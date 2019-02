Comment réussir à raisonner faux ?

Les biais cognitifs sont des raccourcis qui nous trompent dans notre manière de raisonner, alors comment se libérer des biais cognitifs pour prendre une bonne décision ? A quelles conditions peut-on faire confiance à son intuition ? Olivier Sibony a analysé ces biais qui nous conduisent à commettre des erreurs, il est l'auteur d'un livre sur le sujet titré Vous allez commettre une terrible erreur ! Combattre les biais cognitifs pour prendre de meilleurs décisions, paru aux éditions Flammarion.

Olivier Sibony, professeur Affilié au sein du Département Stratégie d’HEC-Paris et Associate Fellow de la Saïd Business School (Université d’Oxford). Il y enseigne la stratégie, ainsi que les techniques de prise de décision et de résolution de problèmes.

Les biais dont on parle ici sont simplement des erreurs, généralement des erreurs de bonne foi et qui vont nous conduire de manière prévisible à nous tromper. Par exemple, le biais de confirmation, on sait car on l'a testé des centaines de fois qu'à partir du moment où l'on a une hypothèse ou une idée en tête, on va avoir tendance à ignorer les choses qui nous contredisent et à donner plus d'importance aux choses qui nous confortent dans notre opinion de départ. Olivier Sibony