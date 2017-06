BCG, hépatite B, rougeole... un siècle de frilosité envers les vaccins

Le débat a plus d'un siècle. La ministre de la Santé Agnès Buzyn souhaite passer en France de 3 à 11 vaccins obligatoires, alors que peu de pays imposent de telles contraintes. Zoom arrière sur l'histoire de la vaccination, qui se superpose à une défiance qui va crescendo dans la population.

La ministre de la Santé Agnès Buzyn envisage de passer de trois à onze vaccins obligatoires en France. A peine nommée, cette médecin qu’Emmanuel Macron a choisi de nommer au gouvernement dès son élection entre ainsi des deux pieds sur un terrain très polémique. En France, officiellement, seulement trois vaccins sont obligatoires. Ils concernent trois maladies :

diphtérie(obligatoire depuis 1938)

tétanos (depuis 1940)

poliomyélite(depuis 1964)

Mais en réalité, les pouvoirs publics en recommandent davantage. Par exemple contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, ou encore la tuberculose, avec le fameux “BCG”. Ce vaccin “BCG” (pour “bilié de Calmette et Guérin”) a été inventé en 1921. Il est très pratiqué en France, mais pas obligatoire. En 1948, un quart de siècle après sa création, le rendre obligatoire faisait déjà débat. Pour preuve, la “Tribune de Paris” y consacrait une émission le 15 novembre 1948 :

Depuis 2008, sur décision de l’Agence du médicament, les laboratoires, qui y ont un intérêt financier, ne commercialisent ainsi plus le DTP seul, mais combiné avec cinq, voire six souches vaccinales. C’est-à-dire que la vaccination inclut l’immunisation contre d’autres maladies, hors calendrier obligatoire. On parle de vaccin “pentavalent” ou “hexavalent”, qui comprend également l’hépatite B.

L'angoisse du vaccin

Cette mise sur le marché de vaccins dépassant le cadre obligatoire a plutôt renforcé l’opposition de certaines familles à la vaccination en général. Un article de la revue Santé publique indiquait que, selon une étude française de 2004, 55 % des personnes interrogées estimaient “très angoissant” de se faire vacciner par un nouveau vaccin, et 22 % mettent en doute les mesures de sécurité autour de la fabrication des vaccins.

L’article collectif, “Représentations sociales de la vaccination chez les patients et les médecins généralistes” montrait alors que les médecins eux-mêmes, s’ils se font une image plus favorable de la vaccination que la moyenne des patients interrogés, étaient nombreux à critiquer le calendrier de vaccination, “trop changeant et trop lourd”. Dans cette enquête de terrain en France, un généraliste sur quatre contestait tout de même l’utilité d’une vaccination systématique des nourrissons contre l’hépatite B.

Outre-Manche, l’Anti Vaccine Society est active depuis le début du XIXe siècle. Deux cents ans plus tard, les pays qui ont rendu trois vaccins obligatoires restent minoritaires en Europe, même si la France n'est pas le cas isolé que certains décrivent, comme le montrait le sujet démonte-rumeurs d'Antoine Krempf sur France info en janvier 2016 :

Sur 29 pays européens (en comptant la Norvège et l'Islande) étudiés lors dans une comparaison européenne publiée sur le sujet en 2012, 15 avaient un système de vaccination basé sur les recommandations, contre 14 avec au moins une obligation. Si l'on regarde un peu plus dans le détail, la France impose la vaccination pour la diphtérie, le tétanos et la polio comme dix autres Etats européens dont l'Italie, la Grèce et la plupart des pays de l'Est.

"Je t'invite à ma fête de varicelle"

Saviez-vous qu’aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, des familles organisent des “pox party” ou “virus party” ? Comprenez : des moments de liesse où des enfants non vaccinés sont volontairement mélangés avec des enfants atteints de la grippe, de la varicelle ou de la rougeole. Le but affiché est de renforcer les défenses immunitaires des enfants… et accessoirement évacuer la question de l’obligation vaccinale puisque l’enfant aura contracté la maladie. Dans les esprits, c'est l’idée qu’il sera toujours meilleur pour un enfant de “faire la maladie” plutôt que d’être soumis à une vaccination réputée “contre-nature”.

En France, le mouvement associatif s’est structuré de très longue date autour du refus de la vaccination en France. La “Ligue Nationale pour la Liberté des Vaccinations" se restructure en 1954 en tant qu’association de type loi 1901, mais à la Bibliothèque nationale de France, on retrouve trace de ses premiers colloques, sous la houlette du docteur Boens, à Cologne ou à Charleroi, dans les années 1880. Sur son site, la “LNLV” revendique avoir réussi à “faire reculer l'obligation de la vaccination anti-variolique en France (projet de loi Liouville en 1889) jusqu'en 1902 où l'application fut votée sous l'impulsion de Jules Ferry, dans une loi comprenant surtout des règles d'hygiène publique (assainissement, fosses septiques, récupération des cadavres d'animaux).”

C’est donc un siècle après l’apparition des premières vaccinations qu’émerge un courant anti-vaccination. Le médecin anglais Edward Jenner marquera l’histoire en 1796 avec le principe de l’inoculation de la vaccine, autrement dit, la variole des vaches, pour protéger les hommes de la variole. C’est pour cette raison que le terme “vaccination” vient de “vache” en latin. Après cette première phase de découvertes empiriques, c’est Louis Pasteur, un siècle plus tard, qui ira plus loin, en vaccinant un enfant contre la rage en 1885.

Centre aéré vs "liberté thérapeutique"

Le vaccin contre la rage n’est pas obligatoire. La vaccination obligatoire est une contrainte très concrète : inscrire son enfant en crêche, à l’école ou au centre de loisirs requiert une photocopie du carnet de santé, mentionnant que les vaccins obligatoires ont bien été pratiqués. Mais des parents invoquent la “liberté thérapeutique” en se réclamant notamment de la loi Kouchner de 2002 sur le droit des maladies, qui reconnaît le droit à refuser des soins.

C’était la ligne invoquée par les parents Larère en 2015. Après avoir refusé de faire vacciner leur fille aînée contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DT polio), ils étaient poursuivis pour manquement à leurs "obligations légales compromettant la santé, la moralité ou l’éducation" de leur enfant. C’est la PMI de leur secteur qui avait alerté le parquet. Les deux parents encourent deux ans de prison et 30 000 euros d’amende, selon le code pénal.

Leurs frais de justice avaient été pris en charge par une association qui assiste les familles, mais va au-delà : l’Union nationale des associations citoyennes de santé a aussi déposé une QPC, question prioritaire de constitutionnalité, sur le caractère obligatoire de la vaccination. Réponse du Conseil Constitutionnel : la vaccination des enfants doit rester obligatoire. Les Sages dans le texte argumentent que, "en imposant ces obligations de vaccination, le législateur a entendu lutter contre trois maladies très graves et contagieuses ou insusceptibles d'être éradiquées".

Le vaccin, plus dangereux que la maladie pour 1 Français sur 5

En mars 2015, l’émission “Science publique” s’interrogeait sur France Culture : “Faut-il en finir avec l’obligation de se faire vacciner ?” Peu avant, un sondage sur le vaccin de la grippe, facultatif et peu prisé des Français, avait montré que les réticences face à la vaccination ne tarissaient pas. Pour preuve, dans cette enquête Ifop - PHR, un Français sur cinq considérait qu’il était plus dangereux de se faire vacciner que d’attraper la grippe.

Dans ce contexte polémique, les entretiens menés par des chercheurs sur le terrain montrent que c'est par exemple sur la question du collectif que les patients et les médecins se distinguent. Le corps médical, contrairement aux familles interrogées, avançant davantage l'idée d'une prévention collective , sur le mode : "en me vaccinant, je protège tous les autres". Dans la revue Esprit, en 2016, le philosophe Frédéric Orobon interprétait ainsi le phénomène de rejet, qui va crescendo :

une information contradictoire alors que les gens, eux, sont de plus en plus instruits et de plus en plus informés

une sensibilité moindre à l’idée d’une “solidarité générale et anonyme face au péril infectieux”

un réflexe réfractaire vis à vis de l’expertise médicale, mise en doute.

