanément 2 000 kilomètres carrés de forêt et faisant des dégâts jusqu’à 100 kilomètres de distance. La taille de l’astéroïde ? A en croire les scientifiques, entre 50 et 200 mètres de diamètre, pour une masse de 62 millions de tonnes.

Contrairement aux astéroïdes de plus de 1 km de diamètre, les astronomes sont loin d'avoir identifié tous les astéroïdes de petite taille. En septembre 2019, on dénombrait ainsi 21 000 objets géocroiseurs (dont une centaine de comètes). Et beaucoup d'entre eux manquent encore à l'appel : seuls 1,6 % des géocroiseurs d'une taille supérieure à 30 mètres (soit 16 000 sur un nombre estimé à environ un million) et 31% des géocroiseurs de plus de 140 mètres de diamètre (soit environ 5 000 sur 16 000) ont jusqu'ici été identifiés. De quoi rendre les astronomes légèrement paranoïaques.

L’explosion nucléaire : un dernier recours efficace

“Ce sont ces derniers qui nous inquiètent le plus, parce qu’ils peuvent arriver de n’importe où“, précise la Dr. Megan Bruck Syal. Bien plus difficiles à détecter, ces “petits” astéroïdes, de la taille d’un stade de football, pourraient en effet être repérés bien trop tard. Afin de vérifier s'il était possible de réagir au dernier moment, l’équipe de chercheurs menée par le Dr Patrick K. King, physicien au laboratoire de physique appliquée de l'Université John Hopkins, a créé des simulations 3D pour vérifier s’il était possible de dévier la course d’un astéroïde à l’aide d’une explosion nucléaire.

Pour ce faire, les scientifiques ont modélisé cinq orbites différentes d’un astéroïde d’une centaine de mètres en chemin pour s’écraser sur Terre. Les résultats de l’étude Late-time small body disruptions for planetary defense ont de quoi rassurer : à condition d’être en capacité de repérer l’astéroïde suffisamment tôt, et de lui envoyer une bombe nucléaire d’une mégatonne deux mois au moins avant son impact avec la planète bleue, l’astéroïde et ses fragments pourraient être déviés de leur course vers la Terre.

“L'un des défis de l'évaluation de cette perturbation est que vous devez modéliser toutes les orbites des fragments, ce qui est généralement beaucoup plus compliqué que de modéliser une simple déviation, précise le Dr Patrick K. King. Néanmoins, nous devons essayer de relever ces défis si nous voulons évaluer la perturbation comme une stratégie possible”. La modélisation des débris créés par un tel impact est indispensable : si une pluie de petits astéroïdes est certainement moins dommageable qu’un astéroïde unique, elle peut néanmoins occasionner de sérieux dommages.

La NASA anticipe les risques

De l’aveu même des scientifiques, une telle opération est loin d’être totalement sûre. “Quand vous avez plus de temps - une échelle de temps de dix ans par exemple -, il est préférable d’utiliser des impacteurs cinétiques pour dévier l’astéroïde”, juge le Dr Patrick K. King. Autrement dit, avec suffisamment de temps, il convient de préférer une stratégie de déviation (un choc permettant de changer la course de l’astéroïde), à une stratégie de perturbation (une explosion, qui si elle dévie la course de l'astéroïde, créera aussi de nombreux fragments).

Anticiper les risques d'un tel impact requiert néanmoins d’avoir connaissance non seulement de la taille de l'astéroïde, mais également de sa course vers la Terre et de sa composition. Autant dire que de telles études demandent du temps. Pour mieux étudier les astéroïdes, la NASA doit lancer, en 2026, le NEO Surveyor, un télescope spatial infrarouge, dont la mission consistera à dresser l’inventaire des objets géocroiseurs susceptibles de menacer la Terre.

DART : une première mission pour dévier un astéroïde

Si fort heureusement, on est encore loin de tester l’efficacité d’une bombe nucléaire sur un astéroïde, la NASA commence de son côté à anticiper les risques : en novembre 2021, l’agence américaine lance la mission DART, Double Asteroid Redirection Test (Test de déviation d'un astéroïde double), dont le but consiste à dévier la course d'un astéroïde en écrasant une sonde sur ce dernier. Les scientifiques de la NASA feront s’écraser DART, un engin spatial de 676 kg, entre le 25 septembre et le 1er octobre 2022 sur l’astéroïde Dimorphos, petit satellite d’un diamètre de 163 mètres, de l'astéroïde binaire Didymos. Les données de la collision seront observées par un nano-satellite ainsi que par des observatoires terrestres et permettront de jauger l’influence de l’impact cinétique sur l’orbite de Dimorphos autour de Didymos.

En 2023, deux ans après la mission de la NASA, c’est l’ESA, l’agence spatiale européenne, qui lancera à son tour le satellite Hera. Celui-ci devra s’approcher de l’astéroïde binaire Didymos pour étudier la façon dont l’impact de DART a modifié l’orbite de Dimorphos.

Loin d’un "Ça passe ou ça casse" à la Armageddon, la NASA et l’ESA travaillent donc conjointement à la défense planétaire en tentant de circonscrire les menaces liées aux astéroïdes géocroiseurs. Et les deux agences sont formelles sur le sujet : aucun astéroïde connu ne mettra en péril la planète bleue avant plus d'un siècle. Même l’astéroïde Bénou, un des plus susceptibles de frapper la Terre, ne devrait pas poser de problèmes avant un moment : l’impact le plus probable, calculé l'après-midi du 24 septembre 2182, n’a qu’une chance sur 2700 de se produire. Un chiffre qui s'affinera certainement avec le temps. Nul doute que d'ici là, les agences spatiales auront trouvé un moyen de se débarrasser du problème.