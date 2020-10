La pandémie a remis les questions de santé et de recherche scientifique au centre des enjeux des sociétés. La parole des chercheurs, le pouvoir médical, la décision politique, la place des médias s’en sont trouvés renouvelés et bousculés. La crise sanitaire renforce-t-elle la place de la science ? Comment influe-t-elle sur la confiance des citoyens ? Comment conjuguer le temps de la recherche et celle de la santé publique, le temps du politique et celui de l’économie ? A l’occasion de la Fête de la Science (du 2 au 12 octobre), France Culture consacre une journée spéciale à la science et à la recherche : Ce que le Covid fait à la science. Entretiens, débats, reportages, chroniques dès 6h45.

6h45 Les Enjeux internationaux / Julie Gacon

La Chine dans la recherche scientifique au niveau mondial, ses avancées dans les dépôts de brevets, la question de la fraude dans la science chinoise...

7h- 9h Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

Avec Bruno David, président du Museum d’histoire naturelle et producteur de la chronique Le monde vivant et Marylène Patou-Mathis, préhistorienne.

8h45 La transition / Hervé Gardette L’écologie tiraillée entre science et idéologie.

8h50 Carnet de philo / Géraldine Mosna-Savoye La science est-elle une question d’opinion ?

9h - 10h Le Cours de l’histoire / Xavier Mauduit

Les médecins qui murmuraient à l’oreille des souverains

Avec Marilyn Nicoud, professeure d'histoire médiévale Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, autrice notamment de Le prince et les médecins: pensée et pratiques médicales à Milan (1402-1476) (ed. Ecole française de Rome), et co-directrice avec Elisa Andretta de Être médecin à la cour (Italie, France, Espagne, XIIIe-XVIIIe siècle) (Sismel Edizioni del Galluzzo)

11h -12h Culturesmonde / Florian Delorme

Bill Gates : la philanthropie capitaliste au service de la santé (3e volet de la série Ces milliardaires qui veulent changer le monde)

Acteur incontournable des politiques de santé au niveau mondial, la fondation Bill&Melinda Gates s'est engagée à son tour dans la bataille pour la mise sur pied d'un vaccin contre le Covid.

Avec Philippe Ryfman, avocat et politologue, spécialiste des acteurs de l'humanitaire

Auriane Guilbaud, maître de conférence à l'université Paris 8

Arnaud Robert, journaliste

13h- 13h30 La Grande Table – Idées / Olivia Gesbert

Pierre Papon pour son livre « La démocratie a-t-elle besoin de la science ? » autour de l’évolution et l’histoire de la parole scientifique dans l’espace public et au cœur du pouvoir, du rôle des scientifiques (de vigies à experts) et de la mise en cause de ces rôles, de ces paroles.

14h – 15h Entendez-vous l’éco / Tiphaine de Rocquigny

Promesses médicales, rêves de profits ? La recherche médicale est-elle aux mains des intérêts privés?

Avec Nathalie Coutinet, maîtresse de conférences en économie à l’université de Paris 13, membre des Economistes Atterrés. Eric Baseilhac, directeur des affaires économiques et internationales du LEEM (les Entreprises du médicament). Boris Hauray, sociologue, chargé de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

16h – 17h La Méthode scientifique / Nicolas Martin Médecine et recherche face à l’épidémie : un dialogue de sourds ? Avec Maël Lemoine, professeur de philosophie des sciences médicales à l’Université de Bordeaux

Thierry Blanchon (SR), médecin de Santé Publique, docteur en sciences, responsable adjoint du réseau Sentinelles

Caroline Tourbe, journaliste scientifique pour Le Point et France Inter

18h20 – 19h Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

Covid : les médias ont-ils du mal avec la science ?

Avec notamment Yves Sciama, président de l'AJSPI

Samedi 3 octobre

11h -12h Affaires étrangères / Christine Ockrent La course aux vaccins : l’enjeu géopolitique

Avec Marie-Paule Kieny, virologue, ancienne directrice générale à l'OMS, directrice de recherche à l'Inserm et présidente du comité vaccin Covid-19

Gaël Coron, enseignant-chercheur à l’École des hautes études en santé publique (EHESP), coordinateur du module européen «L’intégration européenne dans les secteurs sanitaire et social» de 2014 à 2017, auteur de « L’Europe de la santé : Enjeux et pratiques des politiques publiques » (Presses de l’EHESP, janvier 2018)

Benjamin Coriat, économiste, professeur émérite de sciences économiques à l’Université Paris XIII et membre des Économistes Atterrés

Carine Milcent, économiste, chercheur au CNRS et professeure associée à Paris Sciences Economiques (PSE), autrice de « Healthcare Reform in China : From Violence to Digital Healthcare », (Palgrave Macmillan, 2018)

Gaspard Estrada, directeur de l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po

Mardi 6 octobre

21h – 22h De Cause à effets / Aurélie Luneau

"Mécanique médiatique, science et lobbys." La guerre est-elle déclarée ?

Dans cette ère de l'Anthropocène, où les enjeux environnementaux bouleversent la donne et peuvent influencer les politiques, les choix économiques et les modes de vie, une guerre d'un nouveau genre serait en train de se jouer sur les réseaux sociaux ; une guerre de positions et d'information entre, d'un côté, des agences œuvrant pour des secteurs industriels et de l'autre des journalistes, sociologues et chercheurs. Qui détient la vérité ? Qui sont les gardiens de la raison ?

Débat avec Stéphane Horel, journaliste au journal Le Monde, Sylvain Laurens, sociologue et maître de conférences à l'EHESS, Yves Sciama journaliste scientifique indépendant et Francis Chateauraynaud, directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), où il dirige le Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive..

Dimanche 11 octobre en public au mk2 Bibliothèque à Paris

2 masterclasses à 14h et 16h

