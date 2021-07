Comprendre l'expansion de l'univers, avec Étienne Klein

voir( 18 min )

L'espace-temps est dynamique. Ce ne sont pas les galaxies, les planètes ni les étoiles qui se déplacent, mais c'est précisément l'espace entre ces éléments composant l'univers qui augmente. L'univers est donc en perpétuelle expansion.

Cette découverte extraordinaire est l'aboutissement d'une aventure dans l'histoire des idées qui a commencé au XVIe siècle avec la physique moderne de Galilée et qui a connu une sorte de coup de théâtre dans les années 1930, grâce aux travaux d'Edwin Hubble et de l'abbé Georges Lemaître.

Aux côtés du philosophe des sciences Étienne Klein, découvrez comment des physiciens, des astronomes et des astrophysiciens sont parvenus à comprendre ce qu'on ne voit pas grâce à des choses que l'on peut voir...

Je voudrais vous convaincre que Rilke, le grand poète Rilke a vu juste lorsqu'il a écrit que "nous sommes les abeilles de l'univers". "Nous sommes les abeilles de l'univers", dit-il, parce que je le cite, "nous butinons éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la grande ruche d'or de l'invisible". Et pour vous montrer à quel point il avait raison, je vais vous raconter l'histoire d'une découverte, d'une autre histoire. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de l'histoire de l'univers soi-même, c'est à dire de l'histoire qui contient toutes les autres histoires.

Plus précisément, je vais vous raconter l'histoire de la découverte, du fait que l'univers, en tant que lui-même, a une histoire propre. Et l'histoire de cette découverte, c'est ce par quoi elle donne raison à Rilke, nous montrera comment des physiciens, des astronomes, des astrophysiciens sont parvenus à comprendre ce qu'on ne voit pas, en l'occurrence l'expansion de l'univers, grâce à des choses que l'on peut voir, en l'occurrence les étoiles rendues visibles par la lumière qu'elles émettent.

Cette découverte extraordinaire est l'aboutissement d'une aventure dans l'histoire des idées qui a commencé il y a trois ou quatre siècles et qui a connu une sorte de coup de théâtre dans les années 1930. Alors vous allez me dire que ce que je vous raconte là, à savoir que l'univers a bel et bien une histoire, ce n'est pas un scoop, c'est même une effroyable banalité.

Les ethnologues nous l'ont appris : toutes les sociétés humaines, qu'elles soient puissantes ou faibles, perdues sur un îlot rocheux ou dans un désert inhospitalier, ont raconté, chacune à sa façon, une histoire du monde, ce qu'on appelle une cosmogonie. Il est vrai qu'aucune de ces cosmogonies ne raconte qu'il ne s'est jamais rien passé dans le monde. Mais ce dont je voudrais vous convaincre, c'est que lorsqu'un physicien d'aujourd'hui dit : l'univers a une histoire, il dit quelque chose qui n'a rien à voir avec les cosmogonies qui racontent une histoire du monde. La distinction radicale entre ce que racontent les cosmogonies et ce que veut dire un physicien lorsqu'il dit l'univers a une histoire. Mais il faut s'entendre sur la signification du mot univers.

En fait, c'est un mot moderne qui date du XVIe siècle, c'est à dire au moment où naît ce qu'on appelle la physique moderne, avec des personnages comme Galilée. L'idée sous jacente, l'idée fondatrice, c'est que l'univers est constitué d'une matière unique. La matière est la même partout, pas partout dans le même état, mais elle est constituée des mêmes éléments et elle est soumise, pour ce qui est de son comportement, à des lois universelles. Universelles, cela veut dire qu'elles sont les mêmes en tout point de l'espace et qu'elles sont également les mêmes à tout instant du temps et donc selon cette définition, l'univers peut être pensé comme une enveloppe vague et vaste qui contient l'ensemble des objets.

Pour Galilée, les objets, c'était les planètes et les étoiles. Pour nous, ce sont en plus les galaxies composées de milliards d'étoiles et même les amas de galaxies. Newton, on le sait, fut le premier à formuler une théorie universelle, en l'occurrence celle de la gravitation. Mais cette théorie n'a pas suffi à faire de l'univers un objet physique comme les autres. Ce n'est pas parce que les objets qui sont dans l'univers, comme les étoiles, ont une histoire, elles évoluent, qu'on a le droit de dire que l'univers, en tant que lui-même, a également une histoire. Pour effectuer ce saut, il a fallu attendre 1915, date à laquelle un jeune physicien, Albert Einstein, publie une théorie révolutionnaire de la gravitation qui s'appelle la théorie de la relativité générale. Cette théorie permet de considérer l'univers comme un véritable objet physique qui a des propriétés qui lui appartiennent en propre et qui ne sont pas dérivables des propriétés des objets qu'il contient. Autrement dit, l'univers devient quelque chose de particulier. Il n'est pas simplement l'ensemble des choses. Il est une chose à part. En fait, cette façon de penser l'univers n'est pas vraiment entrée dans la culture parce que nous continuons à dire que l'univers est constitué de l'ensemble des choses qu'il contient. Par exemple, si on retire une galaxie de l'univers, on a l'impression que l'univers va disparaître à l'endroit où se trouvait la galaxie. En fait, nous dit Einstein, non. Si j'enlève une galaxie de l'univers, l'univers restera présent à l'endroit où se trouvait la galaxie. Pourquoi? Parce que, selon les cosmologistes d'aujourd'hui, ces physiciens qui étudient l'univers en tant qu'objet, ce qu'ils appellent l'univers, ce n'est pas l'ensemble de toutes les choses. C'est l'espace-temps, c'est-à-dire, c'est une structure, un cadre qui contient l'ensemble des objets, qui est malléable et qui est souple, qui est dynamique, qui est déformé par les objets qu'il contient. Autrement dit, ce qu'on appelle l'univers aujourd'hui, c'est l'espace-temps, c'est-à-dire un contenant qui est déformé par les objets qu'il contient. Autrement dit, c'est un contenant qui réagit à l'évolution de son contenu. Dès lors que pour la relativité générale, ce qu'on appelle univers, c'est l'espace-temps, la question : l'univers a-t-il une histoire ? Devient : l'espace-temps a-t-il une histoire? Ce qu'il y a dans l'espace-temps, les objets, les étoiles, etc. Ont effectivement une histoire. Mais est-ce que l'espace-temps lui même a une histoire ? Telle est la question posée. Alors j'ai mis ici, je vais vous avouer pourquoi, un scarabée, plus précisément un lucane cerf-volant. Pourquoi ? C'est un hommage à Einstein. Parce qu'un jour, alors que son fils âgé de 12 ans, lui a demandé : "Papa, pourquoi est-ce que t'es si célèbre?" Einstein a répondu : "Lorsqu'un scarabée aveugle marche sur une feuille, il ne peut pas se rendre compte que cette feuille est courbée et moi, j'ai compris ce que le scarabée ne peut pas percevoir, à savoir que l'espace temps est déformé. Il est courbé." Comment est-ce qu'il est arrivé à cette idée ? En 1907, alors qu'il est encore ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne, Einstein rentre de déjeuner, s'assoit sur son tabouret, s'endort à moitié et à ce moment là, il a, dira-t-il plus tard, l'idée la plus heureuse de sa vie. "J'ai compris, dit il, qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Cela, ajoute-t-il, m'a fait une grande impression qui m'a mené 8 ans plus tard, à une nouvelle façon de comprendre la gravitation." Qu'est-ce qu'Einstein a compris à ce moment là ? Il n'a rien compris de nouveau, il a simplement utilisé son corps dans une expérience de pensée. Je suis en train de tomber en chute libre, mais Galilée nous a appris que tous les corps, quel que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide. Donc, si je prends un objet quelconque, par exemple un téléphone, je tombe avec lui. Il est dans ma main, nous tombons ensemble, je le lâche. Tous les corps tombent à la même vitesse. Donc, ce téléphone dans le vide va tomber à la même vitesse que moi. Sauf que moi, si je le regarde, je le verrai flotter en apesanteur à côté de moi. Autrement dit, ce que comprend Einstein, c'est que si nous tombons, c'est à cause de notre poids, de la gravitation. Mais le fait de subir la gravitation annule pour nous la gravitation. C'est comme si l'effet produit par la gravitation annulait la cause, en l'occurrence la gravitation. Et cela va conduire Einstein à formuler ce qu'il appellera le principe d'équivalence, qui est une équivalence entre accélération et gravitation. Ce qu'il démontre, c'est qu'une accélération peut mimer la gravitation ou bien l'annuler. Et en travaillant cette idée avec l'aide notamment de mathématiciens, il va arriver en 1915 à une nouvelle équation permettant de décrire la gravitation. Cette équation, c'est celle-ci, vous pouvez la lire. Ici, il y a ce qu'on appelle un tenseur qui décrit la géométrie de l'espace-temps, la façon dont l'espace-temps est courbé ou non et comment sa géométrie est déformée. Et puis ici, il y a un tenseur qui dit comment se répartit la matière dans l'espace-temps. Comment se répartit le contenu de l'univers dans le contenant, de sorte que cette équation peut être lue dans les deux sens. Ici, c'est la géométrie qui dit à la matière comment elle doit se déplacer. Et puis, dans l'autre sens, c'est la matière qui dit à la géométrie comment elle doit se déformer. Et cette façon nouvelle de comprendre la gravitation invite à penser que la gravitation, contrairement à ce qu'on apprend à l'école, n'est pas une force. Ce n'est pas une force qui agit entre les objets. En fait, les objets qui subissent la gravitation ne subissent aucune force, c'est simplement l'espace-temps qui, par sa déformation, devient le médiateur de la gravitation. Et cette façon de considérer l'univers change complètement les choses puisque, du coup, c'est l'espace-temps et ses déformations qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui l'univers. C'est en quelque sorte la fondation de ce qu'on appelle la cosmologie. Et la question qui se pose, c'est : est-ce que l'espace-temps lui-même a une histoire ? À partir du moment où, avec la théorie de la relativité générale, l'univers devient l'espace-temps, la question : l'univers a t il une histoire ? Devient : l'espace-temps a-t-il une histoire ? Est-ce que le contenu, la trame de l'univers évolue au cours du temps ? Einstein pensait que non, comme la plupart des physiciens de son époque. Le problème, c'est que son équation a des solutions qui ne sont jamais stationnaires, c'est-à-dire que ces équations milites de par leur structure même pour l'idée que l'espace-temps évolue au cours du temps. Chose qu'Einstein, pour des raisons, disons, métaphysiques, a refusé. Et en 1917, il a fait quelque chose d'assez incroyable : il a modifié son équation en y ajoutant une nouvelle constante, en plus de la constante de Newton de la gravitation qui y figurait déjà, ainsi que la vitesse de la lumière qui y figurait déjà. Il a ajouté une constante qu'on a appelée la constante cosmologique qui agissait dans son équation comme une sorte d'anti-gravité. La gravité fait que les objets ont tendance à se rapprocher, donc, l'espace-temps se contracte, mais la constante cosmologique, étant une anti-gravité, agit comme une sorte d'écarteur d'espace qui permet à l'univers d'être stationnaire, d'être statique. L'espace-temps ne bouge plus. Seules les choses qui sont à l'intérieur se déplacent en déformant sa géométrie, mais l'espace-temps lui-même n'a pas d'histoire. D'autres mathématiciens ou physiciens, comme Alexandre Friedmann, un Russe, en 1922 montre que, lui ne croyait pas trop à la constante cosmologique, il trouvait qu'elle avait un statut qui n'était pas vraiment scientifique, et il démontre qu'en effet, il est plus naturel de penser que les équations d'Einstein militent pour un univers en expansion. Un peu plus tard, un Belge, un abbé belge, Georges Lemaître, très spécialisé en mathématiques, montre en effet dans un article de 1927 que les équations d'Einstein militent pour un univers en expansion, un univers qui a une histoire, un espace-temps qui a une dynamique propre et dans le même temps, aux Etats-Unis, des astronomes comme Vesto Slipher et Edwin Hubble font des observations astronomiques avec des télescopes qui sont de plus en plus puissants, notamment pour ce qui est de Hubble, le télescope Hooker, qui est installé en Californie, sur le mont Wilson. À l'époque d'Einstein, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies que la nôtre. On parlait de nébuleuses, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui la galaxie d'Andromède apparaissait alors comme une sorte de nuage de poussière dont on pensait qu'il était au sein de la galaxie, de notre galaxie, la Voie lactée. Mais Hubble montre qu'en fait, non. En regardant la luminosité d'étoiles particulières qui s'appellent les céphéides, il montre que Andromède est tellement loin, qu'on ne peut pas considérer qu'elle est dans notre galaxie. On comprend qu'il s'agit en fait d'une autre galaxie. Et puis Vesto Slipher, lui, du coup, étudie la lumière émise par d'autres galaxies et remarque que cette lumière est toujours décalée vers le rouge, c'est-à-dire la lumière que nous envoient ces galaxies à des fréquences plus basses que les objets immobiles par rapport à nous qui envoient les mêmes raies lumineuses. Et Hubble, lui, va interpréter ce rougissement de la lumière des galaxies comme un effet Doppler, c'est-à-dire une variation de fréquences qui est liée à la vitesse dans l'espace de la source qui émet cette lumière. Quand une ambulance avec une sirène passe devant vous, vous entendez que le son qu'elle émet est plus aigu quand elle s'approche de nous et devient plus grave quand elle s'éloigne de nous. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, qui vaut aussi pour la lumière. Les fréquences de la lumière émise par une source sont décalées vers le rouge, vers les basses fréquences. Et quand la source qui émet cette lumière s'éloigne de nous et ses fréquences sont décalées vers le bleu, donc vers les hautes fréquences quand la source se rapproche de nous. Ce qu'observent Slipher et Hubble, c'est que toutes les galaxies ont des fréquences lumineuses qui sont décalées vers le rouge, donc elles s'éloignent de nous. C'est ce qu'ils ont appelé la fuite des galaxies. L'impression que les galaxies s'enfuient, s'éloignent de nous dans l'espace. L'abbé Lemaître, lui, va reprendre les observations faites par Hubble, et Hubble avait remarqué d'ailleurs que plus une galaxie était éloignée, plus la vitesse avec laquelle elle s'éloigne de nous est grande. Donc, il avait pensé que les galaxies s'enfuient dans l'espace, mais l'abbé Lemaître reprend ces données qui sont au départ embryonnaire et qui se confortent au fil du temps. Il comprend que l'interprétation doit être complètement modifiée au lieu de dire : les galaxies se déplacent dans l'espace, il faut considérer en s'inspirant des leçons que nous donne la théorie d'Einstein, il faut considérer qu'en fait, les galaxies sont immobiles dans l'espace. Mais alors, comment se fait-il que leur lumière soit décalée vers le rouge, comme si elles avaient un mouvement ? Réponse de l'abbé Lemaître : les galaxies sont immobiles dans un espace qui gonfle. Et donc si nous voyons leur distance augmenter, ce n'est pas parce qu'elles ont un mouvement de déplacement qui les éloigne l'une de l'autre. C'est parce que la distance qui les sépare augmente du fait de l'expansion de l'univers. Et à ce moment-là, tous les physiciens admettent qu'en effet, l'univers est en expansion. Je résume : Edwin Hubble constate que plus une galaxie est éloignée, plus la lumière qu'elle nous envoie est décalée vers le rouge. Donc, plus la galaxie s'éloigne rapidement de nous. Plus elle est loin, plus elle va vite. Et donc, il pense que les galaxies s'enfuient, fuient dans l'espace. L'espace est statique et les galaxies se déplacent dans cet espace statique. Mais l'abbé Lemaître reprend les données mesurées par Hubble et les analyse à partir des équations d'Einstein de la relativité générale et l'interprétation qu'il va en donner est complètement différente. Au lieu de dire que les galaxies se déplacent dans un espace statique, il va dire non, les galaxies sont immobiles, les galaxies ne bougent pas dans l'espace. Et donc, la question, c'est : d'où vient que leur lumière soit décalée vers le rouge ? Comme si elles avaient une vitesse de déplacement dans l'espace. Réponse de l'abbé Lemaître : les galaxies sont immobiles et si leur lumière est décalée vers le rouge, c'est non pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace, mais parce que l'espace qui les sépare se dilate. C'est l'espace-temps qui est dynamique. C'est la distance qui les sépare qui augmente au cours du temps. Et c'est ce phénomène-là qu'on va appeler l'expansion de l'univers, qu'il faut comprendre comme étant non pas l'histoire des choses qui sont dans l'univers, mais une dilatation de l'espace-temps lui-même. La chose incroyable, c'est qu'à la toute fin du XXe siècle, en 1998 précisément, des mesures faites par des astrophysiciens, plus tard récompensés par le prix Nobel, ont montré que cette expansion de l'univers, en fait, s'accélère. Elle va de plus en plus vite. Quel est le moteur de cette accélération de l'expansion de l'univers ? Nous ne le savons pas et nous parlons donc d'une énergie noire qui reste mystérieuse. Quelle est cette force cachée au sein de l'univers qui accélère la dynamique de cette expansion ? C'est un sujet tellement passionnant que je vous en parlerai une autre fois