Comment les aimants de votre frigo servent-ils dans les disques durs ?

Il est présent partout : dans nos ordinateurs, dans nos smartphones ou encore dans les plaques à induction qui trônent dans nos cuisines… Indispensable à notre quotidien, le magnétisme est pourtant invisible et méconnu. La courte exposition "Magnétique", qui se tient au Palais de la découverte à Paris jusque fin novembre, s'attache à révéler les origines de ce phénomène physique. Le magnétisme n'a en effet pas pour unique utilité de coller des aimants sur les portes de nos frigidaires : il est la porte d'entrée vers de nombreux progrès technologiques actuels et futurs, au rang desquels la capacité à enregistrer des données.

Du macroscopique au microscopique : comment fonctionne le magnétisme ?

S'il est invisible, le magnétisme est néanmoins un phénomène observable grâce aux aimants, dont on peut ressentir les forces d'attraction ou de répulsion. Mais pourquoi un aimant attire-t-il certains matériaux et non d'autres ? Pour comprendre son fonctionnement précis, il convient de plonger profondément dans la matière, à l'échelle atomique, là où gravitent atomes et électrons. C'est là que se crée le magnétisme, comme l'explique Clémentine Bouyé, médiatrice scientifique en physique du Palais de la découverte :

Si on prend un atome de fer, on a le noyau de l'atome chargé positivement, et autour c'est l'électron. On sait que chaque électron a une charge électrique. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi ce qu'on appelle un spin, qui est une propriété magnétique. Si on simplifie beaucoup, on peut modéliser un électron comme un petit aimant, comme s'il avait un petit champ magnétique : c'est une propriété intrinsèque.

Ce spin, aussi appelé "moment magnétique élémentaire" peut aller dans un sens ou dans un autre - on parle alors de spin up ou de spin down - ce qui confère, pour le simplifier grossièrement, les côtés "nord" et "sud" d'un aimant.

Mais si les électrons possèdent ce spin, alors pourquoi tous les matériaux ne sont-ils pas aimantés ? C'est en fait leur accumulation qui permet de créer des champs magnétiques. "Si on zoome dans la matière, poursuit Clémentine Bouyé, il y a plein de petits aimants microscopiques, d'une taille nanométrique. Ils sont tous orientés dans toutes les directions possibles : le champ magnétique de cette petite zone ne s'additionne donc pas, il s'annule".

Dans le cas des matériaux ferromagnétiques en revanche, comme le fer, le cobalt, ou le nickel, les atomes vont s'organiser en domaines : "dans un domaine, vous avez des milliers d'atomes qui ont leurs petits champs magnétiques alignés dans la même direction. Si vous vous déplacez un peu, vous arrivez dans un autre domaine et là c'est pareil : c'est un certain nombre d'atomes, avec leurs champs magnétiques alignés dans une autre direction". Quand on approche un aimant de ces différents domaines, du fait de l'influence du champ magnétique de l'aimant, toutes leurs orientations vont s'aligner dans une même direction : le matériau va ainsi être attiré ou repoussé par le champ magnétique de l'aimant.

Des 0 et des 1 : du magnétisme dans nos disques durs

Mais comment ce principe d'aimantation, grâce à ces matériaux, est-il utilisé au quotidien ? Les inventions qui utilisent les champs électro-magnétiques sont nombreuses, mais celle qui a sans conteste possible révolutionné la technologie moderne n'est autre que le disque dur. Ce support bien connu, inventé dès les années 1950, permet d'enregistrer des informations et n'a eu de cesse de faire l'objet de recherches pour augmenter sa capacité de stockage : de vos photographies de vacances et selfies à vos textes tapés au clavier, tout est stocké grâce au magnétisme.

Le magnétisme ne permet pourtant d'enregistrer qu'une sorte d'information : une aimantation nord ou sud. Et cette information binaire va être suffisante pour stocker l'intégralité de nos données informatiques. "Dans un disque dur, on a une bande magnétique sur laquelle on va être capable de définir l'aimantation : nord pour le haut, sud pour le bas par exemple, ce qui va correspondre à 0 et 1", vulgarise Clémentine Bouyé. Un bit, c'est-à-dire un 0 ou un 1, c'est ce qui définit le code binaire utilisée pour déchiffrer les informations. La lettre "M", par exemple, équivaut au code binaire "01001101" :

Ces 0 et ces 1 vont être envoyé à un petit circuit électrique, la tête d'écriture. Selon qu'elle va recevoir un 0 ou un 1, elle va être parcourue par un courant électrique : il s'accompagne d'un champ magnétique, qui va permettre d'aimanter une petite zone sur notre bande magnétique sur le disque. Dans un sens ce sera un 0 et dans l'autre sens un 1.

A l'inverse, une tête de lecture permet ensuite de lire l'information inscrite sur la bande magnétique. La boucle est bouclée.

Toujours plus de mémoire ?

Pour pouvoir inscrire toujours plus d'informations sur ces bandes magnétiques, il a fallu cependant miniaturiser les zones sur lesquelles coder ces 0 et ces 1. Problème : pour cela il faut parvenir à miniaturiser une sorte de "sainte trinité" du stockage, c'est-à-dire non seulement le support magnétique, mais également les têtes d'écriture et de lecture qui l'accompagnent.

Au cours des années 1980, "on était parvenus à une situation où on était capable de miniaturiser énormément les têtes d'écriture, ou de diminuer la taille du bit élémentaire [le 0 ou le 1, ndlr] mais où l'on n'arrivait pas à miniaturiser la tête de lecture. Ce sont ces têtes de lecture qui ont limité, à un moment, l'évolution de l'ordinateur", précise Hélène Fischer, membre de l'équipe Nanomagnétisme et électronique du spin du laboratoire de recherche en science des matériaux à l'institut Jean Lamour.

Depuis les années 90, la recherche est parvenue à maîtriser l'ultra-vide, qui permet de parfaitement gérer la croissance des atomes les uns sur les autres : on peut ainsi alterner des couches de matériaux, à une échelle nanométrique, qui sont ou bien ferromagnétiques ou bien non-magnétiques.

En faisant varier ces couches de matériaux, les chercheurs sont parvenus à laisser passer un courant électrique en fonction du spin (up ou down, et donc par extension 0 ou 1) des électrons. "On retrouve donc un courant qui ne contient plus qu'une population de spin, s'enthousiasme Hélène Fischer. C'est assez extraordinaire : ça veut dire qu'on a fabriqué un filtre à électrons".

Il ne reste plus alors qu'à lire ces nouvelles données. En 1988, les chercheurs Albert Fert et Peter Grünberg découvrent le principe de la "magnétorésistance géante" (qui leur vaudra d'être récompensés du prix Nobel de physique en 2007) : grâce à une alternance de nano-couches de chrome et de fer, d'infimes variations d'intensité de champs magnétiques deviennent mesurables par une tête de lecture beaucoup plus sensible. "On a transformé le codage magnétique par une succession de domaines dans un sens ou dans l'autre, en un codage électrique en fonction de la présence ou non de courant", explique Hélène Fischer :

Ce système ne consomme quasiment pas d'énergie. Il est intrinsèque : il appartient à la construction du matériau lui-même.

Limites physiques du magnétisme : une lumière au bout du tunnel ?

Après avoir trouvé comment régler les problèmes de têtes de lecture, c'est à nouveau aux supports de faire l'objet de recherches visant à miniaturiser la taille du stockage. Avec un nouvel obstacle difficilement franchissable, une limite physique :

Au bout d'un moment, on rencontre un problème intrinsèque de stabilité. En fait, ces domaines magnétiques, ces bits, en les diminuant toujours et encore en taille, on finit par tomber en dessous d'une limite qui fait qu'ils ne deviennent plus stables magnétiquement parlant. C'est la limite paramagnétique.

A l'échelle actuelle, les bits atteignent une taille de 10 nanomètres par 50 nanomètres (1 nanomètre équivalent un milliardième de mètre). A cette taille, ils peuvent "flipper" - un 0 pouvant devenir un 1 et vice versa - en fonction de la température ambiante. Pour inscrire les données, la technologie développée actuellement, la Heat Assisted Magnetic Recording, permet de réchauffer puis de refroidir en l'espace d'une nanoseconde la surface magnétique sur laquelle est inscrite l'information, afin de lui conférer une "rigidité magnétique". Ce système devrait permettre d'obtenir des disques durs standards permettant de stocker entre 40 et 50 terraoctets d'ici à 2025. Mais les limites physiques du magnétisme sont de plus en plus difficiles à contourner pour les chercheurs.

"Chez nous, au laboratoire, on travaille à une écriture sans champ magnétique. Il s'agit de recherche fondamentale. C'est de l'ordre de la révolution mais on est sur une recherche qui n'est pas encore aboutie", raconte de son côté Hélène Fischer.

Pour changer l'orientation magnétique d'un bit, Hélène Fischer et son équipe utilisent en effet la lumière :

Nous nous sommes rendus compte que, lorsque l'on est à l'échelle de l'infiniment petit, [...] il peut exister des interactions entre de la lumière polarisée (sur des fractions de seconde, on est sur du 10 puissance 15 secondes, de la femtoseconde) et la polarisation du spin, qui est à l'origine de l'aimantation de la zone. [...] Là, on est dans la découverte des propriétés de la matière et une fois qu'on les aura maîtrisées, on pourra développer des techniques. Cette découverte s'appelle All-Optical Switching. C'est le switch de l'aimantation d'un sens à l'autre et all optical ça veut dire uniquement par moyen optique, et donc pas du tout par du champ magnétique et pas par du chauffage non plus.

En vue grâce à cette révolution technologique ? Une consommation d'énergie 10 fois moins importante pour écrire l'information, et près de 10 000 fois plus rapide. Les aimants ont de beau jours devant eux.