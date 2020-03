Coronavirus : transmission, incubation, prévention, ce que l'on sait pour l'instant

Les crèches, les écoles et les universités fermées, les entreprises incitées à passer au télétravail, les bourses qui s'effondrent... Les conséquences du coronavirus sont nombreuses, drastiques, et la maladie inquiète de plus en plus les Français. Selon le dernier bilan officiel, publié jeudi 12 mars, 61 personnes sont décédées et 2 876 ont été contaminées en France : le gouvernement compte 129 cas graves placés en réanimation. Alors pour mieux comprendre le Covid-19, retour sur ce que l'on sait à ce jour.

Comment se transmet le virus ?

Le coronavirus est un virus dit respiratoire : il vit au niveau de la sphère nasale et de la gorge. Le virus n'est pas contenu dans la salive elle-même, mais dans des secrétions venues des sinus ou du larynx : il va alors se mélanger à la salive, et se transmettre, sous forme de micro-gouttelettes, quand un malade tousse ou éternue.

Les gouttelettes infectées ne se propagent pas au-delà d'un mètre en moyenne selon les experts, et le virus ne flotte pas dans l'air : voilà pourquoi les autorités sanitaires estiment que le port du masque chirurgical (à la fois par le malade et par la personne en face d'elle) peut aider à limiter sa propagation.

Combien de temps le virus peut-il survivre en extérieur ?

Hors du corps humain, le virus reste infectieux pendant quelques heures. Sur une surface dite inerte, comme une paillasse en inox par exemple, il persiste entre 4 et 6 heures. Mais la durée de survie du coronavirus peut varier selon de nombreux paramètres : matériau, température, humidité... De manière générale, plus il fait frais et humide, plus le virus a des chances de survivre.

Si l'on touche une surface infectée et qu'on porte ensuite sa main à la bouche, il est possible d'attraper la maladie. C'est pourquoi le corps médical insiste sur les gestes-barrières à adopter : il faut se laver les mains régulièrement, pendant 30 secondes minimum, à l'aide de savon ou de gel hydroalcoolique.

Quelle est la période d'incubation de la maladie ?

Le Covid-19 peut se transmettre avant l'apparition des premiers symptômes, et des personnes asymptomatiques peuvent également transmettre la maladie. L'école de santé publique de l'université américaine Johns Hopkins, à Baltimore, a publié une étude, cette semaine, qui porte sur 181 cas de malades chinois (en anglais) : leurs symptômes se sont déclarés en moyenne au cinquième jour de la maladie. Selon cette même étude, la quasi-totalité des patients qui contracteront des symptômes les auront au plus tard au onzième jour.

En revanche, dans 1,01% des cas, les chercheurs ont noté que des symptômes pouvaient encore se déclencher après quatorze jours : ces malades pourraient être contagieux après leur période de quarantaine.

"Cette maladie peut commencer par des symptômes assez banals", explique dans La Méthode scientifique, sur notre antenne, la médecin infectiologue Anne-Claude Crémieux, professeure en à l'hôpital Saint-Louis, à Paris : "qui sont une douleur pharingée [un mal de gorge souvent accompagné de douleurs lors de la déglutition], puis de la toux. Et qui peuvent ensuite, à la fin de la première semaine en général, donner une infection pulmonaire avec de la fièvre."