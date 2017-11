Martyrs ou pionniers : cinq animaux devenus cosmonautes

Dans la conquête spatiale, l'humain a systématiquement été précédé par l'animal. A la fois pionniers de la découverte de l'espace et martyrs sacrifiés au nom de la science, simples chiens errants ou chat de gouttière, ces animaux sont entrés, malgré eux, dans l'histoire. Il a ainsi fallu la chienne Laïka pour que le russe Youri Gagarine fasse son premier vol orbital, il a fallu le singe Ham pour que l'américain Alan Shepard parte dans l'espace.

“Dans toute la conquête spatiale, de même que toutes les conquêtes scientifiques, on a toujours fait précéder l’homme par un modèle animal, rappelait déjà en 1986 le Général Pasquier, du Centre d'enseignement et de recherche de médecine aéronautique, dans l’émission Perspectives scientifiques. Laïka a été la première martyr de l’histoire de la conquête spatiale. Trois ans plus tard, en 1960, Spoutnik 5 mettait sur orbites deux chiennes Strelka et Belka. Mais cette fois, avec la maîtrise complète du lancement et de la récupération, ces chiennes reviennent sur Terre. C’est le 20 août 1960, et le 12 avril 1961, quelques mois plus tard, Gagarine se lance dans l’espace.”

En pleine guerre froide, le sacrifice d'animaux au nom de l'exploit scientifique ne déclenche pas de polémiques. De Laïka aux récents geckos envoyés dans l'espace, la situation a pourtant bien changé : aujourd'hui, les scientifiques tiennent à ce que les animaux envoyés aux confins du monde reviennent bien vivants.

Laïka, première cosmonaute au monde

Il y a 60 ans, le 3 novembre 1957, la chienne Laïka était envoyée dans l’espace. Chienne bâtarde ramassée dans les rues de Moscou, comme tous les autres animaux candidats, son nom provenait du mot russe “aboyer”, et elle avait été sélectionnée pour son caractère particulièrement docile.

Pour le numéro un soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, l'objectif est de marquer la supériorité de l'URSS sur les Etats-Unis juste avant les commémorations du quarantième anniversaire de la révolution d'Octobre, qui doivent prendre place le 7 novembre. Pour les scientifiques, c’est aussi l’occasion de savoir si un mammifère peut survivre à un vol en impesanteur.

Le lancement du Spoutnik avec Laïka, depuis le Kazakhstan, est un succès. Laïka fera neuf rotations complètes autour de la Terre, avant de décéder. Contrairement à la version officielle qui soutient longtemps qu’un poison lui a été administré au bout de plusieurs jours et avant la rentrée de la capsule dans l’atmosphère, Laïka meurt de déshydratation au bout de quelques heures seulement, en raison d’un dysfonctionnement dans le système de régulation.

La réponse des Etats-Unis : le singe Ham

• Crédits : NASA

Sélectionné parmi 40 candidats, le chimpanzé bonobo Ham s’appelait en réalité Chang. Il fut rebaptisé Ham (d’après le Holloman Aerospace Medical center) après le succès de la mission, les scientifiques estimant que “Chang” ne sonnait pas suffisamment américain.

Il est lancé en janvier 1961, dans la capsule Mercury. Lors d’un vol suborbital de 6 minutes, le singe effectue plusieurs tests de logique avec succès, prouvant ainsi que les capacités intellectuelles de l’animal ne changent pas dans des conditions spatiales. Malgré une dépressurisation de la capsule lors du vol, Ham survit à son voyage, protégé par sa combinaison.

Son vol définit la trajectoire d’Alan Shepard, en mars 1961, et permet d’apporter de nombreuses modifications à la fusée et à la capsule qui assurent la réussite du premier américain envoyé dans l’espace. Après son voyage, Ham finit ses jours au Zoo de Caroline du Nord à Asheboro, où il meurt en 1983, à l'âge de 26 ans.

Côté français, Félicette, le seul Chat spationaute

Après avoir expédié trois rats, Hector, Castor et Pollux, le CERMA (Centre d'Études et de Recherches de Médecine Aérospatiale) décide d'envoyer le premier (et le seul à ce jour) chat dans l'espace. Six chats sont sélectionnés, après avoir été soumis à un entraînement devenu quasi-classique pour les animaux-cosmonautes : immobilisation dans une boîte pendant plusieurs heures, accoutumance au bruit de la fusée et séance en centrifugeuse sont le lot des cobayes.

La légende veut que, la veille du départ, le premier chat sélectionné, Félix, ait pris la fuite. Ce serait donc Félicette qui l'aurait remplacé au pied - ou à la patte - levé. Le 18 octobre 1963, Félicette côtoie donc le firmament pendant 9 min 30 de vol, dont cinq en impesanteur, à bord d'une capsule envoyée par la fusée Véronique V47. Les électrodes implantées dans le cerveau de l'animal permettent de vérifier son état cérébral : elles montrent un état de somnolence, probablement du à la perte de références sensorielles. Cet état ne sera jamais constaté chez l'homme.

Revenue en vie après son exploit, Félicette n'en est pas moins sacrifiée sur l'autel de la science : après avoir été étudiée pendant trois mois, elle est euthanasiée puis disséquée.

• Crédits : CNES

Des tardigrades dans le vide spatial

Les mammifères ne sont pas les seuls animaux à avoir eu l'honneur de voyager dans l'espace. Parmi ces derniers, on compte le tardigrade, petit animal multicellulaire d’environ un millimètre, proche des arthropodes (donc des insectes et des crustacés), qui vit à peu près partout sur la planète. C'est surtout un animal extrémophile, capable de survivre dans des environnements très hostiles, des températures extrêmes (-272°C à +100°C) à une pression colossale (7,5 GPa)... en passant par le vide spatiale.

Il fallait mettre la théorie à l'épreuve et, en septembre 2007, une fusée Soyouz envoyait ces petits animaux dans l'espace pour vérifier ce qui semblait impossible : qu'ils résistent aux deux grands dangers de l'espace, le vide, qui fait bouillir l'eau interne, et les rayonnements ultraviolets, qui démolissent l'ADN. Exposés pendant 10 jours, au vide spatial et aux rayonnements, la plupart des tardigrades ont survécu, prouvant non seulement leur capacité à entrer en cryptobiose, une sorte d’hibernation leur permettant de survivre, mais aussi leur capacité à réparer leur propre ADN. Une découverte qui intrigue énormément les chercheurs.

GotGetThoseGeckos

En 2014, l'odyssée de cinq geckos perdus dans l'espace avaient retenu l'attention des médias, et particulièrement du présentateur du talk-show américain Last Week Tonight, John Oliver. "C'est Apollo 13 une fois encore mais en cyrillique et avec des lézards russes", avait-il plaisanté avant d'encourager les téléspectateurs à utiliser le hashtag #GotGetThoseGeckos ("Allez récupérer ces geckos").

De fait, les scientifiques russes avaient perdu le contrôle du satellite Foton-M4 où étaient retenus les geckos, afin d'analyser les effets de la microgravité sur leur fertilité et la sur viabilité de leurs œufs. Le contact avec le satellite avait finalement été rétabli, et il était retourné sur la bonne orbite avant de revenir sur Terre. Les geckos n'avaient cependant pas survécu, probablement en raison d'une panne des équipements contrôlant la température de leur container.

Les moucherons envoyés dans la même capsule avaient cependant, eux, résisté à l'épreuve. Ils s'ajoutent ainsi à la longue liste des animaux qui ont eu les joies de découvrir les délices de l'impesanteur, tels les oursins, les araignées, les tortues, les phasmes, les grenouilles, ou encore l'être humain. Depuis Laïka, l'espace tient de plus en plus de l'arche de Noé.