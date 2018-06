Tuto : comment monter un dinosaure en cinq étapes

Les dinosaures ont la cote ! Au moment où sort le film"Jurassic World : Fallen Kingdom", le MNHN de Paris expose deux grands squelettes, celui d'un T. Rex, et celui d'un Edmontosaure. L'occasion de nous demander comment on s'y prend pour remonter une ossature vieille de 67 millions d'années. Tuto.

A 12,5 mètres de long, pour presque 3 tonnes d'os fossilisés... Le squelette de "Trix", un remarquable specimen de femelle tyrannosaure vieille de 67 à 68 millions d'années, complet à 75 %, déploie son intimidante dentition au Muséum d'Histoire naturelle de Paris depuis le 6 juin. Dans une salle voisine, un squelette bien plus incomplet d'Edmontosaure, un grand herbivore terrestre tout aussi vieux et à peine moins grand (10 mètres d'envergure), incarne la proie de Trix, dans la scénographie. "

Comment ces squelettes vieux de 67 millions d'années sont-ils passés du stade de vieux ossements enfouis à celui de fières pièces muséales ? Nous avons rencontré la restauratrice du Muséum Hélène Bourget, à qui l'on doit la reconstitution de l'Edmontosaure, afin qu'elle nous explique les différentes étapes de résolution du puzzle préhistorique.

1. Retrouver les boîtes éparpillées, recoller les os en morceaux

• Crédits : MNHN

La première étape, la plus difficile selon Hélène Bourget, est l'ouverture des caisses dans lesquelles sont rassemblés les ossements... Il faut dire que ceux de l'Edmontosaure dormaient au Muséum depuis 1910 !

Les boîtes sont dispersées dans tout le Muséum, il faut faire toutes les collections ! Le crâne est là parce qu’il était trop gros, les phalanges sont dans un tiroir, car toutes petites…

Selon les dires de la restauratrice, il y en a bien pour deux ou trois mois de vadrouille dans les collections pour rassembler les caisses. Une fois ce travail fait, elle n'est toujours pas au bout de ses peines, car avec les diverses manipulations des dernières décennies, de nombreux os sont cassés et demandent à être réparés après le dépoussiérage en vigueur :

Il faut tout étaler. Il y a à peu près 250 os ; imaginons qu’ils sont tous cassés en deux : ça fait cinq cent fragments d'os à étaler. Et là, patience… Il faut prendre les os deux par deux, voir si ça colle... il a fallu quasiment un mois pour recoller les os du squelette initial de l’Edmontosaure.

2. Boucher les trous avec du coton, imprimer les os manquants en 3D

Si l'os est troué, ou incomplet, il demande à être reconstitué avant d'être exposé. Pour combler le trou, les restaurateurs utilisent du coton imbibé dans de la colle : "En séchant, le coton fait un petit maillage et du coup ce n’est pas un substituant à l’os, mais ça recrée bien le système de maillage qu’il y a à l’intérieur des os." Un procédé simple, et qui a le mérite d'être réversible. Il est possible de facilement retirer le coton "avec un petit coup d’acétone".

Et quand l'os est complètement manquant ? Les restaurateurs peuvent prendre la décision de ne pas les reconstituer, comme ils l'ont fait pour l'Edmontosaure, dans le but de démontrer que sur le terrain, les squelettes n'attendent pas les archéologues sous forme de kits bien organisés. Dans ce cas, le squelette est remonté sur une surface plane :

Là on a toute la queue, les quatre-vingt-sept vertèbres qui ont été retrouvées bien alignées, mais le dos est manquant. La bestiole est morte couchée, donc des prédateurs, des charognards, sont allés prendre les vertèbres, qui devaient être entourées de beaucoup de viande, pour aller les manger plus loin. Ou alors ça s’est passé sur le terrain : les archéologues ont peut être mis des coups de pioche sans voir les os, ça arrive. Une autre hypothèse : la disparition des os peut être liée aux conditions d'enfouissement de l'animal ; imaginons qu’une rivière passe à cet endroit, petit à petit, elle va emmener les os.

Pour le squelette du tyrannosaure, exposé à côté de celui de l'Edmontosaure, le choix a été différent : "Le crâne de Trix est magnifique, donc c’était impensable de le laisser couché. Le parti-pris a été de le remonter debout." Il s'agit alors pour les restaurateurs de reconstituer les os absents en faisant un moulage en silicone, ou alors, comme dans le cas de Trix, en utilisant l'impression 3D :

Ils ont fait un moulage en miroir pour pallier l’absence de la patte gauche. Ils ont scanné en 3D la patte droite, obtenu le miroir via un logiciel, puis imprimé la patte en résine avec des imprimantes 3D. C’est moins bien que des moulages qu’on faits avec du silicone en prenant l'empreinte exacte, car on est au micro-dixième près, alors que là, si on s’approche un petit peu, on voit les stries de résine de l’imprimante, et on ne voit pas toutes les fractures qu'il y a dans l'os, qui paraît un peu trop lissé. Mais bon, ça fait illusion.

3. Assembler les pièces du puzzle sur une surface plane

• Crédits : MNHN

Si les paléontologues ont bien sûr de solides notions d'anatomie, ils s'appuient dans ce travail de reconstitution sur des publications scientifiques, et s'inspirent également d'autres squelettes déjà montés. Dans ce travail d'assemblage, Hélène Bourget a été aidée par un autre paléontologue du MNHN, Ronan Allain. La manipulation consiste d'abord à réaliser un montage à blanc, c’est-à-dire à positionner les os les uns par rapport aux autres, d’abord par terre, sur un papier kraft, avant d'essayer de les assembler : "En prenant un peu de recul, on s’aperçoit parfois qu’on a inversé deux vertèbres, deux orteils..." Pour reconstituer le squelette de l'Edmontausore, ils avaient prévu trois plateaux, pour gagner de la place :

Le plus creusé, on a dit que c’était le côté droit. Celui du milieu, on a décidé que ce serait tout le squelette axial : le crâne et toute la colonne vertébrale. Enfin, le plateau du haut était consacré au côté gauche. Si on avait voulu mettre tout sur le même plan on aurait fait un squelette éclaté : on sépare les os en éclaté, mais par contre ça prend beaucoup de place... Rien que le bassin de l'animal est très imposant. Déjà que l’Edmontosaure fait huit mètres sur deux mètres cinquante... là on aurait du prévoir quinze mètres sur trois ! Il est quand même couché, mais on a mis le bassin un petit peu en relief, parce qu’il y a quand même plusieurs couches de bassin.

Pour cet Edmontosaure, les restaurateurs ont-ils pu s'appuyer sur des images d'archives, des photographies prises à l'époque de l'exhumation du squelette ? "Il y en a très peu parce que c’était en 1910. On doit avoir deux clichés sur lesquels on voit la queue, bien en place, et où il apparaît que tout le bassin a déjà été prélevé. Mais de toute façon la qualité n’est pas fantastique, donc on ne peut pas trop s'y référer."

4. Avec les socleurs, remonter le squelette en 3D

• Crédits : Hélène Combis-Schlumberger

Les restaurateurs doivent ensuite échanger avec les socleurs, pour voir ce qui est faisable en terme de scénographie, sans que la structure soit trop voyante et sans qu'il y ait des risques d'effondrement, avec les vibrations. C'est ce qu'explique Hélène Bourget, qui se dit admirative de ce métier :

Est-ce qu’on monte le squelette de plain-pied, comme on l'a fait pour Trix ? Est-ce qu’on le couche, comme l’Edmontosaure ? Ce sont des prouesses techniques... Ce n’est pas notre métier... Eux si, mais ils ne travaillent pas toujours sur des squelettes. Du coup on se complète pour faire quelque chose d’anatomiquement correct, et esthétique au niveau squelette.

5. Et si le squelette est celui d'un dinosaure inconnu ? "On va extrapoler..."

Un squelette de dinosaure inconnu, ressemblant à la fois au T-Rex et à l'Allosaure, a récemment fait parler de lui : intact à près de 70%, vieux de 150 millions d'années, il a été exposé à la Tour Eiffel et vendu aux enchères pour 2 millions d'euros à un particulier français le 4 juin. Comment font les paléonthologues pour remonter un squelette inconnu ? Ils ne se démontent pas, à en croire Hélène Bourget :

Il faut s’inspirer de lectures de scientifiques pour essayer de voir de quelles espèces ça se rapproche. Dans d’autres cas, on va faire un principe d’actualisme, on dit que c’est un gros poulet par exemple, du coup, on regarde la structure d’un poulet, et on va faire de l’anatomie comparée. On va essayer de voir, le même os, le replacer au même endroit… On va extrapoler en fait.

La restauratrice explique que parfois, des squelettes sont même remontés alors que seule une dent ou une griffe du squelette d’origine avait été retrouvée : "Imaginons Trix, imaginons qu’on trouve une dent quasiment similaire. Les paléontologues vont se dire que le squelette doit ressembler à celui de Trix. Ils vont faire une Trix bis en changeant quelques petites choses à la marge… Avec la gueule un peu moins ouverte par exemple… Honnêtement, c’est difficile, il y a quand même une part de subjectivité."

A ce sujet, vous pouvez pour terminer réécouter cet "Agora" de 1995, dans lequel le paléontologue Philippe Taquet racontait les diverses facettes de son métier. Il témoignait de la manière dont il reconstituait un squelette à partir d'une dent ou d'un fémur, ramassés au Laos, dans le Ténéré ou en Mongolie… ou encore se souvenait de sa découverte de l'Ouranosaure :

Pour les Touaregs, la première réaction était de dire qu'il ressemblait à un lézard géant, un grand varan des sables que l’on trouve dans cette région. C’est d’ailleurs en fonction de cela que j’ai appelé mon premier dinosaure, mon premier enfant-fossile, un Ouranosaure. Parce que pour les touaregs, l’Ouran, c’est ce grand varan.