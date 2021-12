Cinq découvertes scientifiques que l'on doit à Hubble

“Hubble est mort, vive James Webb !”, prophétisaient déjà les plus pessimistes, alors que le télescope spatial James Webb doit décoller le 24 décembre prochain et remplacer l’"obsolète" Hubble, a minima pour ce qui est de l’observation en infrarouge. Ces télescopes, en orbite autour de la Terre, n'ont pas à s'affranchir de l'atmosphère terrestre et peuvent donc réaliser des observations plus précises. Récemment, le télescope spatial Hubble semblait cependant sur le déclin : suite à un problème de synchronisation de ses communications internes, ses instruments étaient devenus inopérants. Miracle de Noël oblige, début décembre, après bien des tentatives, la NASA est finalement parvenue à relancer un à un les instruments à bord du télescope spatial.

Il s’agit de ne pas enterrer trop vite le télescope légendaire : sur les 12 instruments installés sur Hubble, cinq sont encore en service, et les astronomes ont bon espoir de les voir opérer jusqu’en 2030. Sa longévité est déjà surprenante, lancé il y a 31 ans pour une mission qui devait en durer 15, le télescope spatial Hubble a été le fer de lance de la recherche spatiale, au point d’être qualifié par la NASA d'avancée la plus significative en astronomie depuis l’invention du télescope de Galilée.

• Crédits : NASA

On doit beaucoup à Hubble en matière de vulgarisation de la science : les images captées par le télescope n’ont eu, depuis 31 ans, de cesse d’émerveiller les néophytes comme les professionnels de l’astronomie. Des photos de la Galaxie du Sombrero aux fameux Piliers de la création, Hubble a alimenté tout l’imaginaire de l’espace lointain. Mais grâce à ses innombrables observations (plus d’1,4 million), Hubble a permis de considérables bons en avant dans le domaine de l’astronomie. Petit tour d’horizon galactique.

L’accélération de l’expansion de l’univers

• Crédits : NASA

L’univers est-il bel et bien en expansion ? Au lancement d’Hubble, c’était une des grandes questions auxquelles le télescope spatial devait permettre de répondre. Son nom n’est d’ailleurs pas un hasard : Edwin Hubble est l’astronome américain qui, en constatant que le spectre de plusieurs galaxies se décale vers le rouge, en a déduit que ces dernières s’éloignaient les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance, et donc que l’univers était en expansion.

Le télescope Hubble va remplir sa mission et confirmer la justesse de cette théorie : effectivement, l’univers grandit bel et bien. Mais les données envoyées par le satellite réservent aussi des surprises. Non seulement l’univers est en expansion, mais cette expansion s’accélère, comme le racontait Hakim Atel, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris, dans une émission de La Méthode scientifique :

"Hubble a eu un rôle central dans cette découverte puisqu'il a permis d'observer des supernovas, ce qu'on appelle les supernovas de type 1A, dans des galaxies distantes. Ces supernovas sont ce qu'on appelle des chandelles standard. On connaît leur brillance et leur luminosité intrinsèque grâce à leurs courbes de lumière. Donc, si ces supernovas sont lointaines, leur lumière va être plus faible, et cette diminution de lumière permet de remonter directement à la distance de ces supernovas. En observant ces supernovas très lointaines à des milliards d'années-lumière, on s'est aperçus, en 1998, que leur luminosité était plus faible que prévu. Une des explications, c'était que l'expansion de l'univers était en accélération. La distance entre nous et ces supernovas a grandi beaucoup plus vite que prévu. Ce qui a permis de mettre en évidence l'accélération de l'expansion de l'univers."

Mais pourquoi ces supernovas s’éloigneraient-elles les unes des autres plus rapidement que prévu ? C’est parce qu’une énergie hypothétique, surnommée “énergie noire”, appliquerait une forme de pression négative aux objets cosmologiques, c'est-à-dire une force gravitationnelle répulsive. La découverte de l’accélération de l’expansion de l’univers a ainsi permis de théoriser l’existence de cette “énergie sombre”, qui occuperait 68 % de l’univers, et de l’ajouter au modèle cosmologique.

Cette découverte a valu aux astrophysiciens Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess, en 2011, le prix Nobel de Physique.

L’âge de l’univers

• Crédits : NASA/ESA/ The Hubble Heritage Team (STScl/Aura)

L’univers aurait (peu ou prou) 13,8 milliards d’années, selon les différentes estimations actuelles. Mais c’est grâce à Hubble que les astronomes obtiennent une première estimation à peu près fiable de son âge.

Pour le déterminer, ces derniers ont besoin de calculer la “constante de Hubble”, c’est-à-dire de mieux comprendre quelles sont les distances entre les différentes galaxies afin de connaître leur vitesse d’expansion. Une fois ces données connues, il devient alors possible de “rembobiner” l’histoire de l’univers et de calculer la date à laquelle ce dernier débute.

Grâce aux capacités de détection très fines du télescope spatial, bien plus précises que celles de ses homologues terrestres, Hubble a pu observer des céphéides, c’est-à-dire des étoiles variables, qui se distinguent par des variations dans l’intensité de leur éclat. Durant une période de huit ans, une équipe internationale observe 18 galaxies et découvre 800 céphéides, qui leur permettent d’obtenir une estimation de la vitesse à laquelle les galaxies s’éloignent les unes des autres.

Une découverte qui permet de statuer sur l’âge de l’univers, depuis confirmée par les données du satellite Planck : 13,8 milliards d'années.

L’existence des trous noirs supermassifs

• Crédits : NASA and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Avant le lancement de Hubble, l’existence des trous noirs avait déjà été théorisée, et l’existence des trous noirs supermassifs faisait encore débat. Les trous noirs sont d'autant plus difficile à observer que, par nature, leur force gravitationnelle est si forte que même la lumière ne peut leur échapper, rendant leur observation directe impossible.

Pour parer à cette difficulté, il convient donc de trouver des preuves indirectes, et donc d’observer la façon dont la matière se comporte “autour” d’un trou noir. Au début des années 1990, les astronomes soupçonnent l’existence de trous noirs super massifs au centre de certaines galaxies. En 1994, les scientifiques pointent donc Hubble vers la galaxie M87, située à 50 millions d’années lumières. Les observations ont permis aux scientifiques de comprendre que la vitesse de rotation du disque de gaz au centre de la galaxie atteignait des vitesses folles : plus de 550 km par seconde. A partir de cette estimation, les scientifiques ont pu calculer la masse de l’objet central pour justifier une telle vitesse : 2,4 milliards de masses solaires.

Conscients que l’objet astronomique à l’origine d’une telle masse était “relativement” petit (environ la taille de notre système solaire), les astronomes ont eu une confirmation indirecte de l’existence des trous noirs supermassifs.

Le fonds de l'univers

C’est certainement l’une des photos les plus connues prises par Hubble, tant elle a surpris la communauté scientifique.

En décembre 1995, l’astronome Robert Williams décide de pointer le télescope d’Hubble vers… le néant. Ou plutôt vers une zone noire du ciel où ne scintillent, à première vue, que très peu d’étoiles. En braquant pendant 10 jours la caméra à large champ du télescope spatial Hubble vers une même zone du ciel, l’astronome prend un total de 342 photos qui sont traitées pour obtenir un seul cliché. Sur ce dernier, ce ne sont pas quelques étoiles éparses et à peine visibles qui surgissent, mais bel et bien des galaxies entières.

Sur l’image, les scientifiques dénombrent près de 3 000 objets stellaires, qui s’avèrent être quasi uniquement des galaxies, parmi les plus “jeunes” (entre 600 et 700 millions d’années) détectées et les plus lointaines jamais observées. Surnommée le “Champ profond de Hubble”, cette photo, qui ne porte que sur 1/30 millionième du ciel, marque les esprits : si elle contient tant de galaxies, alors une légère extrapolation permet de déduire qu’il existe des centaines de milliards de galaxies dans l’univers, chacune d’entre elles étant composée de milliards d’étoiles…

Depuis, Hubble a pointé son télescope vers d’autres zones du ciel. Le Champ profond de Hubble Sud en 1998, puis le Champ ultra-profond de Hubble en 2004 ont tous deux donné des résultats semblables. Des données qui ont permis de renforcer la théorie que l'univers est homogène à grande échelle. Et que notre galaxie n’a rien d’unique, perdue au milieu de son immensité.

Les Piliers de la création et la naissance des étoiles

• Crédits : NASA/ESA

Les piliers de la création sont certainement considérés comme l’une des plus belles photos de l’histoire de l’astronomie. Situées au cœur de la nébuleuse de l’Aigle, ces trois gigantesques colonnes de poussière interstellaires ont été capturées pour la première fois grâce à Hubble dès 1995.

Outre le superbe spectacle qu’offrent ces piliers, qui s’étendent sur près de trois années-lumières, ils sont les voisins de pouponnières d’étoiles situées dans la nébuleuse de l'Aigle, cet amas composé de gaz raréfiés, de plasma et de poussières interstellaires. Ces nuages sont si vastes qu’ils peuvent atteindre une masse suffisamment imposante pour s’affaisser : les températures augmentent alors au point de faire fusionner les gaz et de déclencher des réactions thermonucléaires, qui vont mener à la naissance d’étoiles.

C’est ce qu’a pu observer le Dr. Jeff Hester, l’homme à l’origine des premiers clichés des Piliers de la création. Il a repéré, dans la nébuleuse de l’Aigle, des amas extrêmement denses de gaz et de poussières, qu’il a nommé des EGG, ou Globule de Gaz Evaporant (Evaporating Gaseous Globules). C’est là, à force de réactions thermo-nucléaires, que se créent les proto-étoiles.

Un premier aperçu qui a permis de compléter les théories des astrophysiciens sur la naissance des étoiles.

Et tout le reste...

Difficile de dresser une liste à la fois concise et exhaustive de ce qu'a permis Hubble. Plus près de nous, le télescope spatial a permis de mieux comprendre les anneaux de Saturne, d'observer l'impact d'une comète sur Jupiter, la façon dont des galaxies peuvent se percuter, de confirmer l'existence des exoplanètes ou encore d'observer la mort d'une étoile... Autant de données qui ont permis à l'astronomie de faire des bonds de géants dans la compréhension de l'univers. Avec cette satisfaction : prévu pour durer 15 ans, ce bon vieux Hubble devrait permettre d'observer le fond de l'univers encore quelques années, aux côté du James Webb.