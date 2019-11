Comment détecter un trou de ver

Une étude parue dans la revue Physical Review D propose une nouvelle méthode de détection des trous de ver, dont les auteurs de science-fiction sont très friands. Les trous de ver sont des tunnels dans l’espace-temps qui viendraient d’un trou noir et qui émergeraient vers un trou blanc, ce dernier étant le revers temporel d'un trou noir. Il s'agit d'une prédiction de la relativité générale mais pour le moment, nous n’avons aucune observation et ce n’est qu’hypothétique. Un duo sino-américain propose une façon d’en obtenir une preuve indirecte. Il faudrait cibler les perturbations dans la trajectoire d’une étoile proche d’un trou noir pour tenter de comprendre ce qui se passe de l’autre coté du tunnel. Si vous avez deux étoiles, une de chaque côté du trou de ver, l’étoile de notre côté devrait ressentir l’influence gravitationnelle de celle qui se trouve de l’autre côté. Pour comprendre leur idée, visualisez une douche : si votre partenaire dans le jardin tire de l’eau froide, la température de votre douche va changer.

Interview avec Germain Rousseau, chargé de recherche CNRS et physicien à l’institut P-prime à Poitiers.

Le meilleur joueur de StarCraft 2 n'est pas un humain

StarCraft 2 est ce jeu vidéo de stratégie en temps réel. Son joueur numéro 1 est « AlphaStar », une intelligence artificielle basée sur un réseau de neurones artificiels créé par la filiale DeepMind de Google. Elle a été lancée dans le jeu l’été dernier et après une centaine de parties - et grâce à un algorithme d'« apprentissage automatique par renforcement », elle a accédé au niveau « grand maître » et a dépassé les 150 meilleurs joueurs en ligne. L'étude vient de paraître dans Nature.



Une IA pourrait résoudre le problème à trois corps d’Isaac Newton

Le problème à trois corps d’Isaac Newton - ou comment trois objets gravitent autour de leur propre gravité - déroute les physiciens et les mathématiciens depuis plus de 300 ans. On pense même que ce problème ne peut être résolu que par un ordinateur quantique. Selon une équipe internationale, un nouveau réseau de neurones artificiels pourrait trouver des solutions jusqu’à 100 millions de fois plus rapidement que les techniques existantes. Toutefois, leur recherche n’a pas encore été soumise à un comité de lecture. Elle est disponible sur le site d’ArXiv.

Disney part à la conquête du public chinois

Disney continue d’étendre son empire et cherche à conquérir le public chinois. Le géant vient de signer un accord avec China Literature, une plateforme de livres numériques qui compte plus de 217 millions d’utilisateurs. Disney prévoit de publier et de traduire en chinois quarante romans de l’univers Star Wars. L’opération vise à étendre son public en Chine, sur une fraction qui est encore résistante au succès de la franchise.