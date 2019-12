Contrôler les ondes cérébrales

Selon une étude parue dans la revue Cell Neuron, il est possible de contrôler les ondes alpha du cerveau pour améliorer la concentration.

On sait que l’intensité du rythme alpha est liée à la perception et à l’attention visuelle. Par exemple, si vous regardez un écran et que vous faites attention à la partie gauche, vous allez avoir une diminution de l’intensité alpha dans la région du cerveau qui traite les champs visuels gauches, et en même temps, une augmentation dans la zone opposée : ce phénomène s’appelle la « latéralisation de l’alpha », mais on ne savait pas si c'était une signature de l’attention et de la visualisation ou si, au contraire, elle participait à la concentration.

Les chercheurs du MIT ont donc mené une expérience : des patients sous électroencéphalographe devaient se concentrer sur des motifs sur un écran. Ils ont appris à contrôler leurs propres ondes cérébrales grâce à un système de neurofeedback.

Entretien avec Rufin Van Rullen, directeur de recherche CNRS au laboratoire CERCO - Cerveau et Cognition à Toulouse - et au nouvel Institut d’Intelligence Artificielle ANITY.

Des chimères mi-singe mi-cochon

En Chine, une première : des généticiens ont réussi à donner naissance à des chimères mi-singes mi-cochons, autrement dit des cochons OGM d’apparence normale mais avec des cellules de macaques crabiers. Les chercheurs ont d’abord modifié des cellules souches de singe pour pouvoir les localiser plus tard chez les porcelets. Puis ils les ont injectées dans des embryons de porc cinq jours après leur fécondation. Sur les 4.000 embryons modifiés, 10 sont arrivés à terme, mais tous sont morts dans les jours qui ont suivi. L’objectif de ces manipulations à terme est de produire des chimères animal/humain, pour ensuite transplanter les organes. Toutefois, les auteurs de cette expérience sont sceptiques car les proportions de cellules de singes par organes restaient très faibles. Les détails sont à lire dans la revue Protein & Cell.

Un nouveau film "La Planète des singes"

Disney - qui a racheté la Fox et tout son catalogue - a annoncé un nouveau remake de La Planète des singes, soit une dixième version cinématographique du roman du Français Pierre Boulle. A la réalisation : Wes Ball, le réalisateur de la trilogie SF “Le Labyrinthe”.

Des nouvelles de Matrix 4

Le prochain opus sera réalisé par Lana Wachowski - mais sans sa sœur Lilly - avec, au casting, toujours Neo et Trinity, interprétés respectivement par Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Il y aura aussi de nouveaux personnages, notamment Jonathan Groff, révélé dans la série The Mind Hunter. Si on ne sait rien sur l’histoire de ce prochain épisode, la Warner a annoncé des dates : le tournage commencera en février à Chicago pour une sortie en salle le 21 mai 2021.